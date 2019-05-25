رياضة

بايرن ميونيخ يضرب لايبزيج بثلاثية ويتوج بكأس ألمانيا

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيج بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم على الملعب الأولمبي ببرلين، أحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، وأضاف كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم ليفاندوفسكي أهداف المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 85، ليتوج بذلك الفريق البافاري باللقب الغائب عنه منذ موسم 2015- 2016 وهو آخر موسم حصد فيه لقب كأس ألمانيا.
وتعد هذه هي المرة التاسعة عشرة التي يتوج فيها بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا. وتأهل بايرن ميونيخ للنهائي بعد فوزه على فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل لايبزيج للمباراة النهائية بعد الفوز على هامبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف. وشهد لقاء اليوم تسجيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين
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عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
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رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرة.. والوزير لم يجد تذاكر

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جمهور ناديه أثبت أنه "أعظم جمهور في الكون"، نافيًا ما تردد عن منحه 20 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان المغربي، لبعض أعضاء البرلمان، معلقًا: «ما هذا العبث؟ من يملك منح 20 ألف تذكر لجهة محددة؟». وأضاف خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلب الحصول على 10 تذاكر للمباراة ولم يجدها، ونفس الأمر حدث مع عدد من المسؤولين في النادي.
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لايبزيج في مواجهة ثأرية أمام البايرن بنهائي الكأس

يحتضن الملعب الأولمبي ببرلين اليوم السبت، المباراة النهائية في النسخة رقم 76 من كأس ألمانيا، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ نظيره لايبزيج في تمام الساعة الثامنة مساء، ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب تلك البطولة بواقع 19 مرة آخرها في عام 2016، وحل وصيفًا 4 مرات آخرها العام الماضي، وبدوره يستعد لايبزيج لخوض نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه، ويبحث عن مواصة تألقه، خاصة أنه تأسس في عام 2009، ونجح في الصعود للدوري الألماني في موسم 2016- 2017، وفي مشاركته الأول حل ثانيًا، ويتطلع للتتويج بلقبه الأول اليوم.
ريبرى-بايرن-ميونخ

بايرن بطلا للدوري الألماني للموسم السابع على التوالي

بعد صراع قوي مع منافسه بروسيا دورتموند، حسم فريق بايرن ميونخ لقب بطولة دوري الدرجة الأولى الألماني، للموسم السابع على التوالي، والتاسع والعشرين في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره آينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات المسابقة، وشهدت المواجهة أجواءً استثنائية بوداع فرانك ريبيري وآريين روبين، ورافينيا، واقتنص البافاري البطولة بفارق نقطتين عن دورتموند، الذي حقق الفوز على مونشنجلادباخ، بثنائية نظيفة.
بايرن-ميونخ-دورتموند

اليوم حسم لقب الدوري الألماني بين دورتموند وبايرن

تنطلق اليوم، مباريات الجولة رقم 34 والأخيرة من الدوري الألماني، وهي الجولة المنتظرة التي ستُحسم خلالها هوية البطل بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، ويستقبل بايرن ميونيخ نظيره إينتراخت فرانكفورت على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة 3:30 عصرًا، ويتصدر البايرن جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يوجد إينتراخت في المركز السادس برصيد 54 نقطة، إلا أنه يبتعد عن بروسيا مونشنجلادبخ الرابع بفارق نقطتين فقط، وبالتالي يبحث عن تحقيق الانتصار على أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يصعب من مهمة البايرن.
بايرن-ميونيخ (1)

بايرن ميونيخ يكشف عن قميصه للموسم الجديد

كشف نادي بايرن ميونيخ عن قميصه الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2019- 2020، والذي تميز باللون الأحمر المعتاد للعملاق البافاري، وفي الوقت الذي لم يغير فيه بايرن ميونيخ لونه الأحمر المعتاد، إلا أن تصميم القميص تميز بالنقوش المتواجدة عليه والمستوحاة من تصميم ملعب الفريق "أليانز أرينا"، في تصميم مشابه بعض الشيء لتصميم نادي تشيلسي الإنجليزي، وإفتتح ملعب بايرن ميونيخ في عام 2005، ويعد الملعب الوحيد الذي يتغير لونه بالكامل من الخارج بفضل آلاف الألواح الضوئية التي تحيط به من الخارج.
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