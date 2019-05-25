ياسمين الخطيب: أحد نجوم الزمالك عرض علي الزواج ورفضت

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

ياسمين الخطيب

قالت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، إن أحد نجوم الكرة في نادي الزمالك عرض عليها الزواج ولكنها رفضت، مؤكدة خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، أن هذا العرض كان من فترة طويلة جدًا، متابعة: "أنا كمان استحالة بالمناسبة أقبل فكرة الارتباط بحد أهلاوي". وأوضحت أنها كانت من المقرر أن تقدم برنامجا آخر على محطة "راديو"، ولكن زوجة مدير الراديو كانت تغار منها على زوجها، فرفضت إطلاق برنامجها.

وأضافت ياسمين الخطيب، أنها تعاقدت على تقديم أحد البرامج في إحدى القنوات التليفزيونية، وبعد تجهيز كل شيء، طلب منها مدير القناة الزواج ولكنها رفضت، فأوقف لها البرنامج. وتابعت: "ماينفعش أتجوز إلا لو بحب، مكنتش بحب صاحب المحطة دي، ماكنش عاجبني أصلا، محبتش طريقة أسلوب عرضه الزواج، كان فيه تلميح إن حاجة قصاد