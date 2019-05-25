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«البنتاجون» يحلل 350 مليار رسالة على فيسبوك وتويتر

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اعتزامهم البدء في خطة لتحليل محتوى 350 مليار رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك وتويتر)، حول العالم للمساعدة في إجراءات رصد تطور انتشار الأفكار من خلال تلك الشبكات. المشروع، الذي تقوم عليه إحدى الكليات البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن تصوير رسائل نشرها 200 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة في محاولة فهم أفضل لمحتوى "التعبير الجماعي" للأفراد. ومن المقرر أن يتم التعامل مع هذه الرسائل، لتحليل التعليقات المرتبطة بها والمواقع الجغرافية للمعلقين وهوياتهم.
تأتي هذه الخطة في إطار جهود وزارة الدفاع الأمريكية لاستغلال آليات تحليل البيانات الضخمة لأغراض البحث الاجتماعي. وتهتم هذه الدراسة بالرسائل التي تم بثها علنا بين يوليو 2014 وديسمبر 2016 على منصات التواصل الاجتماعي، ولن يتم التركيز فيها على التواصل الشخصي بين الأفراد كما لن يتم نشر هويات الأشخاص في هذه
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مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

أعلنت البحرية المكسيكية، مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات في وسط المكسيك، بحسب "رويترز". وقالت البحرية المكسيكية، في بيان مساء السبت، إن الطائرة وهي من طراز إم. آي- 17 سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمال مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، إذ كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك. ولم تتضح بعد أسباب التحطم، وذكر بيان البحرية، أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة من يوم السبت بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.
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التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

جدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التزاما بالقرارات الأممية على الرغم من قوة ومتانة العلاقات مع إسرائيل. وقال في لقاء مع موقع "أوراق برلمانية" التشيكي، اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشددا على أن "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة".
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واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
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البنتاجون: الجيش يواجه أخطر تحديات منذ الحرب الباردة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الجيش الأمريكي سيواجه تحديات أمنية حقيقية، هي الأخطر منذ الحرب الباردة، تتمثل في سيناريوهات سرقة المعلومات الأمنية وتخربيها داخل الوكالات الفيدرالية. وقال وكيل البنتاجون لشؤون سلاح الجيش مارك ايسبير، حسبما نقلت عنه قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن روسيا والصين تواصلان اقتناص الفرص لتوسيع نفوذهما، وقدرتهما العسكرية على حساب سيادات دول أخرى، وذلك من خلال استخدام وسيلة السلاح التكنولوجي.
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كيف تورطت شركة إسرائيلية في اختراق «واتساب»؟

قد تتلقى مكالمة عبر تطبيق "واتساب" بحسن نية، ولكن ينتهي بك الأمر ضحية عملية اختراق وتجسس على هاتفك المحمول، حيث اكتشف القائمون على تطبيق المراسل الأشهر "واتساب"، الذي يستخدمه 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، في أوائل شهر مايو الجاري، ثغرة تمكن مجموعة من المتسللين من تثبيت برنامج مراقبة على كل من هواتف "الآيفون" أو تلك التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد"، عن طريق رصد الأهداف باستخدام وظيفة الاتصال الهاتفي بالتطبيق، وذلك من خلال استخدام برامج تجسس إسرائيلية.
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مقتل مسلم وتدمير مساجد.. الفتنة الطائفية تضرب سريلانكا

أعلن رؤوف حكيم الوزير بالحكومة السريلانكية وزعيم المؤتمر الإسلامي، أن رجل مسلم لقي حتفه، وتم تدمير العشرات من المحال التجارية، والمساجد في أعمال عنف طائفي، ردا على تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا، وبحسب قناة العربية الحدث، أوضح الوزير أن "الرجل ضرب حتى الموت، عندما هاجمت مجموعة المتاجر والبيوت المملوكة لمسلمين شمال غربي سريلانكا". جاء ذلك بعدما أعلنت أمس الإثنين، فرض حظر التجوال ليلا في جميع أنحاء البلاد، وحظر "فيسبوك"، و"واتساب" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بعد عمليات عنف مناهضة للمسلمين في عدة مدن.
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سريلانكا تحجب «فيسبوك» بسبب الاعتداء على المساجد

أجبرت أحدث العنف التي وقعت ضد المسلمين، في سريلانكا، أمس، الحكومة على حجب شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الرسائل، بما فيها "فيسبوك" و"واتساب"، اليوم الإثنين، بعد نحو 3 أسابيع من تفجيرات عيد الفصح التي شنها متشددون على كنائس وفنادق، حيث ألقى عشرات الأشخاص الحجارة على المساجد والمتاجر التي يملكها المسلمون، كما اعتدي على شاب بالضرب في بلدة شيلاو على الساحل الغربي أمس، في نزاع بدأ على "فيسبوك"، وفرضت الشرطة حظر تجول في المنطقة حتى الرابعة فجر اليوم، "لاحتواء الوضع المتوتر".
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