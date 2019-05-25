«البنتاجون» يحلل 350 مليار رسالة على فيسبوك وتويتر

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م

صورة أرشيفية

أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اعتزامهم البدء في خطة لتحليل محتوى 350 مليار رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك وتويتر)، حول العالم للمساعدة في إجراءات رصد تطور انتشار الأفكار من خلال تلك الشبكات. المشروع، الذي تقوم عليه إحدى الكليات البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن تصوير رسائل نشرها 200 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة في محاولة فهم أفضل لمحتوى "التعبير الجماعي" للأفراد. ومن المقرر أن يتم التعامل مع هذه الرسائل، لتحليل التعليقات المرتبطة بها والمواقع الجغرافية للمعلقين وهوياتهم.

تأتي هذه الخطة في إطار جهود وزارة الدفاع الأمريكية لاستغلال آليات تحليل البيانات الضخمة لأغراض البحث الاجتماعي. وتهتم هذه الدراسة بالرسائل التي تم بثها علنا بين يوليو 2014 وديسمبر 2016 على منصات التواصل الاجتماعي، ولن يتم التركيز فيها على التواصل الشخصي بين الأفراد كما لن يتم نشر هويات الأشخاص في هذه