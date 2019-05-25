جريمة

إحالة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
تزوير شيكات بنكية
تزوير شيكات بنكية
أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي" إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو المقبل أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر أولى جلسات القضية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأنها استولت على مبلغ 874 ألفا و522 جنيها مستغلة موقعها الوظيفي.
وذكرت التحقيقات أن المتهمة الأولى استغلت كونها المختصة بتحرير الشيكات وزورت اسم المستفيد في الشيكات البنكية عقب التوقيع عليها من الموظف المختص بجهة عملها، وذلك بمحو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد. كما شملت الاتهامات تزوير شيكات صادرة من بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحو أسماء
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحيازة 182 متهما عُثر بحيازتهم على 24 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 121 فرد خرطوش محلية الصنع، 269 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة متنوعة و211 قطعة سلاح أبيض.
تنقيب-عن-الاثار (2)

جلسة أصدقاء وحلم ممنوع| ليلة سقوط 4 منقبين عن الآثار

جلسة معتادة جمعت مالك ورشة بأصدقائه المقربين في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، يشكو حاله وضائقة مالية ألمت به مؤخرا، وحاجته الكبيرة للمال؛ ليبدأ كل منهم في سرد معاناته المالية وراحو يفكرون في طريقة للخلاص من تلك الأزمة، لحظات صمت استمرت دقائق انطلقت بعدها الكلمات من فم مالك الورشة كالرصاص من بندقية آلية، مشيرا إلى أنهم يطرقون باب تجارة الآثار من خلال التنقيب عن الآثار أسفل الورشة ملكه، وبيع القطع الأثرية التي سيتم استخراجها بملايين الجنيهات.
جثة (3)

لغز العثور على شاب مقتولا أمام منزله في البساتين

دماء اختلطت بلون التراب، صدمة ممزوجة بخوف، جريمة قتل جديدة تضاف إلى سابقاتها، انتهك مرتكبوها حُرمة شهر رمضان من جهة وحُرمة الدماء من جهة أخرى، إذ سجل دفتر النوبتجية المسائية بقسم شرطة البساتين في مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، واقعة جديدة بعدما عثر الأهالي على جثة عامل مقتولا مُلقاة أمام منزله بمنطقة "بئر أم سلطان" وذلك في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والهلع انتابت قاطني المنطقة من هول المشهد وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.
محكمة

تأجيل أولى جلسات المتهمين بقتل ثري عربي في العجوزة

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بتأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل مُسن يحمل الجنسية الكويتية بمنطقة العجوزة بدافع السرقة، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد إذ كشفت التحقيقات أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت كلا من: "علي رحيم" 30 سنة، ميكانيكي سيارات وعبدالرحمن شعبان 19 سنة، عامل من دخول شقة الضحية.
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شهود-فى-محكمة (1)

براءة 5 متهمين بأولتراس أهلاوى من حرق الصالة المغطاة

قضت الدائرة 29 جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد، ببراءة 5 أعضاء برابطة "أولتراس أهلاوي" من اتهامهم بإضرام النار في الصالة المغطاة بالنادي الأهلي عام 2014، فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، والصادر ضدهم فيها حكم من محكمة أول درجة بالسجن المؤبد، بتاريخ 10 يونيو الماضي، والمتهمون الخمسة الحاصلون على حكم البراءة فى إعادة محاكمتهم حضوريا، هم كل من محمد محمد فرحات، وأحمد رضا الصادق، ومحمد علي ماهر، ومحمد حسن إمام، وأحمد عثمان محمد.
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الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية

أيدت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 12 متهما في القضايا التي حملت أرقام 828 لسنة 2016 أمن دولة، و474 لسنة 2017 جنايات أمن دولة عليا، و316 جنايات أمن دولة عليا لسنة 2018، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنها للخطر، وذلك بعد رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أول من أمس من محكمة الجنايات.
شهود-فى-محكمة (2)

10 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة خزينة محل

عندما يقترن الغباء بالحظ السيئ والإجرام معًا، يكون المصير مأساويا للغاية، وهذا ما تعرض له لصان حاولا سرقة محل تجاري على طريقة أحمد مظهر وعادل إمام، فى فيلم «لصوص ولكن ظرفاء»، إذ قررا سرقة محل تجاري، من خلال نقب الحائط، واستأجرا بدروما مجاورا للجدار الخلفي للخزنة، وبعد مغادرة العمال المحل بدأ اللصان عملهما بنقب الحائط، لكنهما فشلا فى فتح الخزينة، فاتصلا بحداد وأخبراه بمخططهما، فأبلغ الأخير الشرطة، وبإحالة المتهمين للمحاكمة قضت بحبسهما 10 سنوات رغم عدم فلاحهما فى السرقة.
إطلاق نار - أرشيفية

«الإخوان قتلوه».. حيلة الشقيقين للأخذ بالثأر بالوراق

بعد مرور عامين قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمتهمين قاما بقتل صاحب كشك بالوراق أخذًا بالثأر منه، حيث قام المتهمان بعد أن أخفيا وجهيهما، باستقلال دراجة نارية، ووقفا أمام كشك بدائرة قسم الوراق، بعد أن تأكدا أن صاحبه يقف بداخله، وأمطراه بوابل من الأعيرة النارية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط حالة من الرعب سيطرت على الأهالي، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين "خالد.م" و"وائل.أ" ، ترصدا المجنى عليه "نصار عبد العال فرغلى" لقتله ثأرا لمقتل شقيقهما على يد ابن عمه.
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