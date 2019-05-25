إحالة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

تزوير شيكات بنكية

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي" إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو المقبل أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر أولى جلسات القضية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأنها استولت على مبلغ 874 ألفا و522 جنيها مستغلة موقعها الوظيفي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة الأولى استغلت كونها المختصة بتحرير الشيكات وزورت اسم المستفيد في الشيكات البنكية عقب التوقيع عليها من الموظف المختص بجهة عملها، وذلك بمحو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد. كما شملت الاتهامات تزوير شيكات صادرة من بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحو أسماء