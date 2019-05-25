رياضة

رئيس الكاف: كنت أنتظر أداءً أفضل من جهاد جريشة

تحرير:علي الزيني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م
أحمد أحمد رئيس الكاف
أحمد أحمد رئيس الكاف
أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان ينتظر أداء أفضل من الحكم المصري جهاد جريشة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، إلى جانب أداء الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار لقاء نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، قائلا: "كنت أنتظر أداءً أفضل من حكام نهائي دوري الأبطال وكذلك حكام الكونفدرالية، نظرًا لتوافر تقنية الفيديو التي تقلص هامش الخطأ لدى الحكام، تقنية الفيديو كانت حاضرة ولكن الحكام بشر ".
وواصل رئيس الكاف، تصريحاته: "سنقيم التجربة بشكل دقيق لنقف عند نجاحها وما الذي ينقصها، كانت هناك احتجاجات وتأخر على مستوى اتخاذ القرارات، لكن التقييم سيكون للمختصين داخل الجهاز". واختتم أحمد أحمد: "تابعت ما حدث من حالة عدم الرضا من جانب كل الأطراف على بعض التدخلات، ولابد أن تكون هناك خلاصات نستفيد منها
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عامر-حسين

عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرة.. والوزير لم يجد تذاكر

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جمهور ناديه أثبت أنه "أعظم جمهور في الكون"، نافيًا ما تردد عن منحه 20 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان المغربي، لبعض أعضاء البرلمان، معلقًا: «ما هذا العبث؟ من يملك منح 20 ألف تذكر لجهة محددة؟». وأضاف خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلب الحصول على 10 تذاكر للمباراة ولم يجدها، ونفس الأمر حدث مع عدد من المسؤولين في النادي.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».
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جهاد-جريشة

تقارير مغربية: الوداد يشكو جهاد جريشة للكاف

نشرت بعض التقارير المغربية أن نادي الوداد الرياضي المغربي ينوي التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم المصري جهاد جريشة، الذي أدار مواجهة الفريق المغربي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي جمعتهما أمس الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. واستخدم جهاد جريشة تقنية الفيديو، وقرر إلغاء هدف للفريق المغربي بداعي وجود لمسة يد وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الوداد، قبل أن يُطرد إبراهيم النقاش قائد فريق مدينة كازابلانكا الذي حصل على بطاقتين صفراوين.
اسماعيل-يوسف

إسماعيل يوسف يترأس بعثة الزمالك في المغرب

قرر مجلس إدارة الزمالك أن يترأس إسماعيل يوسف، عضو مجلس القلعة البيضاء، بعثة الفريق في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان ضمن ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، بعد أن تجاوز الفارس الأبيض، النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 مايو في المغرب، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب يوم 26 من نفس الشهر، علمًأ بأن الأهلي هو النادي المصري الوحيد الذي فاز بلقب الكونفدرالية بمسماها الجديد بعد فوزه أمام سيوي سبورت في النهائي.
الزمالك وسموحة (16)

رئيس نهضة بركان يرد على تصريحات رئيس الزمالك

رد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونادي نهضة بركان، على تصريحات رئيس نادى الزمالك التى حذر فيها الأخير رئيس نهضة بركان من التلاعب بأى وسيلة فى مباراة الفريق الأبيض أمام الفريق المغربى والتى ستقام يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقال لقجع فى تصريحات مصورة له اليوم الثلاثاء: "كنت لا أريد الحديث فى هذا الموضوع، ولكن كانت هناك مكالمة وحيدة بينى وبين رئيس الزمالك فى مارس الماضى، حيث طلب وقتها السماح لخالد بوطيب مهاجم الزمالك بمغادرة المنتخب المغربى، وكان ردى عليه لا".
الحكم-جاني-سيكازوي

سيكازوى حكما لمباراة الزمالك ونهضة بركان

أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" عن حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام نظيرة نهضة بركان اليوم الثلاثاء، وذلك فى لقاء ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية الذى سيقام بينهما على الملعب البلدى المغربى يوم الأحد المقبل 19 مايو، وسيتولى الحكم الدولى الزامبى جاني سيكازوي إدارة المباراة، والذى تعرض للايقاف العام الماضى بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقى، والتحقيق معه على خلفية اتهامه بالفساد وتقاضية رشوة من إدارة الترجى التونسى وأول أغسطس في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال .
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