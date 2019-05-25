«كازابلانكا» أول أيام العيد بدول الخليج
تحرير:التحرير
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
كازابلانكا
تستعد دور العرض الإماراتية لاستقبال فيلم الإثارة والتشويق والأكشن «كازابلانكا» بطولة النجم أمير كرارة، أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرضه في السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت.
في «كازابلانكا»، يتعاون كرارة والمخرج بيتر ميمي في التجربة السينمائية الثانية لهما بعد فيلم «حرب كرموز» الذي حقق في العام الماضي نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا عند عرضه في دول الخليج، وينتظر أمير كرارة الذي يحقق نجاحًا للعام الثالث على التوالي في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل «كلبش»، عرض فيلمه بفارغ الصبر بعدما اكتسب ثقة كبيرة بعد نجاح «حرب كرموز».
ويشارك كرارة الذي يقدم دور «عمر المر»، في البطولة الفنانة غادة عادل، التي تقدم شخصية الفتاة المغربية «فيفا» التي تنضم إلى فريق مصري لتنفيذ إحدى العمليات الخاصة بالمغرب.
بينما يجسد شخصية «الريس عرابي» الفنان عمرو عبدالجليل، ويطل النجم الأردني إياد نصار بشخصية لص محترف،
ويشارك كرارة الذي يقدم دور «عمر المر»، في البطولة الفنانة غادة عادل، التي تقدم شخصية الفتاة المغربية «فيفا» التي تنضم إلى فريق مصري لتنفيذ إحدى العمليات الخاصة بالمغرب.
بينما يجسد شخصية «الريس عرابي» الفنان عمرو عبدالجليل، ويطل النجم الأردني إياد نصار بشخصية لص محترف، ولجأ إلى تغيير شكله خصيصًا لهذا الدور الذي يعتبره من الأدوار المحورية في حياته السينمائية، فيما يشارك النجم العالمي التركي هالت إرجنتش أو السلطان سليمان بطل «حريم السلطان» بدور «دراجون».
وتدور أحداث الفيلم التي صورت بين مصر والمغرب وفرنسا حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، ويشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية كبيرة لمصلحة رجال من المافيا الأوربيين للسطو على شاحنة ألماس قادمة على متن سفينة تسمى «كازابلانكا».