«كازابلانكا» أول أيام العيد بدول الخليج

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

كازابلانكا

تستعد دور العرض الإماراتية لاستقبال فيلم الإثارة والتشويق والأكشن «كازابلانكا» بطولة النجم أمير كرارة، أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرضه في السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت. في «كازابلانكا»، يتعاون كرارة والمخرج بيتر ميمي في التجربة السينمائية الثانية لهما بعد فيلم «حرب كرموز» الذي حقق في العام الماضي نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا عند عرضه في دول الخليج، وينتظر أمير كرارة الذي يحقق نجاحًا للعام الثالث على التوالي في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل «كلبش»، عرض فيلمه بفارغ الصبر بعدما اكتسب ثقة كبيرة بعد نجاح «حرب كرموز».

ويشارك كرارة الذي يقدم دور «عمر المر»، في البطولة الفنانة غادة عادل، التي تقدم شخصية الفتاة المغربية «فيفا» التي تنضم إلى فريق مصري لتنفيذ إحدى العمليات الخاصة بالمغرب. بينما يجسد شخصية «الريس عرابي» الفنان عمرو عبدالجليل، ويطل النجم الأردني إياد نصار بشخصية لص محترف،