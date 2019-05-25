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«كازابلانكا» أول أيام العيد بدول الخليج

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
كازابلانكا
كازابلانكا
تستعد دور العرض الإماراتية لاستقبال فيلم الإثارة والتشويق والأكشن «كازابلانكا» بطولة النجم أمير كرارة، أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرضه في السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت. في «كازابلانكا»، يتعاون كرارة والمخرج بيتر ميمي في التجربة السينمائية الثانية لهما بعد فيلم «حرب كرموز» الذي حقق في العام الماضي نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا عند عرضه في دول الخليج، وينتظر أمير كرارة الذي يحقق نجاحًا للعام الثالث على التوالي في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل «كلبش»، عرض فيلمه بفارغ الصبر بعدما اكتسب ثقة كبيرة بعد نجاح «حرب كرموز».
ويشارك كرارة الذي يقدم دور «عمر المر»، في البطولة الفنانة غادة عادل، التي تقدم شخصية الفتاة المغربية «فيفا» التي تنضم إلى فريق مصري لتنفيذ إحدى العمليات الخاصة بالمغرب. بينما يجسد شخصية «الريس عرابي» الفنان عمرو عبدالجليل، ويطل النجم الأردني إياد نصار بشخصية لص محترف،
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خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".
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ما لا تعرفه عن«أحمد» الفائز بجائزة أفضل إخراج في كان

اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "Young Ahmed - أحمد الصغير" للأخوين داردين Dardenne، بجائزة أفضل إخراج في المهرجان، حيث شارك الفيلم البلجيكي ضمن مسابقة نظرة ما، وعُرض في ثامن أيام المهرجان بحضور صناعه. ويرصد "Young Ahmed" المسار التراجيدي لطفل بلجيكي في الثالثة عشرة من عمره، يتحدر من عائلة مهاجرة مغربية، يتعرض لغسيل دماغي على يد إمام يدعي الوسطية والاعتدال، ويستدرج أبناء المهاجرين بحجة تعليمهم اللغة العربية في المسجد، لكنه يسعى سرًّا لاستقطابهم لحساب داعش وتسفيرهم للقتال في سوريا.
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القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2019

اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "الكوميديا السوداء Parasite" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون- هو، بجائزة السعفة الذهبية، في حفل حمل الكثير من المفاجآت وخصوصًا مع غياب المنافسة مع أفلام نتفليكس. وقال بونغ جون- هو: "شكرا جزيلا.. هذا شرف عظيم لي، لطالما شكلت السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، أشكر هنري جورج كلوزو وكلود شابرول". كما فاز النجم العالمي أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي الدولي، أما جائزة لجنة التحكيم فمناصفة بين فيلمي "Les Misérables" و"Bacurau".
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إعلان بيبسي 2019.. نوستالجيا مكررة مضمونة النجاح

في السنوات الأخيرة، اجتاحت سوق الإعلانات، ظاهرة توظيف "النوستالجيا"، أو إعادة إحياء صور الماضي التي تحتل عرش الذكريات السعيدة، فأخذت العديد من شركات الأغذية والمشروبات الغازية والاتصالات، تُعيد إحياء الإنتاج الفني والإعلاني للأجيال السابقة، في إطار حملات ترويجية لمنتجاتها، من خلال توظيف شخصيات ومفردات وأحداث من الماضي وتقديمها بلمسة عصرية تعكس حياتنا الراهنة، كنوع من التعبير عن الحنين إلى ما كنا عليه، وباتت هذه الظاهرة أحد ملامح شهر رمضان المبارك في كل عام، وفي هذا الموسم اتخذت شركة "بيبسي" منها شكلًا لحملتها الدعائية الجديدة.
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«أبو جبل» يتصدر الترند.. و«كلبش 3» يلاحقه

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل، التي لاقت ردود أفعال واسعة، ثم جاء مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، في المركز الثاني، وبالمثل كانت آخر حلقة مذاعة من العمل السبب في دخوله الترند، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، خاصة مع اقترابنا من منتصف الشهر الكريم، حيث أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
مسلسل فكرة ب مليون جنية على ربيع

شعارات مسلسلات رمضان.. هتولع نار هتبقى دمار

منافسة مشتعلة مرتقبة بين صُناع الدراما التليفزيونية، في موسم رمضان 2019، بدت ملامحها مبكرًا من خلال تواجد عدد من الأسماء اللامعة كأبطال لعدة أعمال، ومن بينهم: أحمد السقا، محمد رمضان، أمير كرارة، ياسر جلال، ياسمين عبدالعزيز، ومي عز الدين وغيرهم، ومن خلال أيضًا المحاولات المستمرة من قِبل القائمين على الأعمال لتشويق الجمهور وإشعال حماسهم على السباق من قبل انطلاقته، من خلال نشر الإعلانات والأغنيات والبوسترات الرسمية. وهذا العام اتجه صناع عدة أعمال إلى أن يكون للعمل شعار محدد يتم الترويج له والتركيز عليه حتى يحفظه الجمهور، ومن هؤلاء:
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تعرف على ما حققه إعلان «كازابلانكا» بعد 24 ساعة

تخطى البرومو الدعائي الأول لفيلم «كازابلانكا» الـ4 ملايين مشاهدة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فى أقل من 24 ساعة، وكان «كرارة» قد طرح البرومو أمس على صفحته الرسمية بـ«إنستجرام» معلّقًا: "العركة لو ابتدت هتزعل.. فيلم العيد كازابلانكا"، وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم التهنئة لكرارة؛ حيث كتب أحمد فهمي: "اضرب جامد يا باشا، المكسيكي بيمسي"، وكتب مصطفى خاطر: "حلو قوي"، وكتبت إيمان العاصي: "الله الله الله"، وكتب محمد عبدالرحمن "توتا": "إن شاء الله يكسر الدنيا يا رب"، وغيرهم من الفنانين والمتابعين المحبين لبطل العمل.
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