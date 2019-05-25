رامي عياش: عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

رامي عياش

قال الفنان رامي عياش، إنه يصنف النجم عمرو دياب، المطرب رقم 1 في الوطن العربي، مضيفًا خلال حلوله ضيفًا في برنامج "عايشة شو"، تقديم الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مساء اليوم السبت: "عمرو دياب أكيد هو المطرب رقم 1 في الوطن العربي، ولا أخشى أن أضايق الآخرين بهذا التصريح، عمرو دياب له أسلوب مختلف تمامًا عني في الغناء والموسيقى، بالمعنى الدقيق هو السهل الممتنع، بالإضافة إلى نجاحه في الاستمرارية، الاستمرارية أهم من النجاح، وهو مستمر من فترة كبيرة، وهذا يدل على نجاح ونجومية كبيرة، وأنا أحترمه للغاية لتعبه وسهره على المحافظة على اسمه".

وقال رامي عياش، معلّقًا على ما قالته ريما ابنة المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، عندما حذّرت المطربين من التعدي على أغاني والدتها، قائلا: "هي تقصد أن يُسيئ لأغاني السيدة فيروز، فمن حق الكل أن يغني لـفيروز حتى من لا يُجيد الغناء، لأنها ليست ملك نفسها، بل ملك للجمهور". وأكد رامي عياش أنه لم يكن يقصد المطرب