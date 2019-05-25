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رامي عياش: عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
رامي عياش
رامي عياش
قال الفنان رامي عياش، إنه يصنف النجم عمرو دياب، المطرب رقم 1 في الوطن العربي، مضيفًا خلال حلوله ضيفًا في برنامج "عايشة شو"، تقديم الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مساء اليوم السبت: "عمرو دياب أكيد هو المطرب رقم 1 في الوطن العربي، ولا أخشى أن أضايق الآخرين بهذا التصريح، عمرو دياب له أسلوب مختلف تمامًا عني في الغناء والموسيقى، بالمعنى الدقيق هو السهل الممتنع، بالإضافة إلى نجاحه في الاستمرارية، الاستمرارية أهم من النجاح، وهو مستمر من فترة كبيرة، وهذا يدل على نجاح ونجومية كبيرة، وأنا أحترمه للغاية لتعبه وسهره على المحافظة على اسمه".
وقال رامي عياش، معلّقًا على ما قالته ريما ابنة المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، عندما حذّرت المطربين من التعدي على أغاني والدتها، قائلا: "هي تقصد أن يُسيئ لأغاني السيدة فيروز، فمن حق الكل أن يغني لـفيروز حتى من لا يُجيد الغناء، لأنها ليست ملك نفسها، بل ملك للجمهور". وأكد رامي عياش أنه لم يكن يقصد المطرب
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المنشد-إيهاب-يونس

في «الحرية للإبداع».. إيهاب يونس ينشد التراث الصوفي

يشهد مركز الحرية للإبداع بمحافظة الإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت حفل إنشاد ديني كبيرا يحييه الشيخ المنشد إيهاب يونس. ويتضمن برنامج الحفل، اختيارات ممتازة من روائع الإنشاد والابتهالات والذكر والمديح من قصائد التراث الصوفي، ومنها «سبحانك ربي، ما شممت الورد إلا زادني شوقًا إليك، سكن الفؤاد، هم بالحبيب محمد، وأعد لنا ذكرى الأحباب، وعلى بعد الحمى، وأحبك حبين، مدد يا سيدة، ارحم محبينك، سيدنا النبي يا جماله، وإنى جعلتك في الفؤاد محدثي وقمر سيدنا النبي».
ايمن-بهجت-قمر (1)

بعد اتفاقية«تراث ماسبيرو»..أيمن بهجت قمر يوجه تحذيرا

وجه الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر إنذارا، أكد خلاله أنه وأبناء المؤلفين القدامى والمبدعين، لم يتنازلوا عن حقوق الديجيتال الخاصة بهم وبكل أعمال آبائهم. وقال بهجت قمر، فى منشور له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».
عزيزة-جلال

هل تتذكرون عزيزة جلال؟.. عادت بعد غياب 35 عامًا

فى مفاجأة لم يتوقعها جمهورها، أطلت الفنانة المغربية عزيزة جلال على محبيها من خلال برنامج "لقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، بعد غياب 35 عامًا عن الساحة الفنية، وظهرت لتحكي عن ذكرياتها، وغنت أشهر أعمالها أغنية «مستنياك»، والتي تقول في مطلعها: «مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق»، وهي الجُملة التى تصف حالة عشاقها في أنحاء الوطن العربي والذين تداولوا مقطع الأغنية بكثرة، فقد كانوا مشتاقين لظهورها ولصوتها العذب التى أمتعت به الجميع. وكانت عزيزة صوتا مميزا لفت الأنظار إليه سريعا لكنها سرعان ما اختفت عن الساحة الفنية.
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ابو-جبل

«أبو جبل» يتصدر الترند.. وجورج وسوف حاضر بقوة

تصدر مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ترند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل، والتي لاقت ردود أفعال واسعة، ليتمكن العمل من مواصلة حضوره بين أكثر المسلسلات التي يبحث عنها الجمهور، كما كان المطرب اللبناني جورج وسوف حاضرًا أيضًا، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ومنها رفضه الغناء لفيروز. المنافسة تحتدم حاليا بين مسلسلات رمضان، مع اقترابنا من آخر عشرة أيام في الشهر الكريم، إذ أخذت الأحداث تتطور أكثر، لتتضح معالم قصص تلك الأعمال أكثر، ونقترب من ذروة الصراع.
جورج-وسوف (2)

جورج وسوف: ارتعشت من عظمة فيروز حين قابلتها أول مرة

حل المطرب الكبير جورج وسوف ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان، فى برنامجها «عايشة شو»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث عن بعض ذكرياته مع المطربة الكبيرة فيروز، وعن أعماله الجديدة التى يحضرها، وكشف عن موقفه من دخول أبنائه عالم الفن، وهل كان يحلم من البداية بكل هذه الشهرة والنجاح، أم أن الأمر جاءمعه صدفه، كما تحدث أيضا عن الملحن زياد رحباني، وعن الأمر الذي لو كان فعله لحاز شهرة كبيرة تجعله فى مكانه مختلفة، واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أبرزها:
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الخامسة قمر هادي.. فيروز تقتل كلبها

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل «قمر هادي» بطولة هاني سلامة، بنوبة غضب من هادي بعد لقائه بـ"رجائي" رشدي الشامي، الذي أوصاه برعاية شقيقه عارف اليتيم الذي لا يعرف أحد أنه شقيقه من أم أخرى، ثم كشف له سر ما يحدث حاليا، دون أن يسمع الجمهور شيئًا، إذ ركزت الكاميرا على تعبيرات "هادي" المندهشة" مما يسمع، بعدها أصيب "هادي" بنوبة غضب غريبة وقام بكسر كل زجاجات الخمر الموجودة في منزله، ثم تعدى على صديقه بالضرب، وخرج من المنزل وعائلته وراءه تحاول تهدئته، فمنعهم "رجائي"، ولحق به.
.كارول-سماحة (4)

كارول سماحة: لو كنت رجلا لن أتزوج فنانة (فيديو)

قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة، إنها خلال 13 عامًا الماضية لم تقدم سوى 6 ألبومات غنائية، مضيفة خلال لقائها ببرنامج عايشة شو ، الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، عبر فضائية النهار ، مساء الجمعة: "ربما يكون عدد أعمالي صغيرًا لكن حققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية"، لافتةً إلى أن دراستها لم تشغلها عن الغناء لكنها قد تأخرت في تقديم الأعمال وحدها بسبب انشغالها بالمسرح الموسيقي، موضحة أنها بدأت في تقديم الأغاني بمفردها بعدما تجاوزت الثلاثين من عمرها، لكنها تحاول حاليًا تعويض ما فاتها.
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