سبورتنج لشبونة يتوج بكأس البرتغال وظهور مميز لكاسياس

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

سبورتنج لشبونة

توج سبورتنج لشبونة، ببطولة كأس البرتغال، مساء اليوم السبت، بعد فوزه على نظيره بورتو بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5- 4، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. جاءت أهداف المباراة عن طريق فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل دانيلو بيريرا لسبورتنج لشبونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة 1- 1، ولم يتمكن أي من الفريقين من التسجيل في الشوط الثاني، ليلجأ حكم اللقاء للوقت الإضافي.

واستطاع سبورتنج لشبونة أن يتقدم في الوقت الإضافي، عن طريق الهولندي باس دوست، في الدقيقة 101، لكن أندري بيريرا تمكن من التعادل في الدقيقة 120، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية. وتمكن لاعبو سبورتنج بركلات الترجيح من حسم اللقب الـ17 في تاريخ ناديهم، ولأول مرة منذ عام 2015 ليتخطى فريق الأسود بذلك