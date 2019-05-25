رياضة

سبورتنج لشبونة يتوج بكأس البرتغال وظهور مميز لكاسياس

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
سبورتنج لشبونة
سبورتنج لشبونة
توج سبورتنج لشبونة، ببطولة كأس البرتغال، مساء اليوم السبت، بعد فوزه على نظيره بورتو بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5- 4، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. جاءت أهداف المباراة عن طريق فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل دانيلو بيريرا لسبورتنج لشبونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة 1- 1، ولم يتمكن أي من الفريقين من التسجيل في الشوط الثاني، ليلجأ حكم اللقاء للوقت الإضافي.
واستطاع سبورتنج لشبونة أن يتقدم في الوقت الإضافي، عن طريق الهولندي باس دوست، في الدقيقة 101، لكن أندري بيريرا تمكن من التعادل في الدقيقة 120، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية. وتمكن لاعبو سبورتنج بركلات الترجيح من حسم اللقب الـ17 في تاريخ ناديهم، ولأول مرة منذ عام 2015 ليتخطى فريق الأسود بذلك
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عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

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رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرة.. والوزير لم يجد تذاكر

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بنفيكا بطلا للدوري البرتغالي للمرة الـ37 في تاريخه

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تعرف على رسالة إيكر كاسياس لجماهير بورتو

كشف إيكر كاسياس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، الذي دخل المستشفى يوم الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، اليوم الإثنين أن قلبه سعيد، وقام بنشر أغنية تحمل نفس الاسم على حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي، كان ألفها الأرجنتيني باليتو أورتيجا، وقامت المطربة الإسبانية ماريسول بغنائها عام 1968، حيث قال الحارس الإسباني الذي من الممكن أن يحصل اليوم على إذن طبي بمغادرة المستشفى: "صباح الخير أنا بقلب سعيد ماذا عنكم؟ حالتي تستمر في التحسن".
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كيف ساند لاعبو بورتو «القديس» بعد عملية القسطرة؟

نشر الحساب الرسمي لنادي بورتو البرتغالي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا من زيارة لاعبي الفريق لزميلهم الحارس الإسباني إيكر كاسياس، الذي ما زال في المستشفى لتلقي العلاج بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها في أثناء التدريب، وقال المدير الفني لفريق بورتو سيرجيو: «كنا نشعر بالقلق لكن إيكر يتعافى بشكل جيد، للأسف هذه الأشياء هي جزء من الحياة»، وأضاف المدير الفني للفريق البرتغالي أن الفريق شعر بصدمة جراء ما حدث، لكنه في الوقت نفسه أظهر صلابة وتضامنا كبيرا بين لاعبي الفريق.
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كاسياس يتلقى صدمة قوية من طبيب فريق بورتو

تلقى الدولي الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، صدمة عنيفة بعد أن أخبره طبيب فريق بورتو، بأسوأ خبر ممكن أن يسمعه طوال مسيرته، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أمس الأربعاء، خلال تدريبات فريقه نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ حيث خضع الحارس المخضرم لعملية جراحية عاجلة فور وصوله المستشفى. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أنطونيو كوربالان، طبيب فريق بورتو طالب كاسياس بالابتعاد عن ممارسة كرة القدم والرياضة عمومًا بشكل نهائي.
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