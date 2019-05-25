رياضة

الاتحاد السكندري يطالب بإقامة مباراة سموحة في موعدها

تحرير:هاني العوضي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بيانا رسميًا مساء اليوم يؤكد على تمسكه بإقامة مباراته الأخيرة في مسابقة الدوري مع سموحة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا. وأكد الاتحاد السكندري في البيان على تقديره الكامل للمجهودات الكبيرة من جانب اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لإنجاح مسابقة الدورى العام فى هذا الموسم الاستثنائي، والذى شهد العديد من التعديلات بجدول مواعيد إقامة المباريات طوال أسابيع المسابقة. وشدد على تمسكه بإقامة مباراته الأخيرة فى مسابقة الدورى العام لهذا الموسم أمام سموحة قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية.
وأشار مجلس الاتحاد إلى أنه لا يجد أى مبرر لتأجيل هذا اللقاء، وأن إقامة المباراة فى موعدها لا يتعارض مطلقًا مع فرص وأهداف الفرق المتنافسة بالمسابقة، ويُطالب بإقامة اللقاء فى موعده وليس تأجيل اللقاء للتعرف على موقف الفرق المتنافسة، بما لا يتعارض بأى شكل من الأشكال مع مبدأ تكافؤ الفرص لهذه الأندية. وأوضحت
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عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

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كشف طلعت يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد السكندري، تفاصيل اتفاقه مع مجلس إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي، حيث أكد يوسف في تصريحات خاصة للفرسان أنه سيتولى المسؤولية في مباراة سموحة فقط ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري وأنه وضع شرطًا لذلك وهو إقامة هذه المباراة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا وعدم تأجيلها إلى ما بعد البطولة. وشدد يوسف على أن هذا كان شرطه الوحيد لأنه يمر بظروف شخصية ستعوق استمراره في حالة تأجيل المباراة، بسبب مرض شقيقه الذي يتلقى العلاج في ألمانيا وهو ما يستدعي تواجده معه في هذه الظروف.
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