فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

تحرير:علي الزيني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

فالنسيا

توج فريق فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "بينتو فيامارين"، في المباراة النهائية للمسابقة، ليستعيد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007- 2008، وهو اللقب الثامن لهم في تاريخ البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة، الذي يتربع على قمة الأندية المتوجة به برصيد 30 لقبا، وحقق اللقب في آخر 4 مواسم على التوالي، ونجح فالنسيا في تجريد رفقاء ميسي من اللقب.

فريق برشلونة استحوذ على مجريات اللعب، إلا أن فريق فالنسيا نجح في تشكيل الخطورة، وبعد مرور 6 دقائق كان الخفافيش على موعد تسجيل هدف التقدم، بعد خطأ دفاعي فادح من جانب لاعبي برشلونة، ليحصل رودريجيو على الكرة وراوغ سيليسن، وصوب الكرة نحو الشباك لكن بيكيه أبعدها من على الخط. وفي الدقيقة 21، نجح جاميرو في

فريق برشلونة استحوذ على مجريات اللعب، إلا أن فريق فالنسيا نجح في تشكيل الخطورة، وبعد مرور 6 دقائق كان الخفافيش على موعد تسجيل هدف التقدم، بعد خطأ دفاعي فادح من جانب لاعبي برشلونة، ليحصل رودريجيو على الكرة وراوغ سيليسن، وصوب الكرة نحو الشباك لكن بيكيه أبعدها من على الخط.



وفي الدقيقة 21، نجح جاميرو في تسجيل هدف التقدم لفالنسيا، بعدما تسلم الكرة، وأطلق تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك، وضاعف رودريجو تقدم الخفافيش بهدف ثان، بعدما استقبل كرة عرضية برأسه في الشباك.



وفي الدقيقة 73، أدرك ميسي هدف تقليص الفارق لبرشلونة، بعد كرة مرتدة، وضعها النجم الأرجنتيني في الشباك الخالية، وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء، كاد برشلونة يدرك هدف التعادل، لكن دفاع فالنسيا أبعدها إلى ركنية مرت بسلام، لتنتهي المباراة بفوز فالنسيا بهدفين لهدف.