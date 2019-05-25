رياضة

فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

تحرير:علي الزيني ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
فالنسيا
فالنسيا
توج فريق فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "بينتو فيامارين"، في المباراة النهائية للمسابقة، ليستعيد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007- 2008، وهو اللقب الثامن لهم في تاريخ البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة، الذي يتربع على قمة الأندية المتوجة به برصيد 30 لقبا، وحقق اللقب في آخر 4 مواسم على التوالي، ونجح فالنسيا في تجريد رفقاء ميسي من اللقب.
فريق برشلونة استحوذ على مجريات اللعب، إلا أن فريق فالنسيا نجح في تشكيل الخطورة، وبعد مرور 6 دقائق كان الخفافيش على موعد تسجيل هدف التقدم، بعد خطأ دفاعي فادح من جانب لاعبي برشلونة، ليحصل رودريجيو على الكرة وراوغ سيليسن، وصوب الكرة نحو الشباك لكن بيكيه أبعدها من على الخط. وفي الدقيقة 21، نجح جاميرو في
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عامر-حسين

عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
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رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرة.. والوزير لم يجد تذاكر

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جمهور ناديه أثبت أنه "أعظم جمهور في الكون"، نافيًا ما تردد عن منحه 20 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان المغربي، لبعض أعضاء البرلمان، معلقًا: «ما هذا العبث؟ من يملك منح 20 ألف تذكر لجهة محددة؟». وأضاف خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلب الحصول على 10 تذاكر للمباراة ولم يجدها، ونفس الأمر حدث مع عدد من المسؤولين في النادي.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».
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نهائي الكأس.. برشلونة يبحث عن لقبه المفضل ضد فالنسيا

يحتضن ملعب بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، اليوم السبت، نهائي النسخة رقم 117 من كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يواجه برشلونة حامل اللقب، نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويملك برشلونة تاريخًا كبيرًا مع تلك البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقبها بواقع 30 مرة، آخرها الموسم الماضي، وحل العملاق الكتالوني في مركز الوصافة 10 مرات من قبل، آخرها في عام 2014 أمام ريال مدريد، وبدوره توج فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008، وحل وصيفًا 9 مرات، آخرها في عام 1995، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.
تير-شتيجن

برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة فالنسيا

المصائب لا تأتي فرادى، هذا ما يُمكن أن يوصف به الوضع الحالي في نادي برشلونة الإسباني، فبعد الخروج المُهين على يد ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال، وتعرض نجم الفريق لويس سواريز في غضروف الركبة، أعلن النادي الكتالوني، مساء اليوم الأربعاء، عن غياب حارسه الألماني مارك تير شتيجن عن مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، جاء ذلك في بيان رسمي، أكد فيه أن الحارس تعرض لإصابة في ركبته اليمنى، وهو ما يجعله يغيب عن موقعة النهائي.
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ميسي يتسلم الوسام الأرفع في كتالونيا

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسام القديس سانت جورج، وهو أعلى وسام يتم منحه في إقليم كتالونيا، ذلك الوسام الذي سبق أن حصل عليه 28 شخصًا من قبل و15 مؤسسة في برشلونة، وبات ميسي آخر المكرمين بهذا الوسام الذي ظهر للمرة الأولى في عام 1981، ويعد أرفع تكريم تقدمه الحكومة الكتالونية لأي شخص أو أي مؤسسة. وحضر النجم الأرجنتيني الحفل، أمس، لتسلُّم ذلك الوسام إلى جانب كل من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه جوردي ميستري، وتم ترشيح برشلونة من قبل النادي لتسلم تلك الجائزة، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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تيباس: ميسي أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني

احتفل الدوري الإسباني بمرور 90 عامًا على بداية البطولة، أمس الثلاثاء، في ملعب "آر سي دي إي" الخاص بنادي إسبانيول، وهو الحفل الذي شهد تكريم العديد من الأسماء التي أثرت في كرة القدم الإسبانية، وكان من المفترض أن يتم تكريم نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه لم يحضر الحفل، ومع ذلك لم يبدِ رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، خافيير تيباس، أي ضيق من غياب ميسي عن ذلك الحفل، قائلا: "يبدو أن ميسي متأثر بعض الشيء مما حدث في الأيام القليلة الماضية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية.
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