ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف حلقتها بـ«شيخ الحارة»
تحرير:التحرير
٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
ياسمين الخطيب
حلت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت. وشهدت الحلقة الإدلاء بالعديد من التصريحات الجريئة من قِبل ياسمين الخطيب، حيث تحدثت عن أسباب إجهاضها ثلاث مرات، وعن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وزواجها منه، وأكدت أن "زواجها من خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، وأنها ليست معتزة به، وتعتبره مرحلة لا تشرفها على الإطلاق، كما تطرقت لحقيقة تسريبها للفيديوهات الفاضحة له، وغيرها من القضايا والآراء التي أطلقتها.
وعقب انتهاء الحلقة، فوجئ الكثيرون بأنه قد تم حذفها من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الحساب الرسمي لقناة "القاهرة والناس" على موقع "يوتيوب"، وحذف أي مقاطع منها.
ومن جانبها، علّقت ياسمين الخطيب على ذلك، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وكشفت السبب قائلةً: "أتلقى منذ عدة ساعات عشرات المكالمات والرسائل، من زملاء صحفيين،
وعقب انتهاء الحلقة، فوجئ الكثيرون بأنه قد تم حذفها من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الحساب الرسمي لقناة "القاهرة والناس" على موقع "يوتيوب"، وحذف أي مقاطع منها.
ومن جانبها، علّقت ياسمين الخطيب على ذلك، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وكشفت السبب قائلةً: "أتلقى منذ عدة ساعات عشرات المكالمات والرسائل، من زملاء صحفيين، يستعلمون عن سبب حذف حلقتي من برنامج شيخ الحارة، من صفحة قناة القاهرة والناس ويوتيوب ومن الإعادة على شاشة القناة، خاصة بعدما أصبحت الحلقة تريند على جوجل وفيسبوك، بعد ساعة واحدة من عرضها، والإجابة: ليس لدي أي علم.. لا أنا ولا أي من القائمين على البرنامج، ماحدش فاهم فعلا، تحديث: عرفنا خلاص، يبدو أن بعض (الهاربين) مازالت لديهم سطوة".
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