ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف حلقتها بـ«شيخ الحارة»

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

ياسمين الخطيب

حلت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت. وشهدت الحلقة الإدلاء بالعديد من التصريحات الجريئة من قِبل ياسمين الخطيب، حيث تحدثت عن أسباب إجهاضها ثلاث مرات، وعن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وزواجها منه، وأكدت أن "زواجها من خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، وأنها ليست معتزة به، وتعتبره مرحلة لا تشرفها على الإطلاق، كما تطرقت لحقيقة تسريبها للفيديوهات الفاضحة له، وغيرها من القضايا والآراء التي أطلقتها.

وعقب انتهاء الحلقة، فوجئ الكثيرون بأنه قد تم حذفها من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الحساب الرسمي لقناة "القاهرة والناس" على موقع "يوتيوب"، وحذف أي مقاطع منها. ومن جانبها، علّقت ياسمين الخطيب على ذلك، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وكشفت السبب قائلةً: "أتلقى منذ عدة ساعات عشرات المكالمات والرسائل، من زملاء صحفيين،