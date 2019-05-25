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ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف حلقتها بـ«شيخ الحارة»

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
حلت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت. وشهدت الحلقة الإدلاء بالعديد من التصريحات الجريئة من قِبل ياسمين الخطيب، حيث تحدثت عن أسباب إجهاضها ثلاث مرات، وعن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وزواجها منه، وأكدت أن "زواجها من خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، وأنها ليست معتزة به، وتعتبره مرحلة لا تشرفها على الإطلاق، كما تطرقت لحقيقة تسريبها للفيديوهات الفاضحة له، وغيرها من القضايا والآراء التي أطلقتها.
وعقب انتهاء الحلقة، فوجئ الكثيرون بأنه قد تم حذفها من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الحساب الرسمي لقناة "القاهرة والناس" على موقع "يوتيوب"، وحذف أي مقاطع منها. ومن جانبها، علّقت ياسمين الخطيب على ذلك، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وكشفت السبب قائلةً: "أتلقى منذ عدة ساعات عشرات المكالمات والرسائل، من زملاء صحفيين،
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رجاء الجداوي

تفاصيل حالة رجاء الجداوي الصحية بعد نقلها للمستشفى

تعرضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، لتخضع لبعض الفحوصات الطبية، للوقوف على تفاصيل الحالة. وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل وعكة رجاء الجداوي، وقالت في تصريحات لها، إنها تعرضت لأزمة صحية وارتفاع في مستوى ضغط الدم، تطلب نقلها للمستشفى، متابعة: "رجاء الجداوي شعرت ببعض التعب والارهاق الشديد عقب عودتها من دبي، وهي في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومين راحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها، ثم تغادر بعد ذلك".
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الأعلى للإعلام يحقق مع «شيخ الحارة» بسبب هذه الحلقة

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس" طوال أيام شهر رمضان، خصوصًا حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة. وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة الأحد. وأثارت حلقة الفنان ماجد المصري تحديدًا العديد من ردود الفعل الغاضبة تجاه التصريحات التي أطلقها.
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ياسمين الخطيب تتعرض للتهديد بعد حلقة «شيخ الحارة»

أعلنت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن تلقيها مكالمات ورسائل تهديد، عقب عرض حلقتها مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، حيث كتبت الخطيب، عبر حسابها بـ"فيسبوك": "وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا"، ونشرت الخطيب صورتين تثبتان ادعاءها، مضيفة: "منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل"، وذلك بعد دقائق من إعلان المخرج خالد يوسف، المقيم في فرنسا، مقاضاتها والمذيعة والقناة، بعدما ذكرت أنها تزوجت منه في السابق.
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ياسمين الخطيب: لهذا السبب أنكر خالد يوسف زواجه مني

حلت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، وكشفت الخطيب، السبب وراء عدم اعتراف المخرج خالد يوسف بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه مواءمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان ارتباطه بها قبل سنوات، مضيفة: "بالنسبة له الأفضل إنها تبقى علاقة أكتر منها كزيجة، أي رجل شرقي يفضل ذلك، وليس خالد فقط، المرأة هي المتضررة"، مؤكدة أن فترة زواجها منه امتدت لعام ونصف العام، وكان هناك بيت للزوجية.
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خالد الصاوي: «قطع لسان اللي يقول على مبارك خائن»

قال الفنان خالد الصاوي، إنه لا يعتذر عن أي موقف اتخذه سابقًا، ولكنه يعتذر عن الطريقة التي خاض بها المواقف، معترفًا أن أسلوبه لم يكن دوما ظريفًا. وقال: "لو الزمن يرجع بيا لورا، كنت هاخد كل المواقف اللي أخذتها قبل كده، بس هكون أكثر حكمة ولباقة ودبلوماسية"، واعتذر الصاوي لمن تجاوز في حقهم دون أي عمد. وكان الفنان خالد الصاوي، قد حل ضيفًا اليوم الخميس، على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وكشف العديد من الأسرار.
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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ماجد المصري: لن أشارك كضيف شرف مجددًا في أي عمل فني

قال الفنان ماجد المصري، خلال لقائه اليوم الأحد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه كان يملك "باند" غربي وعمل به في "نايت كلاب"، وابنته ارتدت الحجاب في سن صغيرة، وخلعته مرة أخرى، وعندما كبرت في السن طالبها بارتداء الحجاب مرة أخرى قائلا لها: "لو لبستي الحجاب مش هتقلعيه تاني". ولبى ماجد المصري طلب "شيخ الحارة" عندما طلب الأخير منه غناء أغنية أجنبية من أغانيه، وقام "شيخ الحارة" بالرقص عليها، ثم غنى له: "بص على الحلاوة حلاوة".
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