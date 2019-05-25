«الرياضة» تستضيف شباب إفريقيا في إفطار جماعي (صور)

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م

جانب من حفل الإفطار

استضافت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب الإفريقي المشارك في فعاليات مهرجان يوم إفريقيا في إفطار جماعي على ضفاف نهر النيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري يوم إفريقيا الـ 56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًّا). شارك في الإفطار الجماعي شباب من دول غينيا كوناكري، والمملكة المغربية، والجزائر، وغانا، وأوغندا، ومدغشقر، وموريتانيا، وزيمبابوي، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون.

كما شارك في حفل الإفطار شباب من كوت دي?وار، والصومال، وإرتيريا، والجابون، وبنين، ونيجيريا، وتنزانيا، وجنوب السودان، بالإضافة إلى مصر. تأتي الاحتفالية في إطار رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، لتسليط الضوء على التنوع الذي تزخر به القارة