جلسة أصدقاء وحلم ممنوع| ليلة سقوط 4 منقبين عن الآثار

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

تنقيب عن الآثار

جلسة معتادة جمعت مالك ورشة بأصدقائه المقربين في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، يشكو حاله وضائقة مالية ألمت به مؤخرا، وحاجته الكبيرة للمال؛ ليبدأ كل منهم في سرد معاناته المالية وراحو يفكرون في طريقة للخلاص من تلك الأزمة، لحظات صمت استمرت دقائق انطلقت بعدها الكلمات من فم مالك الورشة كالرصاص من بندقية آلية، مشيرا إلى أنهم يطرقون باب تجارة الآثار من خلال التنقيب عن الآثار أسفل الورشة ملكه، وبيع القطع الأثرية التي سيتم استخراجها بملايين الجنيهات.

ظن الأصدقاء الأربعة أنهم على بعد خطوات معدودة من توديع حياة الفقر، وأن الثراء السريع في انتظارهم لدى وصولهم إلى السرداب السري الذي يحوي القطع الأثرية إلا أن أحلامهم تبددت وتحولت سرابا. تحريات رجال وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر توصلت إلى مخطط المتهمين الأربعة، وعقب تقنين الإجراات واستصدار إذن من