جريمة

جلسة أصدقاء وحلم ممنوع| ليلة سقوط 4 منقبين عن الآثار

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
تنقيب عن الآثار
تنقيب عن الآثار
جلسة معتادة جمعت مالك ورشة بأصدقائه المقربين في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، يشكو حاله وضائقة مالية ألمت به مؤخرا، وحاجته الكبيرة للمال؛ ليبدأ كل منهم في سرد معاناته المالية وراحو يفكرون في طريقة للخلاص من تلك الأزمة، لحظات صمت استمرت دقائق انطلقت بعدها الكلمات من فم مالك الورشة كالرصاص من بندقية آلية، مشيرا إلى أنهم يطرقون باب تجارة الآثار من خلال التنقيب عن الآثار أسفل الورشة ملكه، وبيع القطع الأثرية التي سيتم استخراجها بملايين الجنيهات.
ظن الأصدقاء الأربعة أنهم على بعد خطوات معدودة من توديع حياة الفقر، وأن الثراء السريع في انتظارهم لدى وصولهم إلى السرداب السري الذي يحوي القطع الأثرية إلا أن أحلامهم تبددت وتحولت سرابا. تحريات رجال وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر توصلت إلى مخطط المتهمين الأربعة، وعقب تقنين الإجراات واستصدار إذن من
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحيازة 182 متهما عُثر بحيازتهم على 24 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 121 فرد خرطوش محلية الصنع، 269 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة متنوعة و211 قطعة سلاح أبيض.
دفتر-شيكات (1)

إحالة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي" إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو المقبل أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر أولى جلسات القضية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأنها استولت على مبلغ 874 ألفا و522 جنيها مستغلة موقعها الوظيفي.
جثة (3)

لغز العثور على شاب مقتولا أمام منزله في البساتين

دماء اختلطت بلون التراب، صدمة ممزوجة بخوف، جريمة قتل جديدة تضاف إلى سابقاتها، انتهك مرتكبوها حُرمة شهر رمضان من جهة وحُرمة الدماء من جهة أخرى، إذ سجل دفتر النوبتجية المسائية بقسم شرطة البساتين في مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، واقعة جديدة بعدما عثر الأهالي على جثة عامل مقتولا مُلقاة أمام منزله بمنطقة "بئر أم سلطان" وذلك في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والهلع انتابت قاطني المنطقة من هول المشهد وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.
محكمة

تأجيل أولى جلسات المتهمين بقتل ثري عربي في العجوزة

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بتأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل مُسن يحمل الجنسية الكويتية بمنطقة العجوزة بدافع السرقة، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد إذ كشفت التحقيقات أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت كلا من: "علي رحيم" 30 سنة، ميكانيكي سيارات وعبدالرحمن شعبان 19 سنة، عامل من دخول شقة الضحية.
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جثة-فتاة

«بعد التراويح».. جهود لحل لغز «ذبيحة عين شمس»

واصلت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة العثور على زوجة عجوز مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، قبل أن تستعجل النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وكذلك استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وأشار زوج المجني عليها أمام النيابة، إلى وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة مشغولات زوجته الذهبية ومبالغ أخرى من داخل الشقة، بينما أمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان لسؤالهم عن ملابسات الحادث.
اغتصاب (5)

دافعت عن شرفها بأظافرها.. حبس متهم بقتل «سالي»

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس السايس المتهم في واقعة ذبح ربة منزل بعد فشله في اغتصابها بمدينة نصر، وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها "سالي ح."، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها، وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، وجود عدة طعنات بجسدها وجرح ذبحي أودى بحياتها، كما أظهرت مناظرة النيابة للمتهم قبل خضوعه للتحقيق، وجود آثار لأظافر الضحية على وجهه ورقبته أثناء مقاومتها له، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الحادث.
اغتصاب (1)

«سالي والركين» قصة أبشع جريمة ذبح في مدينة نصر

ترك «علاء» الشاب العشريني بلدته بمحافظة الفيوم متجها إلى قاهرة المعز، سرعان ما استقر به الحال في منطقة مدينة نصر، لم يدم بحث الشاب عن عمل طويلا ووقف الحظ بجانبه إذ عمل «سايس» في جراج بالمنطقة تبدأ مهمته في ركن وغسيل السيارات، وكاد أن يطير من الفرحة عندما استأجر غرفة قريبة من مكان عمله، فترة قصيرة مرت عليه حتى تعرف على بعض سكان المنطقة وأصحاب السيارات المترددين عليه لم يلفت انتباهه سوى «سالي» سيدة في منتصف الثلاثينيات تتمتع بقدر من الجمال مطلقة وتعيش في العقار المجاور له بصحبة ولد وبنت.
خطف

كمين الانتقام.. فتاة تستعين بفيسبوك لخطف شقيقين

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بحبس فتاة و7 متهمين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بخطف شقيقين نتيجة خلافات مالية بينهم، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، في ضوء البلاغ المقدم إلى رجال المباحث بقسم شرطة أكتوبر، بخطف المجني عليهما تحت تهديد السلاح، نجحت بعدها قوة أمنية من رجال المباحث في القبض على المتهمين، وأقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية على مبلغ 500 ألف جنيه خاصة بتسفير عمالة للخارج.
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