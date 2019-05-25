الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحيازة 182 متهما عُثر بحيازتهم على 24 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 121 فرد خرطوش محلية الصنع، 269 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة متنوعة و211 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 75774 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 244 قضية مخدرات بحيازة 256 متهما ضُبط خلالها 11.8 كجم حشيش، 24.7 كجم بانجو، 2.4 كجم هيروين، 20 جرام أفيون، 1.4 كجم من مخدر الإستروكس و55 جرام فودو و8448 قرصا مخدرا. وتم ضبط 55 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة و12 هاربا من تنفيذ