جريمة

الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م
حملة أمنية
حملة أمنية
شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحيازة 182 متهما عُثر بحيازتهم على 24 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 121 فرد خرطوش محلية الصنع، 269 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة متنوعة و211 قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 75774 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 244 قضية مخدرات بحيازة 256 متهما ضُبط خلالها 11.8 كجم حشيش، 24.7 كجم بانجو، 2.4 كجم هيروين، 20 جرام أفيون، 1.4 كجم من مخدر الإستروكس و55 جرام فودو و8448 قرصا مخدرا. وتم ضبط 55 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة و12 هاربا من تنفيذ
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تنقيب-عن-الاثار (2)

جلسة أصدقاء وحلم ممنوع| ليلة سقوط 4 منقبين عن الآثار

جلسة معتادة جمعت مالك ورشة بأصدقائه المقربين في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، يشكو حاله وضائقة مالية ألمت به مؤخرا، وحاجته الكبيرة للمال؛ ليبدأ كل منهم في سرد معاناته المالية وراحو يفكرون في طريقة للخلاص من تلك الأزمة، لحظات صمت استمرت دقائق انطلقت بعدها الكلمات من فم مالك الورشة كالرصاص من بندقية آلية، مشيرا إلى أنهم يطرقون باب تجارة الآثار من خلال التنقيب عن الآثار أسفل الورشة ملكه، وبيع القطع الأثرية التي سيتم استخراجها بملايين الجنيهات.
دفتر-شيكات (1)

إحالة متهمي رشوة الجمعية التعاونية الزراعية للجنايات

أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي" إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو المقبل أمام الدائرة 17 شمال الجيزة لنظر أولى جلسات القضية، وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأنها استولت على مبلغ 874 ألفا و522 جنيها مستغلة موقعها الوظيفي.
جثة (3)

لغز العثور على شاب مقتولا أمام منزله في البساتين

دماء اختلطت بلون التراب، صدمة ممزوجة بخوف، جريمة قتل جديدة تضاف إلى سابقاتها، انتهك مرتكبوها حُرمة شهر رمضان من جهة وحُرمة الدماء من جهة أخرى، إذ سجل دفتر النوبتجية المسائية بقسم شرطة البساتين في مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، واقعة جديدة بعدما عثر الأهالي على جثة عامل مقتولا مُلقاة أمام منزله بمنطقة "بئر أم سلطان" وذلك في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والهلع انتابت قاطني المنطقة من هول المشهد وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.
محكمة

تأجيل أولى جلسات المتهمين بقتل ثري عربي في العجوزة

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بتأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل مُسن يحمل الجنسية الكويتية بمنطقة العجوزة بدافع السرقة، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد إذ كشفت التحقيقات أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت كلا من: "علي رحيم" 30 سنة، ميكانيكي سيارات وعبدالرحمن شعبان 19 سنة، عامل من دخول شقة الضحية.
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سرقة-بالاكراه

أسرار عصابة الأشقياء الثلاثة لسرقة رواد البنوك

واصلت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمين بسرقة 700 ألف من سيارة موظف، وأوضح المتهمون أنهم كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه في تتبع رواد البنوك، وقسموا أدوارًا فيما بينهم، أحدهم يدخل وراء الضحية البنك لمراقبته، على أن ينفذ المتهمون الآخرون عملية سرقة السيارة باستخدام المفتاح المصطنع، ثم يحولون المبالغ المسروقة لأقاربهم في الخارج، البداية تعود إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من مدير حسابات شركة توريدات يفيد بأنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته.
سرقة-مساكن (1)

أمن الجيزة يفك طلاسم سرقة المساكن في إمبابة

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن تزداد معها حيرة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ليوجه مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء دكتور مصطفى شحاتة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة لكشف ملابسات تلك الوقائع، لا سيما أن القاسم المشترك بينها أسلوب التنفيذ بواسطة المفتاح المصطنع، وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بقطاع الشمال بقيادة العميد عمرو طلعت، والعقيد محمد عرفان مفتش القطاع، إلى أن عاطلين وراء ارتكاب وقائع السرقة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

تنفيذ 51 ألف حكم قضائي والإيقاع بـ11 تاجر مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة والذخائر وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما عبارة عن (بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش - طبنجة - 32 فرد خرطوش محلي الصنع - 111 طلقة مختلفة الأعيرة - 5 خزائن) و175 قطعة سلاح أبيض.
تشكيل-عصابة

شرطة النقل تضبط 14 تشكيلا عصابيا و150 قضية مخدرات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات أمنية مكثّفة، خلال شهر أبريل الماضي، لمواجهة كل صور الخروج على القانون، ومحاولات الإخلال بالأمن العام وضبط كل المخالفات، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات. وأسفرت الحملات عن ضبط 14 تشكيلًا عصابيًّا ضمت 35 متهمًا ارتكبوا 14 واقعة سرقة متنوعة و150 قضية مخدرات، و65 قضية سلاح أبيض، وأيضًا شملت النتائج ضبط 71 قضية (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، سرقات بالإكراه، نشل).
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