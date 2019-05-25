رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين»

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

الخطيب والعامري فاروق

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».

وواصل: «البلد يقودها رئيس جمهورية محترم وأجهزة أمنية قوية، ولن يسمحوا بهذا العبث الذي يحدث، لأن الخطيب يقوم بتحريكه منتمون لجماعة الإخوان داخل وخارج مجلسه، ونصيحتي الأخيرة له بألا يلعب بلعبة الجماهير». وتابع موجهًا رسالة لجمهور الزمالك، قائلا: «يجب أن تعلموا أن المباراة تحظى بمشاهدة

وواصل: «البلد يقودها رئيس جمهورية محترم وأجهزة أمنية قوية، ولن يسمحوا بهذا العبث الذي يحدث، لأن الخطيب يقوم بتحريكه منتمون لجماعة الإخوان داخل وخارج مجلسه، ونصيحتي الأخيرة له بألا يلعب بلعبة الجماهير».



وتابع موجهًا رسالة لجمهور الزمالك، قائلا: «يجب أن تعلموا أن المباراة تحظى بمشاهدة على مستوى العالم، ويجب أن تخرجوا بها بشكل مشرف وفي أفضل صورة، وعدم التشجيع قبل بداية المباراة تجنبا للإجهاد لأن الفريق سيحتاج التشجيع أثناء المباراة وليس قبلها، وعدم استخدام الشماريخ تجنبًا لعقوبات الكاف، خاصة أن الفريق في حالة فوزه بالبطولة سينافس على بطولة السوبر الإفريقي».



واختتم: «أحذر الجماهير من التعرض بالسب لأي مؤسسة في مصر، وعدم العبث بأي شيء داخل الملعب، خليك مع فريقك حتى اللحظة الأخيرة من المباراة».