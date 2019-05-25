عامل يقتل حلاقًا رفض غلق الكاسيت أثناء صلاة التراويح

تحرير:محمود عبدالصبور ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

صورة أرشيفية

لقى "حلاق" مصرعه على يد ،"عامل" في عزبة عثمان التابعة لدائر مركز شرطة المحمودية، أثر خلافات بينهما بشأن ارتفاع صوت كاسيت، بمحل الحلاقة الخاص به أثناء صلاة التراويح؛ ما أثار حفيظة المتهم فقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات، أودت بحياته. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث من مستشفى المحمودية العام يفيد بوصول "محمد م ش" 22 سنة، حلاق ومقيم بناحية عزبة عثمان التابعة لدائرة المركز مصاب بعدة طعنات نافذة وتوفى عقب دخوله المستشفى.

على الفور انتقل الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، وبالفحص تبين أن وراء تلك الجريمة "ممدوح ر ع " 27 سنة عامل ومقيم بالعنوان ذاته. تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لقيام المجني عليه بتشغيل الأغاني بصوت مرتفع أثناء صلاة الترويح، وأضاف المتهم أنه قام بالذهاب إلى المجنى عليه