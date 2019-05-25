جريمة

عامل يقتل حلاقًا رفض غلق الكاسيت أثناء صلاة التراويح

تحرير:محمود عبدالصبور ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقى "حلاق" مصرعه على يد ،"عامل" في عزبة عثمان التابعة لدائر مركز شرطة المحمودية، أثر خلافات بينهما بشأن ارتفاع صوت كاسيت، بمحل الحلاقة الخاص به أثناء صلاة التراويح؛ ما أثار حفيظة المتهم فقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات، أودت بحياته. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث من مستشفى المحمودية العام يفيد بوصول "محمد م ش" 22 سنة، حلاق ومقيم بناحية عزبة عثمان التابعة لدائرة المركز مصاب بعدة طعنات نافذة وتوفى عقب دخوله المستشفى.
على الفور انتقل الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، وبالفحص تبين أن وراء تلك الجريمة "ممدوح ر ع " 27 سنة عامل ومقيم بالعنوان ذاته. تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لقيام المجني عليه بتشغيل الأغاني بصوت مرتفع أثناء صلاة الترويح، وأضاف المتهم أنه قام بالذهاب إلى المجنى عليه
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«اقتحام الحدود وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصد منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
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مصرع فلاح ونجاة زوجته في انهيار منزلين بالمنيا

شهد مركزي المنيا وملوي، فجر اليوم الأحد، انهيار منزلين، مما أسفر عن مصرع فلاح من قرية إبشادات، إذ تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع شخص، نتيجة انهيار منزل من طابقين بقرية إبشادات بمركز ملوي، كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من ثلاث طوابق، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحيازة 182 متهما عُثر بحيازتهم على 24 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 121 فرد خرطوش محلية الصنع، 269 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة متنوعة و211 قطعة سلاح أبيض.
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جلسة أصدقاء وحلم ممنوع| ليلة سقوط 4 منقبين عن الآثار

جلسة معتادة جمعت مالك ورشة بأصدقائه المقربين في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، يشكو حاله وضائقة مالية ألمت به مؤخرا، وحاجته الكبيرة للمال؛ ليبدأ كل منهم في سرد معاناته المالية وراحو يفكرون في طريقة للخلاص من تلك الأزمة، لحظات صمت استمرت دقائق انطلقت بعدها الكلمات من فم مالك الورشة كالرصاص من بندقية آلية، مشيرا إلى أنهم يطرقون باب تجارة الآثار من خلال التنقيب عن الآثار أسفل الورشة ملكه، وبيع القطع الأثرية التي سيتم استخراجها بملايين الجنيهات.
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خسائر مليون جنيه.. حريق معمل تحاليل في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل في معمل للتحاليل بمدينة حوش عيسى، مما أدى إلى حريق المعمل بالكامل، وقدرت الخسائر الأولية بمليون جنيه، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام 3 سيارات إطفاء، وأسفر الحريق عن إصابة أحد الأشخاص، وتم نقله لمستشفى حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار انتقال النيابة العامة لمكان الحريق للمعاينة ومعرفة السبب الحقيقي للحريق.
تصادم

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بماراثون دراجات

أصيب 8 أشخاص بينهم سيدة ألمانية، اليوم الجمعة، على أثر تصادم سيارتين "ملاكي وميكروباص" فى ماراثون دراجات على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى بنطاق مدينة النوبارية، إذ في أثناء مرور السيارة الميكروباص اصطدمت بها سيارة ملاكي من الخلف، ما أدى إلى انقلابها وإصابة 3 أشخاص داخل السيارتين، كما اصطدمت بـ5 أشخاص كانوا يستقلون دراجات لتنظيم سباق. وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث.
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«الدم بقى ميا».. قتل ابن خالته بالرصاص طمعا في الإرث

جريمة قتل غامضة أثارت الرعب بين أهالي منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، حيث عُثر على مالك محل ملابس مقتولا رميًا بالرصاص. وأثارت الواقعة ريبة رجال المباحث لعدم سماع صوت الرصاصة التى أودت بحياته، علاوة على إحداث الطلقة النارية فتحة دخول وخروج بجسد المجني عليه، ما يدل على أنها تم إطلاقها عليه من مسافة قريبة، إن لم يكن القاتل ملتصقًا به وقت إطلاق النار، وهو ما يدل على أن الجاني من معارف القتيل، وهو ما أرشد رجال البحث إلى كشف غموض الجريمة التى تبين أن مرتكبها هو ابن خالة الضحية.
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بسبب مظلة قماش.. مسجل خطر يُمزق بائع متجول في بنها

تعدى مسجل خطر بسكين على بائع، اليوم الخميس، في بنها فأصابه بجرح نافذ وسقط غارقا في دمائه وسط ذهول الباعة والمواطنين وفر هاربًا، وحرر محضر بالواقعة. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول المدعو "هاني. ر. س" 34 عامًا، بائع متجول، ومقيم شارع المظلوم بالمنشية دائرة القسم، مصابًا بجرح نافذ أعلى بالبطن من الجهة اليمنى، وتم حجزة للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
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