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عامل يقتل حلاقًا رفض غلق الكاسيت أثناء صلاة التراويح

تحرير:محمود عبدالصبور ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقى "حلاق" مصرعه على يد ،"عامل" في عزبة عثمان التابعة لدائر مركز شرطة المحمودية، أثر خلافات بينهما بشأن ارتفاع صوت كاسيت، بمحل الحلاقة الخاص به أثناء صلاة التراويح؛ ما أثار حفيظة المتهم فقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات، أودت بحياته. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث من مستشفى المحمودية العام يفيد بوصول "محمد م ش" 22 سنة، حلاق ومقيم بناحية عزبة عثمان التابعة لدائرة المركز مصاب بعدة طعنات نافذة وتوفى عقب دخوله المستشفى.
على الفور انتقل الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، وبالفحص تبين أن وراء تلك الجريمة "ممدوح ر ع " 27 سنة عامل ومقيم بالعنوان ذاته. تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لقيام المجني عليه بتشغيل الأغاني بصوت مرتفع أثناء صلاة الترويح، وأضاف المتهم أنه قام بالذهاب إلى المجنى عليه
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأحد 26 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
إفطار-شباب-إفريقيا‎ (6)

«الرياضة» تستضيف شباب إفريقيا في إفطار جماعي (صور)

استضافت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب الإفريقي المشارك في فعاليات مهرجان يوم إفريقيا في إفطار جماعي على ضفاف نهر النيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري يوم إفريقيا الـ 56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًّا). شارك في الإفطار الجماعي شباب من دول غينيا كوناكري، والمملكة المغربية، والجزائر، وغانا، وأوغندا، ومدغشقر، وموريتانيا، وزيمبابوي، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون.
الدكتور-حسام-موافى

حسام موافي: الطبيب ممكن يدخل جهنم في هذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن "جذع المخ مسئول عن جميع الوظائف الحيوية في جسم الإنسان، مثل مراكز القلب والتنفس، وهذه مراكز مهمة جدا"، مشيرًا إلى مقولة "هذا الرجل مات إكلينيكيا" وهي معناها موت جذع المخ، وممكن في هذه الحالة أن يعمل القلب بشكل طبيعي، ويتم التنفس عن طريق جهاز صناعي وبالتالي تعمل معهما الكلى وباقي أجهزة الجسم. وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، على قناة "صدي البلد"، مساء السبت: لا يمكن في هذه الحالة إزالة أجهزة التنفس عن المريض.
مسابقة-رمضان- 2019‎

«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
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اعدام

الإعدام شنقًا لـ3 أشخاص قتلوا فني تبريد بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والدكتور إيهاب السعدني وسكرتارية إبراهيم المتولي، ومعاذ إبراهيم، بمعاقبة 3 أشخاص لقتلهم عمدا فنيا بشركة غاز مصر بالإسكندرية، فى القضية رقم 16969 لسنة 2018 جنايات مركز دمنهور، بالإعدام شنقا. وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على جثة أحد الأشخاص.
وقفات-احتجاجية-على-نظام-التابلت-فى-دمنهور-وكفر-الدوار (2)

وقفتان احتجاجيتان ضد «تابلت الثانوية» في البحيرة

نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين أمام ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والإدارة التعليمية بالبندر، وذلك احتجاجا على نظام الامتحانات بالتابلت وسقوط السيستم في أكثر من مرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى صعوبة الامتحان الذى قال الطلاب إنه يناسب "فوق المتفوق". وردد الطلاب بعض الهتافات المنددة لهذا النظام الذين يعتبرونه خطرًا على مستقبلهم وعدم تدريبهم الكافي عليه، ولعدم توفير الإمكانيات اللازمة من سرعة إنترنت وغيرها.
حريق (1)

انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم فول في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في مطعم فول وفلافل، بقرية أبو داوود التابعة لمركز الدلنجات، إثر انفجار اسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي الذين قاموا بإخماد الحريق مع الحماية المدنية، دون حدوث أي إصابات، وتم انتداب فريق من النيابة العامة بمركز الدلنجات لمعاينة الحريق لتحديد السبب الرئيسي في الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (3)

عذرا لم يتم التحقق.. رسالة «فشل التابلت» في البحيرة

"عذرا لم يتم التحقق من صحة رمز الجلسة.. يرجى التحقق من إدخال رمز جلسة العمل الخاص بك بشكل صحيح وإعادة المحاولة".. هذه كانت الرسالة التي خرجت لطلاب الصف الأول الثانوي على شاشات التابلت خلال تشغيلهم سيستم امتحان اللغة العربية بمعظم مدارس البحيرة، ما أدى لاستبدال الامتحان على ورق مطبوع، حيث شهدت جميع المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة مشكلة كبيرة مع بداية امتحانات آخر العام باستخدام التابلت، ولم يستطع الطلاب أداء الامتحان على أجهزة التابلت، وذلك لوجود مشاكل فى السيستم وعدم عمل الفلاشة التي تم تسليمها للطلاب في معظم المدارس.
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