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خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
خالد يوسف
خالد يوسف
أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".
أضاف خالد يوسف: "لم يكن لدى مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم بتصريحات مسيئة لي، وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كما هائلا من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني، ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم بنتي". تابع: "كلفت
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Young-Ahmed

ما لا تعرفه عن«أحمد» الفائز بجائزة أفضل إخراج في كان

اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "Young Ahmed - أحمد الصغير" للأخوين داردين Dardenne، بجائزة أفضل إخراج في المهرجان، حيث شارك الفيلم البلجيكي ضمن مسابقة نظرة ما، وعُرض في ثامن أيام المهرجان بحضور صناعه. ويرصد "Young Ahmed" المسار التراجيدي لطفل بلجيكي في الثالثة عشرة من عمره، يتحدر من عائلة مهاجرة مغربية، يتعرض لغسيل دماغي على يد إمام يدعي الوسطية والاعتدال، ويستدرج أبناء المهاجرين بحجة تعليمهم اللغة العربية في المسجد، لكنه يسعى سرًّا لاستقطابهم لحساب داعش وتسفيرهم للقتال في سوريا.
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القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2019

اختتم مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72 فعالياته، اليوم السبت، بفوز فيلم "الكوميديا السوداء Parasite" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون- هو، بجائزة السعفة الذهبية، في حفل حمل الكثير من المفاجآت وخصوصًا مع غياب المنافسة مع أفلام نتفليكس. وقال بونغ جون- هو: "شكرا جزيلا.. هذا شرف عظيم لي، لطالما شكلت السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، أشكر هنري جورج كلوزو وكلود شابرول". كما فاز النجم العالمي أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي الدولي، أما جائزة لجنة التحكيم فمناصفة بين فيلمي "Les Misérables" و"Bacurau".
كازابلانكا

«كازابلانكا» أول أيام العيد بدول الخليج

تستعد دور العرض الإماراتية لاستقبال فيلم الإثارة والتشويق والأكشن «كازابلانكا» بطولة النجم أمير كرارة، أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرضه في السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت. في «كازابلانكا»، يتعاون كرارة والمخرج بيتر ميمي في التجربة السينمائية الثانية لهما بعد فيلم «حرب كرموز» الذي حقق في العام الماضي نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا عند عرضه في دول الخليج، وينتظر أمير كرارة الذي يحقق نجاحًا للعام الثالث على التوالي في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل «كلبش»، عرض فيلمه بفارغ الصبر بعدما اكتسب ثقة كبيرة بعد نجاح «حرب كرموز».
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ياسمين-الخطيب (3)

ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف حلقتها بـ«شيخ الحارة»

حلت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت. وشهدت الحلقة الإدلاء بالعديد من التصريحات الجريئة من قِبل ياسمين الخطيب، حيث تحدثت عن أسباب إجهاضها ثلاث مرات، وعن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وزواجها منه، وأكدت أن "زواجها من خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، وأنها ليست معتزة به، وتعتبره مرحلة لا تشرفها على الإطلاق، كما تطرقت لحقيقة تسريبها للفيديوهات الفاضحة له، وغيرها من القضايا والآراء التي أطلقتها.
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ياسمين الخطيب: لهذا السبب أنكر خالد يوسف زواجه مني

حلت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، وكشفت الخطيب، السبب وراء عدم اعتراف المخرج خالد يوسف بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه مواءمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان ارتباطه بها قبل سنوات، مضيفة: "بالنسبة له الأفضل إنها تبقى علاقة أكتر منها كزيجة، أي رجل شرقي يفضل ذلك، وليس خالد فقط، المرأة هي المتضررة"، مؤكدة أن فترة زواجها منه امتدت لعام ونصف العام، وكان هناك بيت للزوجية.
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خالد الصاوي: «قطع لسان اللي يقول على مبارك خائن»

قال الفنان خالد الصاوي، إنه لا يعتذر عن أي موقف اتخذه سابقًا، ولكنه يعتذر عن الطريقة التي خاض بها المواقف، معترفًا أن أسلوبه لم يكن دوما ظريفًا. وقال: "لو الزمن يرجع بيا لورا، كنت هاخد كل المواقف اللي أخذتها قبل كده، بس هكون أكثر حكمة ولباقة ودبلوماسية"، واعتذر الصاوي لمن تجاوز في حقهم دون أي عمد. وكان الفنان خالد الصاوي، قد حل ضيفًا اليوم الخميس، على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وكشف العديد من الأسرار.
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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