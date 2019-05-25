خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

تحرير:التحرير ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

خالد يوسف

أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".

أضاف خالد يوسف: "لم يكن لدى مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم بتصريحات مسيئة لي، وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كما هائلا من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني، ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم بنتي". تابع: "كلفت