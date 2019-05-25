رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرة.. والوزير لم يجد تذاكر

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

الزمالك ونهضة بركان

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جمهور ناديه أثبت أنه "أعظم جمهور في الكون"، نافيًا ما تردد عن منحه 20 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان المغربي، لبعض أعضاء البرلمان، معلقًا: «ما هذا العبث؟ من يملك منح 20 ألف تذكر لجهة محددة؟». وأضاف خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلب الحصول على 10 تذاكر للمباراة ولم يجدها، ونفس الأمر حدث مع عدد من المسؤولين في النادي.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن العدد الكامل للتذاكر نفذ لصالح جمهور نادي الزمالك فقط، وبعض المسؤولين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر، متمًا: «نحن نواجه حربا نفسية حقيرة». وعن بيع تذاكر المباراة في السوق السوداء، أكد أن ذلك ليس مشكلة نادي الزمالك، لأن كل مشجع له الحرية في بيع التذكرة التي اشتراها،