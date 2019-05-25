رياضة

رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرة.. والوزير لم يجد تذاكر

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جمهور ناديه أثبت أنه "أعظم جمهور في الكون"، نافيًا ما تردد عن منحه 20 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان المغربي، لبعض أعضاء البرلمان، معلقًا: «ما هذا العبث؟ من يملك منح 20 ألف تذكر لجهة محددة؟». وأضاف خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلب الحصول على 10 تذاكر للمباراة ولم يجدها، ونفس الأمر حدث مع عدد من المسؤولين في النادي.
وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن العدد الكامل للتذاكر نفذ لصالح جمهور نادي الزمالك فقط، وبعض المسؤولين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر، متمًا: «نحن نواجه حربا نفسية حقيرة». وعن بيع تذاكر المباراة في السوق السوداء، أكد أن ذلك ليس مشكلة نادي الزمالك، لأن كل مشجع له الحرية في بيع التذكرة التي اشتراها،
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عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».
فالنسيا

فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

توج فريق فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "بينتو فيامارين"، في المباراة النهائية للمسابقة، ليستعيد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007- 2008، وهو اللقب الثامن لهم في تاريخ البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة، الذي يتربع على قمة الأندية المتوجة به برصيد 30 لقبا، وحقق اللقب في آخر 4 مواسم على التوالي، ونجح فالنسيا في تجريد رفقاء ميسي من اللقب.
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».
جروس

جروس: لقب الكونفدرالية هدفنا منذ البداية

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، إن فريقه لديه هدف واحد منذ انطلاق بطولة الكونفدرالية، وهو التتويج باللقب، وبالتالي فإن طموحه الوحيد غدًا أمام نهضة بركان هو تعويض الخسارة لتحقيق هدفه. وأشار جروس، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم السبت، إلى أن مواجهة نهضة بركان، هي الـ16 للفريق في البطولة، منذ شهر ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه يعتبر نتيجة مباراة الذهاب تحمل أفضلية للزمالك في موقعة برج العرب. وأوضح مدرب الزمالك، أنه يملك أكثر من حل لتعويض غياب عمر السعيد، على رأسها الدفع بالمغربي خالد بوطيب، أو مواطنه حميد أحداد.
برج العرب

نهائي الكونفدرالية في قبضة أمنية محكمة بالإسكندرية

وضعت مديرية أمن الإسكندرية، خطة لتأمين إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية في المباراة التى من المقرر إقامتها، مساء غد الأحد، على معلب الجيش باستاد برج العرب غرب الإسكندرية، بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك بحضور جماهيري يصل إلى 50 ألف متفرج، وذلك لمؤازرة لاعبي الزمالك للحصول على اللقب الأول تحت اسم الكونفيدرالية، وارتكزت الخطة على رفع درجة الطوارئ بين جميع الأجهزة وتأمين الفريقين بمقر إقامتهما وحتى موعد المباراة وعقب مغادرة كل فريق للمباراة.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

مدرب المنتخب السابق يدعم الزمالك ضد نهضة بركان

دعم محمود فايز، محلل أداء المنتخب الوطني السابق في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، نادي الزمالك استعدادا لخوض مباراة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية لموسم 2018- 2019، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والمقرر لها غدًا الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، وكان الزمالك قد خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للقلعة البيضاء، اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل التوجه إلى برج العرب، لبدء معسكر تدريبي مغلق حتى موعد المباراة، التي سيغيب عنها الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف.
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