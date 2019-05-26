رياضة

عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

تحرير:كريم أحمد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص
عامر حسين
عامر حسين
نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
وشهدت الساعات الماضية أزمة بعد أن أعلن مجلس إدرة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في بيان رسمي رفضه تأجيل أي مباريات له إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا وكذلك عدم خوضه أي مباراة في الدوري إلا بعد إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق. كما تضمن بيان الأهلي رفضه القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري
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الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

رئيس الزمالك: نتعرض لمؤامرة.. والوزير لم يجد تذاكر

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جمهور ناديه أثبت أنه "أعظم جمهور في الكون"، نافيًا ما تردد عن منحه 20 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان المغربي، لبعض أعضاء البرلمان، معلقًا: «ما هذا العبث؟ من يملك منح 20 ألف تذكر لجهة محددة؟». وأضاف خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طلب الحصول على 10 تذاكر للمباراة ولم يجدها، ونفس الأمر حدث مع عدد من المسؤولين في النادي.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك عن بيان الأهلي: «الحساب يوم الاثنين»

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعقيبًا على بيان النادي الأحمر الذي تم إصداره في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «لن أرد على بيان الأهلي الآن؛ لأن هناك دولة ستقوم بالرد في الوقت المناسب، بعد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والحساب من جانبي سيكون يوم الإثنين عقب مباراة نهضة بركان».
فالنسيا

فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

توج فريق فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "بينتو فيامارين"، في المباراة النهائية للمسابقة، ليستعيد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007- 2008، وهو اللقب الثامن لهم في تاريخ البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة، الذي يتربع على قمة الأندية المتوجة به برصيد 30 لقبا، وحقق اللقب في آخر 4 مواسم على التوالي، ونجح فالنسيا في تجريد رفقاء ميسي من اللقب.
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

تكافؤ الفرص ليس السبب.. لماذا انتفض الأهلي فجأة؟

فجأة استيقظت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من سباتها العميق، وقررت أن تنتفض عقب تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعادله مع نظيره الإسماعيلي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على استاد برج العرب، ما ساهم في خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في المنافسة على الفوز بلقب الدوري، وعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والمشرف على الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اجتماعًا أمس الخميس بهدف التشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
الزمالك-وانبي (6)

إنبي يهزم الاتحاد ويقترب من البقاء مع الكبار

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزًا ثمينًا من نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، جاء عن طريق علي فوزي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد حرس الحدود "المكس"، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي الذي يقوده علي ماهر، رصيده إلى 36 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة المحلية، ويقترب بشدة من ضمان البقاء ضمن الكبار، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 أيضًا في المركز العاشر.
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