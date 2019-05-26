عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

تحرير:كريم أحمد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

عامر حسين

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.

وشهدت الساعات الماضية أزمة بعد أن أعلن مجلس إدرة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في بيان رسمي رفضه تأجيل أي مباريات له إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا وكذلك عدم خوضه أي مباراة في الدوري إلا بعد إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق. كما تضمن بيان الأهلي رفضه القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري