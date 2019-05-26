ياسمين الخطيب تتعرض للتهديد بعد حلقة «شيخ الحارة»

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

ياسمين الخطيب

أعلنت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن تلقيها مكالمات ورسائل تهديد، عقب عرض حلقتها مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، حيث كتبت الخطيب، عبر حسابها بـ"فيسبوك": "وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا"، ونشرت الخطيب صورتين تثبتان ادعاءها، مضيفة: "منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل"، وذلك بعد دقائق من إعلان المخرج خالد يوسف، المقيم في فرنسا، مقاضاتها والمذيعة والقناة، بعدما ذكرت أنها تزوجت منه في السابق.

وحذفت قناة "القاهرة والناس"، كل المقاطع التي تخص حلقة ياسمين الخطيب مع بسمة وهبة في "شيخ الحارة" من حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن ذلك قالت ياسمين الخطيب عبر "فيسبوك": "يبدو أن بعض (الهاربين) مازالت لديهم سطوة". وذكرت ياسمين الخطيب، خلال الحلقة، أنها تزوجت قبل سنوات من خالد يوسف، وأنه لم