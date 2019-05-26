الأعلى للإعلام يحقق مع «شيخ الحارة» بسبب هذه الحلقة

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

الأعلى للإعلام

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس" طوال أيام شهر رمضان، خصوصًا حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة. وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة الأحد. وأثارت حلقة الفنان ماجد المصري تحديدًا العديد من ردود الفعل الغاضبة تجاه التصريحات التي أطلقها.

وكشف ماجد المصري، خلال الحلقة، عن واقعة قديمة حدثت مع صديقه المقرب، حيث اتصل به وأخبره أن هناك 3 فتيات يرغبن في التعرف عليه، واتفق معه أن يلتقي به في الثانية صباحا في ميدان روكسي، ذهب في الموعد، وطلب منه صديقه أن يبقى في السيارة حتى قدوم الفتيات، ثم جاءت الفتيات وجلسن في السيارة لكن أخفين في البداية