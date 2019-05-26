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الأعلى للإعلام يحقق مع «شيخ الحارة» بسبب هذه الحلقة

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس" طوال أيام شهر رمضان، خصوصًا حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة. وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة الأحد. وأثارت حلقة الفنان ماجد المصري تحديدًا العديد من ردود الفعل الغاضبة تجاه التصريحات التي أطلقها.
وكشف ماجد المصري، خلال الحلقة، عن واقعة قديمة حدثت مع صديقه المقرب، حيث اتصل به وأخبره أن هناك 3 فتيات يرغبن في التعرف عليه، واتفق معه أن يلتقي به في الثانية صباحا في ميدان روكسي، ذهب في الموعد، وطلب منه صديقه أن يبقى في السيارة حتى قدوم الفتيات، ثم جاءت الفتيات وجلسن في السيارة لكن أخفين في البداية
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رجاء الجداوي

تفاصيل حالة رجاء الجداوي الصحية بعد نقلها للمستشفى

تعرضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، لتخضع لبعض الفحوصات الطبية، للوقوف على تفاصيل الحالة. وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل وعكة رجاء الجداوي، وقالت في تصريحات لها، إنها تعرضت لأزمة صحية وارتفاع في مستوى ضغط الدم، تطلب نقلها للمستشفى، متابعة: "رجاء الجداوي شعرت ببعض التعب والارهاق الشديد عقب عودتها من دبي، وهي في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومين راحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها، ثم تغادر بعد ذلك".
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ياسمين الخطيب تتعرض للتهديد بعد حلقة «شيخ الحارة»

أعلنت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن تلقيها مكالمات ورسائل تهديد، عقب عرض حلقتها مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، حيث كتبت الخطيب، عبر حسابها بـ"فيسبوك": "وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا"، ونشرت الخطيب صورتين تثبتان ادعاءها، مضيفة: "منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل"، وذلك بعد دقائق من إعلان المخرج خالد يوسف، المقيم في فرنسا، مقاضاتها والمذيعة والقناة، بعدما ذكرت أنها تزوجت منه في السابق.
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ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف حلقتها بـ«شيخ الحارة»

حلت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت. وشهدت الحلقة الإدلاء بالعديد من التصريحات الجريئة من قِبل ياسمين الخطيب، حيث تحدثت عن أسباب إجهاضها ثلاث مرات، وعن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وزواجها منه، وأكدت أن "زواجها من خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، وأنها ليست معتزة به، وتعتبره مرحلة لا تشرفها على الإطلاق، كما تطرقت لحقيقة تسريبها للفيديوهات الفاضحة له، وغيرها من القضايا والآراء التي أطلقتها.
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ياسمين الخطيب و خالد يوسف (1)

خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".
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ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف حلقتها بـ«شيخ الحارة»

حلت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت. وشهدت الحلقة الإدلاء بالعديد من التصريحات الجريئة من قِبل ياسمين الخطيب، حيث تحدثت عن أسباب إجهاضها ثلاث مرات، وعن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وزواجها منه، وأكدت أن "زواجها من خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، وأنها ليست معتزة به، وتعتبره مرحلة لا تشرفها على الإطلاق، كما تطرقت لحقيقة تسريبها للفيديوهات الفاضحة له، وغيرها من القضايا والآراء التي أطلقتها.
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خالد الصاوي: مبارك بطل لكنه ترك الحبل على الغارب

حل الفنان خالد الصاوى، ضيفًا على برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية «بسمة وهبي» على فضائية القاهرة والناس، وأثناء اللقاء صرح، أثار الجدل بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا أنه يقسمه على جزأين بالنسبة له، الأول اسمه البطل الحربي، ويستحق كل وسام، ولا يحق لأي جهة سحبها، والجزء الثاني وهو معارضتي له في أساليب معينة، ولكنه يُحسب له السيطرة على الإرهابيين، قائلا: "قطع لسان من يقول على مبارك إنه خائن.. ففي عز معارضتي له، قمت بإرسال برقية تعازي له عند وفاة حفيده".
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خالد الصاوي: «قطع لسان اللي يقول على مبارك خائن»

قال الفنان خالد الصاوي، إنه لا يعتذر عن أي موقف اتخذه سابقًا، ولكنه يعتذر عن الطريقة التي خاض بها المواقف، معترفًا أن أسلوبه لم يكن دوما ظريفًا. وقال: "لو الزمن يرجع بيا لورا، كنت هاخد كل المواقف اللي أخذتها قبل كده، بس هكون أكثر حكمة ولباقة ودبلوماسية"، واعتذر الصاوي لمن تجاوز في حقهم دون أي عمد. وكان الفنان خالد الصاوي، قد حل ضيفًا اليوم الخميس، على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وكشف العديد من الأسرار.
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