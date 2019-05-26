الأعلى للإعلام يحقق مع «شيخ الحارة» بسبب هذه الحلقة
تحرير:التحرير
٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
الأعلى للإعلام
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس" طوال أيام شهر رمضان، خصوصًا حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة الأحد.
وأثارت حلقة الفنان ماجد المصري تحديدًا العديد من ردود الفعل الغاضبة تجاه التصريحات التي أطلقها.
وكشف ماجد المصري، خلال الحلقة، عن واقعة قديمة حدثت مع صديقه المقرب، حيث اتصل به وأخبره أن هناك 3 فتيات يرغبن في التعرف عليه، واتفق معه أن يلتقي به في الثانية صباحا في ميدان روكسي، ذهب في الموعد، وطلب منه صديقه أن يبقى في السيارة حتى قدوم الفتيات، ثم جاءت الفتيات وجلسن في السيارة لكن أخفين في البداية
وكشف ماجد المصري، خلال الحلقة، عن واقعة قديمة حدثت مع صديقه المقرب، حيث اتصل به وأخبره أن هناك 3 فتيات يرغبن في التعرف عليه، واتفق معه أن يلتقي به في الثانية صباحا في ميدان روكسي، ذهب في الموعد، وطلب منه صديقه أن يبقى في السيارة حتى قدوم الفتيات، ثم جاءت الفتيات وجلسن في السيارة لكن أخفين في البداية وجوههن، وعندما طلب منهن المصري الكشف عن أشكالهن اتضح أنهن أفارقة، تابع أنه وقتها غضب من صديقه وطرد الفتيات من السيارة، وأكد أنه كان مقلبا نفذ فيه، ما اعتبره البعض عنصرية وتنمرا يستحق الانتقاد.
وكان الأعلى للإعلام، أصدر مؤخرًا تقريرًا يتضمن تقييما للأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان المبارك في عدد من القنوات الفضائية، وتبين من التقرير رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا.