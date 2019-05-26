عبد الحفيظ: يجب أن يتعرض الزمالك لنفس ضغوط الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص

سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة ‏إفريقية، مضيفًا: «واجهنا ‏ضغوطا في خوض 7 مباريات بين إفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، ‏كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتي صن داونز».‏ وأوضح عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات ‏الإفريقية بحجة إنه موسم استثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري».

وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، إلى أن تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية أدى لأزمة في الدوري المصري. وتابع: «لجنة المسابقات أخطرتنا منذ بداية الموسم أننا نخوض موسم استثنائي والجميع يعلم ذلك وعليه تحمل الضغوط، ‏لذلك تحملنا أثناء مشاركتنا الإفريقية».‏ واختتم: