رياضة

عبد الحفيظ: يجب أن يتعرض الزمالك لنفس ضغوط الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة ‏إفريقية، مضيفًا: «واجهنا ‏ضغوطا في خوض 7 مباريات بين إفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، ‏كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتي صن داونز».‏ وأوضح عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات ‏الإفريقية بحجة إنه موسم استثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري».
وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، إلى أن تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية أدى لأزمة في الدوري المصري. وتابع: «لجنة المسابقات أخطرتنا منذ بداية الموسم أننا نخوض موسم استثنائي والجميع يعلم ذلك وعليه تحمل الضغوط، ‏لذلك تحملنا أثناء مشاركتنا الإفريقية».‏ واختتم:
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سر ضم فتوح ولاعب الأهلي الذي يفتقده؟ أجيري يجيب

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لم يهتم بالسن في اختيار الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، ووليد سليمان، نجم النادي الأهلي، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية، نظرًا للخبرة المطلوبة التي يملكها كلا اللاعبين. وكشف أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، أن أكثر لاعب يفتقده في اختياراته الأخيرة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، هو محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي أبعدته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عن المباريات طيلة الأشهر الماضية.
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مفاجأة.. فرجاني ساسي يظهر في مران الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء السبت، استعدادًا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، أول ظهور للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد غياب استمر ما يقرب من شهر ونصف بسبب الإصابة التي تعرض بشرخ في عظمة الشظية خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في تونس وخضع بعدها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب التونسي.
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عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
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عبدالحفيظ:لو جوارديولا درب الأهلي ياخد المركز الرابع

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ثقته في فريقه وتمكنه من حصد لقب الدوري الموسم الجاري، على الرغم من التعثر في أكثر من المباراة، مشيرا إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لو كان مدربا للأهلي الموسم الحالي لحصد المركز الرابع، في ظل الظروف الذي يواجهها الأهلي خلال الموسم الجاري من إصابات وأزمات، متابعا أنه لو كان هناك نادي آخر تعرض لأزمات الأهلي لحصد المركز السادس أو السابع، ولا ينافس في ظل هذه الظروف إلا النادي الأهلي فقط.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: ربنا يسامحك

رد الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الفريق الأحمر، أمام إنبي، الخميس الماضي، قائلًا: «أحترم الجميع وعندما انتقد شخص، انتقد في كرة القدم فقط، وكلنا خلقة ربنا في الآخر». وأضاف الغندور، خلال حلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن أهم شيء لدى الإنسان هو عقله، والتحكم في تصرفاته، وأكثر ما يحزنني أن عبد الحفيظ أدلى بتصريحات لجميع القنوات، لكنه لم يعيب أو يسيء لي إلا في قناة النادي الأهلي، وكأنها تعطيه الحق في الاستهزاء بالبشر.
سيد عبد الحفيظ (3)

عبد الحفيظ لأمير مرتضى: جبت الثقة دي منين؟

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مكاسب فريقه من الفوز على إنبي مساء الخميس، عديدة، لكن يبقى حصد الثلاث نقاط أهم شيء، خاصة أن المرحلة الحالية من الموسم تشهد ارتفاعا وهبوطا في الأداء، لكن سمات الفرق الكبيرة ألا يكون التباين في المستوى كبير. وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، إلى أنه لا يريد التعليق على قرارات التحكيم في اللقاء، لكنه يعتقد بأن الحكم محمد عادل حرم فريقه من ركلتي جزاء صحيحتين.
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