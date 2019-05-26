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مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت البحرية المكسيكية، مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات في وسط المكسيك، بحسب "رويترز". وقالت البحرية المكسيكية، في بيان مساء السبت، إن الطائرة وهي من طراز إم. آي- 17 سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمال مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، إذ كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك. ولم تتضح بعد أسباب التحطم، وذكر بيان البحرية، أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة من يوم السبت بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.
ووقف مسؤولون بينهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دقيقة حدادًا على أرواح أفراد الطاقم بعد إعلان نبأ التحطم. وفي 17 مايو الجاري، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأفادت وسائل إعلام أمريكية محلية بأن الحادث أسفر عن اشتعال
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فيسبوك وانستجرام وواتس آب

«البنتاجون» يحلل 350 مليار رسالة على فيسبوك وتويتر

أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اعتزامهم البدء في خطة لتحليل محتوى 350 مليار رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك وتويتر)، حول العالم للمساعدة في إجراءات رصد تطور انتشار الأفكار من خلال تلك الشبكات. المشروع، الذي تقوم عليه إحدى الكليات البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن تصوير رسائل نشرها 200 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة في محاولة فهم أفضل لمحتوى "التعبير الجماعي" للأفراد. ومن المقرر أن يتم التعامل مع هذه الرسائل، لتحليل التعليقات المرتبطة بها والمواقع الجغرافية للمعلقين وهوياتهم.
أندريه-بابيش

التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

جدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التزاما بالقرارات الأممية على الرغم من قوة ومتانة العلاقات مع إسرائيل. وقال في لقاء مع موقع "أوراق برلمانية" التشيكي، اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشددا على أن "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة".
الاتحاد الأوروبي

هل تقود سيدة المفوضية أو المجلس الأوروبي؟

تترقب أوروبا نتائج انتخابات برلمانها المنعقدة حاليًا، والتي تنتهي بشكل كامل غدًا الأحد، لتبدأ صراعًا من نوع جديد على المناصب العليا داخل أروقة بروكسل، والتي تراها العديد من البلدان والقوى في الاتحاد الأوروبي من الانتصارات السياسية اللازمة. ولا شك أن التوجهات الليبرالية وتوسيع نطاق مشاركة المرأة من الأمور التي تراهن عليها أوروبا بشكل رئيسي، وهو ما جعل بعضهن يعتلي مناصب ضخمة سواء محليًا مثل أنجيلا ميركل وتيريزا ماي أو حتى عالميًا مثل كرستين لاجارد.
بارجة-امريكية

واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
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الحدود الأمريكية المكسيكية

من أجل العلاج.. الأمريكيون يهاجرون إلى المكسيك

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وخلال حملته الانتخابية أيضا، لم يدخر جهدا في الهجوم على الهجرة والمهاجرين، ووضع العديد من التشريعات التي تعيق وصولهم إلى البلاد، وعلى وجه الأخص أولئك القادمين من دول أمريكا الوسطى والجنوبية عن طريق المكسيك، إلا أن الوضع أصبح مختلفا قليلا الآن، حيث يعبر مئات الآلاف من الأمريكيين الحدود إلى المكسيك، من أجل الحصول على الرعاية الطبية خاصة فيما يتعلق بالعناية بالأسنان وجراحات التجميل، فيما يطلق عليه الآن "السياحة الطبية".
تحطم طائرة نادي شابيكوينسي البرازيلي

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة إماراتية

أعلنت هيئة الطيران المدني في دبي، تحطم طائرة صغيرة جنوب مطار دبي، ما أدى إلى مصرع ثلاثة بريطانيين وشخص من جنوب إفريقيا، بحسب وكالة "رويترز". وقال بيان للهيئة، اليوم الخميس، إن الطائرة، وهي من طراز دي.إيه.42 ومسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران "لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي". وأضاف البيان أن الهيئة تواصل التحقيق في الحادث وأن الحركة الجوية بمطار دبي تسير بشكل طبيعي. وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت الإمارات سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي اليوم، على متنها 4 أشخاص ما أدى إلى وفاة قائد الطائرة ومساعده.
شرطة-المكسيك (2)

المكسيك تعثر على رفات 35 شخصًا في مقابر جماعية

قال مسؤولون محليون، إن السلطات المكسيكية عثرت على رفات 35 شخصًا في مقابر جماعيّة في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادي في وسط المكسيك. وقال المدّعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس إنّه تم العثور على معظم الجثث في مزرعة في منطقة زابوبان. وأوضح في مؤتمر صحافي أنّ من بين القتلى هناك "27 تمّ تقييدهم عندما قُتِلوا"، مضيفاً أنّه "تمّ التعرّف إلى هوّية شخصين حتّى الآن". وحذّر من أنّ عدد القتلى قد يرتفع بعد انتهاء فرق الطبّ الشرعي من عملها في الموقع. وأضاف المسؤول "نحن نحفر على عمق أكثر من ثلاثة أمتار. ونستخدم أيضاً آلات ثقيلة (بالتنسيق) مع مهندسين".
مهاجرون يعبرون نهرا

غرق رضيع وفقدان طفلين في انقلاب زورق مهاجرين لأمريكا

غرق رضيع في شهره العاشر، واعتُبر طفلان وبالغ في عداد المفقودين، إثر انقلاب زورق مطاطي كان يقل 9 مهاجرين غير نظاميين أثناء محاولتهم عبور نهر يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة. وبحسب وكالة «فرانس برس»، قالت إدارة حماية الحدود الأمريكية، في بيان، إن المأساة وقعت في نهر ريو جراندي، مساء الأربعاء، حين انقلب الزورق المطاطي «فقذف كل من كان على متنه في مياه النهر الباردة والجارية بسرعة كبيرة». وهؤلاء المهاجرون هم عينّة من آلاف المهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول بشتى الطرق إلى الولايات المتحدة هربا من الفقر والعنف.
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