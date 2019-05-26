رياضة

مفاجأة.. فرجاني ساسي يظهر في مران الزمالك

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء السبت، استعدادًا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، أول ظهور للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد غياب استمر ما يقرب من شهر ونصف بسبب الإصابة التي تعرض بشرخ في عظمة الشظية خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في تونس وخضع بعدها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب التونسي.
وحرص ساسي على إجراء تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك تحت إشراف إخصائي التأهيل والجهاز الطبي للفريق، في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية استعدادًا لمباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي. كان ساسي قد عاد للقاهرة خلال الساعات الماضية من أجل مؤازرة زملائه
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اجيرى (2)

سر ضم فتوح ولاعب الأهلي الذي يفتقده؟ أجيري يجيب

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لم يهتم بالسن في اختيار الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، ووليد سليمان، نجم النادي الأهلي، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية، نظرًا للخبرة المطلوبة التي يملكها كلا اللاعبين. وكشف أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، أن أكثر لاعب يفتقده في اختياراته الأخيرة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، هو محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي أبعدته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عن المباريات طيلة الأشهر الماضية.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ: يجب أن يتعرض الزمالك لنفس ضغوط الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة ‏إفريقية، مضيفًا: «واجهنا ‏ضغوطا في خوض 7 مباريات بين إفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، ‏كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتي صن داونز».‏ وأوضح عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات ‏الإفريقية بحجة إنه موسم استثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري».
عامر-حسين

عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
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حمدى-النقاز

النقاز: قادرون على التعويض.. «ثقتنا لا حدود لها»

أكد التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بالرغم من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف دون رد. وتعرض الفريق الأبيض للخسارة أمام نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، من هجمة مرتدة فشل دفاع الزمالك في إبعادها عن مرمى عمر صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.
عمر صلاح

عمر صلاح: لا بديل عن الفوز بلقب الكونفدرالية

أعرب عمر صلاح، حارس مرمى نادي الزمالك، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به خلال مباراة نهضة بركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه تلقى دعمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، من حارس الفريق محمود عبدالرحيم "جنش"، وعماد السيد، فضلا عن تلقيه اتصالات من شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني الأول. وقدم الحارس الشاب مستوى مميزا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان، وأنقذ الفريق الأبيض في أكثر من لقطة، رغم الخسارة التي تلقاها الزمالك بهدف دون رد جاء في الوقت بدلا من الضائع.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الكاف يعلن حكام موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في مصر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية. وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة. وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.
جماهير الزمالك

سويلم: الدولة ستساند الزمالك للتتويج بالكونفدرالية

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مخاطبة الجبلاية الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب. وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «ميجا إف إم»: «الدولة كلها ستساند الزمالك من أجل التتويج بالكونفدرالية.. وسيكون هناك دعم من كل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن مدرجات برج العرب ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط».
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