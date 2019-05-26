مفاجأة.. فرجاني ساسي يظهر في مران الزمالك

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ ص

فرجاني ساسي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء السبت، استعدادًا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، أول ظهور للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد غياب استمر ما يقرب من شهر ونصف بسبب الإصابة التي تعرض بشرخ في عظمة الشظية خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في تونس وخضع بعدها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب التونسي.

وحرص ساسي على إجراء تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك تحت إشراف إخصائي التأهيل والجهاز الطبي للفريق، في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية استعدادًا لمباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي. كان ساسي قد عاد للقاهرة خلال الساعات الماضية من أجل مؤازرة زملائه