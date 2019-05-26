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تفاصيل حالة رجاء الجداوي الصحية بعد نقلها للمستشفى

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
تعرضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، لتخضع لبعض الفحوصات الطبية، للوقوف على تفاصيل الحالة. وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل وعكة رجاء الجداوي، وقالت في تصريحات لها، إنها تعرضت لأزمة صحية وارتفاع في مستوى ضغط الدم، تطلب نقلها للمستشفى، متابعة: "رجاء الجداوي شعرت ببعض التعب والارهاق الشديد عقب عودتها من دبي، وهي في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومين راحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها، ثم تغادر بعد ذلك".
ومن جانبها، طمأنت الفنانة دلال عبد العزيز الجمهور على الحالة الصحية لصديقتها رجاء الجداوي، قائلة في تصريحات لها، إن حالتها أصبحت مستقرة، بعد تلقيها العلاج على مدار 24 ساعة ماضية، مشيرة إلى أن الأطباء يقومون بضبط معدلات ضغط الدم والسكر لها خلال الفترة الحالية، كي تتمكن من الخروج من المستشفى. وكانت رجاء
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الأعلى للإعلام يحقق مع «شيخ الحارة» بسبب هذه الحلقة

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس" طوال أيام شهر رمضان، خصوصًا حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة. وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة الأحد. وأثارت حلقة الفنان ماجد المصري تحديدًا العديد من ردود الفعل الغاضبة تجاه التصريحات التي أطلقها.
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ياسمين الخطيب تتعرض للتهديد بعد حلقة «شيخ الحارة»

أعلنت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن تلقيها مكالمات ورسائل تهديد، عقب عرض حلقتها مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، حيث كتبت الخطيب، عبر حسابها بـ"فيسبوك": "وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا"، ونشرت الخطيب صورتين تثبتان ادعاءها، مضيفة: "منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل"، وذلك بعد دقائق من إعلان المخرج خالد يوسف، المقيم في فرنسا، مقاضاتها والمذيعة والقناة، بعدما ذكرت أنها تزوجت منه في السابق.
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ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف حلقتها بـ«شيخ الحارة»

حلت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت. وشهدت الحلقة الإدلاء بالعديد من التصريحات الجريئة من قِبل ياسمين الخطيب، حيث تحدثت عن أسباب إجهاضها ثلاث مرات، وعن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وزواجها منه، وأكدت أن "زواجها من خالد يوسف بمثابة لعنة تطاردها، وأنها ليست معتزة به، وتعتبره مرحلة لا تشرفها على الإطلاق، كما تطرقت لحقيقة تسريبها للفيديوهات الفاضحة له، وغيرها من القضايا والآراء التي أطلقتها.
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كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
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مسلسل حكايتي (14).. «علي» ينقذ «داليدا» من يد «أدهم»

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «حكايتي» بوصول «أدهم» يجسده أحمد حاتم إلى أتيليه «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، وانتابت «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، حالة من الصدمة والخوف من المصير الذي ينتظرها، واصطحبها معه وحاول أن يطمئنها، لكنها أخذت تبكي وتترجى أن يتركها، وقام رجاله بتكميمها حتى لا تصرخ، وسط شماتة «فريدة» التى أرادت الانتقام منها بعد أن فضحتها أمام الجميع، ووصل «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، إلى الأتيليه، وسأل عن «داليدا» فأخبرته «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن أهلها أخذوها إلى مكان يدعى الخان بالقاهرة.
دنيا- سمير- غانم

بدل الحدوتة3حلقة8|صراع بين دنيا سمير غانم وآيتن عامر

«بيلا اتعلم عليها».. عبارة تلخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم التي تلعب دور «بيلا» في مكتب التوفيق بين الأحبة، فطوال الحلقات كانت تنجح في كل المهام التي تأتي لمكتبهم الذي يديره «علوي»، ويلعب دوره الفنان بيومي فؤاد، إلا أن ظهور أختها «جيجي»، ولعبت دورها ضيفة شرف الحلقة الفنانة آيتن عامر، قلب الأمور تماما، فاستطاعت جيجي أن تكسب "بيلا" في الجولات الأولى قبل أن تتفقا في نهاية الحلقة، وتتصالحا معا وتتفقا على كل عميل طلب مساعدتهما في الوصول للشخصية التي يريد الزواج منها.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«بدل الحدوتة 3».. محمد شاهين يلحق حبيبته يوم فرحها

تستمر «بيلا»، في تقديم المساعدة لمن يريد الوصول لحبيبته، والتي تلعب دورها الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، وكان عميلها الجديد في الحلقة الرابعة، الفنان محمد شاهين، الذي ظل يحب زميلته في العمل لمدة 5 سنوات، إلى أن قرر اللجوء لمكتب «بيلا لمساعدته للوصول لها ولم يتبق سوى عدة ساعات على زفافها، ورغم صعوبة التحدي وقلق زميلها «راشد» الفنان محمد سلام، فإنها قبلت التحدي، وبدأت العمل بطريقتها لمساعدة عميلها الجديد، رغم أن الوقت المتاح هو عدة ساعات على زفافها.
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