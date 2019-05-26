تفاصيل حالة رجاء الجداوي الصحية بعد نقلها للمستشفى

تحرير:التحرير ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

رجاء الجداوي

تعرضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، لتخضع لبعض الفحوصات الطبية، للوقوف على تفاصيل الحالة. وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل وعكة رجاء الجداوي، وقالت في تصريحات لها، إنها تعرضت لأزمة صحية وارتفاع في مستوى ضغط الدم، تطلب نقلها للمستشفى، متابعة: "رجاء الجداوي شعرت ببعض التعب والارهاق الشديد عقب عودتها من دبي، وهي في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومين راحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها، ثم تغادر بعد ذلك".

ومن جانبها، طمأنت الفنانة دلال عبد العزيز الجمهور على الحالة الصحية لصديقتها رجاء الجداوي، قائلة في تصريحات لها، إن حالتها أصبحت مستقرة، بعد تلقيها العلاج على مدار 24 ساعة ماضية، مشيرة إلى أن الأطباء يقومون بضبط معدلات ضغط الدم والسكر لها خلال الفترة الحالية، كي تتمكن من الخروج من المستشفى. وكانت رجاء