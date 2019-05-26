عبد الحفيظ: أتمنى التوفيق للزمالك أمام نهضة بركان

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ ص

سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتمنى التوفيق للزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي. ويستضيف الزمالك، نظيره نهضة بركان، في العاشرة من مساء غدًا الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي حسمها بطل المغرب لصالحه بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، سجله التوجولي لابا كودجو. وقال عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : «أتمنى التوفيق للزمالك ‏وأقدره كنادي كبير، لكني أعتبر حسم لقب بطولة الدوري في أيدينا».‏

ورد مدير الكرة بالقلعة الحمراء، على رغبة الفريق مواجهة بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر في الفترة الحالية، قائلًا: «لا نمانع في خوض ‏مؤجلاتنا بالكأس تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص».‏ وعلق عبد الحفيظ، على ادعاءات البعض بأن غياب الثنائي عبد الله السعيد، وعمر الميداني عن بيراميدز بسبب