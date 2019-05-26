رياضة

عبد الحفيظ: أتمنى التوفيق للزمالك أمام نهضة بركان

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتمنى التوفيق للزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي. ويستضيف الزمالك، نظيره نهضة بركان، في العاشرة من مساء غدًا الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي حسمها بطل المغرب لصالحه بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، سجله التوجولي لابا كودجو. وقال عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : «أتمنى التوفيق للزمالك ‏وأقدره كنادي كبير، لكني أعتبر حسم لقب بطولة الدوري في أيدينا».‏
ورد مدير الكرة بالقلعة الحمراء، على رغبة الفريق مواجهة بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر في الفترة الحالية، قائلًا: «لا نمانع في خوض ‏مؤجلاتنا بالكأس تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص».‏ وعلق عبد الحفيظ، على ادعاءات البعض بأن غياب الثنائي عبد الله السعيد، وعمر الميداني عن بيراميدز بسبب
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سر ضم فتوح ولاعب الأهلي الذي يفتقده؟ أجيري يجيب

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لم يهتم بالسن في اختيار الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، ووليد سليمان، نجم النادي الأهلي، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية، نظرًا للخبرة المطلوبة التي يملكها كلا اللاعبين. وكشف أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، أن أكثر لاعب يفتقده في اختياراته الأخيرة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، هو محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي أبعدته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عن المباريات طيلة الأشهر الماضية.
اجيرى (3)

أول تعليق من أجيري بعد الهجوم على قائمة المنتخب

علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، بسبب القائمة التي اختارها للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل. وتعرض جهاز المنتخب لانتقادات شديدة بعد إعلانه القائمة الأولية للفراعنة المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا، والتي ضمن 25 لاعبًا يتم تقليصها إلى 23. وقال أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، إنه قام بضم اللاعبين أصحاب الخبرات أكثر من الشباب، بسبب إقامة البطولة في مصر التي تتطلب لاعبين يتحملون هذه الضغوط، من وجهة نظره.
فرجانى ساسى

مفاجأة.. فرجاني ساسي يظهر في مران الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء السبت، استعدادًا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، أول ظهور للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد غياب استمر ما يقرب من شهر ونصف بسبب الإصابة التي تعرض بشرخ في عظمة الشظية خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في تونس وخضع بعدها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب التونسي.
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سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ: يجب أن يتعرض الزمالك لنفس ضغوط الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة ‏إفريقية، مضيفًا: «واجهنا ‏ضغوطا في خوض 7 مباريات بين إفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، ‏كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتي صن داونز».‏ وأوضح عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات ‏الإفريقية بحجة إنه موسم استثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري».
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رغم الخسارة.. 5 فرص تدعم الزمالك أمام نهضة بركان

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسارة قاتلة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد، في الوقت بدل من الضائع، جاء عن طريق اللاعب كودجو لابا، من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما منتصف ليل الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك يحتاج في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
الزمالك وسموحة (16)

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستنطلق في الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي ببركان، ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية. الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل للمباراة النهائية بعد تخطي فريق النجم الساحلي التونسي، بينما تأهل فريق نهضة بركان بعد تخطي فريق الصفاقسي التونسي.
الزمالك وحسنية اغادير (5)

رئيس الزمالك للاعبيه: تنتظركم أكبر مكافأة في التاريخ

رصد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مكافآة ضخمة للاعبي الفريق الأبيض في حالة تتويجهم بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «أقول للاعبين إنهم إذا حصدوا لقب البطولة سيتم صرف أكبر مكافأة في تاريخ النادي لهم، مؤكدًا أن ثقته كبيرة بهم جميعًا وفي الحارس عمر صلاح، الذي نجح في كل الاختبارات الصعبة التي مر بها سابقًا».
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