رياضة

أول تعليق من أجيري بعد الهجوم على قائمة المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ ص
أجيري
أجيري
علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، بسبب القائمة التي اختارها للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل. وتعرض جهاز المنتخب لانتقادات شديدة بعد إعلانه القائمة الأولية للفراعنة المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا، والتي ضمن 25 لاعبًا يتم تقليصها إلى 23. وقال أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، إنه قام بضم اللاعبين أصحاب الخبرات أكثر من الشباب، بسبب إقامة البطولة في مصر التي تتطلب لاعبين يتحملون هذه الضغوط، من وجهة نظره.
وأوضح: «قرار نقل بطولة الأمم الإفريقية إلى مصر غير خريطة ومعايير اختيار قائمة المنتخب لدى الجهاز الفني، وأعلن أنه من المستحيل، أن يتفق الجميع على قائمة واحدة». وتابع: «تم اختيار 40 لاعب بعد تشاور مع كافة أعضاء الجهاز الفني وتم تصفيتهم إلى 30، قبل تقليص القائمة إلى الـ25 المعلن عنهم
اقرأ المزيد
اجيرى (2)

سر ضم فتوح ولاعب الأهلي الذي يفتقده؟ أجيري يجيب

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لم يهتم بالسن في اختيار الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، ووليد سليمان، نجم النادي الأهلي، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية، نظرًا للخبرة المطلوبة التي يملكها كلا اللاعبين. وكشف أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، أن أكثر لاعب يفتقده في اختياراته الأخيرة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، هو محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي أبعدته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عن المباريات طيلة الأشهر الماضية.
سيد عبد الحفيظ (3)

عبد الحفيظ: أتمنى التوفيق للزمالك أمام نهضة بركان

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتمنى التوفيق للزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي. ويستضيف الزمالك، نظيره نهضة بركان، في العاشرة من مساء غدًا الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي حسمها بطل المغرب لصالحه بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، سجله التوجولي لابا كودجو. وقال عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : «أتمنى التوفيق للزمالك ‏وأقدره كنادي كبير، لكني أعتبر حسم لقب بطولة الدوري في أيدينا».‏
فرجانى ساسى

مفاجأة.. فرجاني ساسي يظهر في مران الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء السبت، استعدادًا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، أول ظهور للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد غياب استمر ما يقرب من شهر ونصف بسبب الإصابة التي تعرض بشرخ في عظمة الشظية خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في تونس وخضع بعدها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب التونسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
اجيرى (2)

سر ضم فتوح ولاعب الأهلي الذي يفتقده؟ أجيري يجيب

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لم يهتم بالسن في اختيار الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، ووليد سليمان، نجم النادي الأهلي، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية، نظرًا للخبرة المطلوبة التي يملكها كلا اللاعبين. وكشف أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، أن أكثر لاعب يفتقده في اختياراته الأخيرة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، هو محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي أبعدته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عن المباريات طيلة الأشهر الماضية.
رمضان-صبحى (2)

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن إدارة الأخير لم تدخل في أي مفاوضات معه حتى اللحظة بخصوص استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: ""حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات معي بخصوص استمرار رمضان صبحي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في الأول من شهر يوليو المقبل، وهو تاريخ نهاية الإعارة، بعدها سيعود اللاعب إلى صفوف هدرسفيلد ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع الأهلي بعد هذا التاريخ، إذا لم يجد جديد".
مدحت-شلبى (1)

شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
اجيرى-والجهاز-الفنى

مدرب النجوم: يجب استبعاد هذا اللاعب من المنتخب

يرى رمضان السيد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النجوم، أن اختيارات المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية 2019، تحمل الكثير من الجدل، وأن هناك حالة عامة من التحفظ عليها، خاصة وأنه قام بضم لاعبين لا يلعبون مع فريقهم للمنتخب، ويجب استبعادهم مثل أحمد أبو الفتوح. وشدد السيد، خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز، مساء الأربعاء، أن اتحاد الكرة يجب أن يكون له دور ويتدخل في هذه الأمر بشكل سريع، لتصحيح الأخطاء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org