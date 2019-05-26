أول تعليق من أجيري بعد الهجوم على قائمة المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ ص

أجيري

علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، بسبب القائمة التي اختارها للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل. وتعرض جهاز المنتخب لانتقادات شديدة بعد إعلانه القائمة الأولية للفراعنة المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا، والتي ضمن 25 لاعبًا يتم تقليصها إلى 23. وقال أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، إنه قام بضم اللاعبين أصحاب الخبرات أكثر من الشباب، بسبب إقامة البطولة في مصر التي تتطلب لاعبين يتحملون هذه الضغوط، من وجهة نظره.

وأوضح: «قرار نقل بطولة الأمم الإفريقية إلى مصر غير خريطة ومعايير اختيار قائمة المنتخب لدى الجهاز الفني، وأعلن أنه من المستحيل، أن يتفق الجميع على قائمة واحدة». وتابع: «تم اختيار 40 لاعب بعد تشاور مع كافة أعضاء الجهاز الفني وتم تصفيتهم إلى 30، قبل تقليص القائمة إلى الـ25 المعلن عنهم