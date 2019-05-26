رياضة

سر ضم فتوح ولاعب الأهلي الذي يفتقده؟ أجيري يجيب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ ص
أجيري
أجيري
أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لم يهتم بالسن في اختيار الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، ووليد سليمان، نجم النادي الأهلي، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية، نظرًا للخبرة المطلوبة التي يملكها كلا اللاعبين. وكشف أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، أن أكثر لاعب يفتقده في اختياراته الأخيرة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، هو محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي أبعدته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عن المباريات طيلة الأشهر الماضية.
وقال مدرب الفراعنة: «محمد محمود هو اللاعب الذي حزنت على غيابه، وأثق في قدراته كثيرًا افتقده بشدة بسبب الإصابة التي تعرض لها، ولدي أمل كبير في عودته سريعًا لأنه لاعب رائع ويمكنه اللعب في أكثر من مركز. وعن إصراره على اختيار أحمد فتوح، لاعب الزمالك المعار حاليًا لنادي سموحة، علق: «شاهدت فتوح
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فرجانى ساسى

مفاجأة.. فرجاني ساسي يظهر في مران الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء السبت، استعدادًا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، أول ظهور للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد غياب استمر ما يقرب من شهر ونصف بسبب الإصابة التي تعرض بشرخ في عظمة الشظية خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في تونس وخضع بعدها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب التونسي.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ: يجب أن يتعرض الزمالك لنفس ضغوط الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة ‏إفريقية، مضيفًا: «واجهنا ‏ضغوطا في خوض 7 مباريات بين إفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، ‏كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتي صن داونز».‏ وأوضح عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات ‏الإفريقية بحجة إنه موسم استثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري».
عامر-حسين

عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
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رمضان-صبحى (2)

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن إدارة الأخير لم تدخل في أي مفاوضات معه حتى اللحظة بخصوص استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: ""حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات معي بخصوص استمرار رمضان صبحي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في الأول من شهر يوليو المقبل، وهو تاريخ نهاية الإعارة، بعدها سيعود اللاعب إلى صفوف هدرسفيلد ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع الأهلي بعد هذا التاريخ، إذا لم يجد جديد".
مدحت-شلبى (1)

شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
رمضان-صبحى-مع المنتخب (1)

أول تعليق من رمضان صبحي بعد إعلان قائمة المنتخب

في أول تعليق له بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، تمنى رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، التوفيق للمنتخب الوطنى خلال مشواره فى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، حيث ضم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض البطولة.
صالح-جمعة

رسالة مثيرة من صالح جمعة بعد إعلان قائمة المنتخب

علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وضمت 25 لاعبًا سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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