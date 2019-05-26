سر ضم فتوح ولاعب الأهلي الذي يفتقده؟ أجيري يجيب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ ص

أجيري

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لم يهتم بالسن في اختيار الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، ووليد سليمان، نجم النادي الأهلي، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية، نظرًا للخبرة المطلوبة التي يملكها كلا اللاعبين. وكشف أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، أن أكثر لاعب يفتقده في اختياراته الأخيرة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، هو محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي أبعدته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عن المباريات طيلة الأشهر الماضية.

وقال مدرب الفراعنة: «محمد محمود هو اللاعب الذي حزنت على غيابه، وأثق في قدراته كثيرًا افتقده بشدة بسبب الإصابة التي تعرض لها، ولدي أمل كبير في عودته سريعًا لأنه لاعب رائع ويمكنه اللعب في أكثر من مركز. وعن إصراره على اختيار أحمد فتوح، لاعب الزمالك المعار حاليًا لنادي سموحة، علق: «شاهدت فتوح