«الإعلاميين» تقرر إيقاف بسمة وهبة لحين تقنين أوضاعها

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ ص

بسمة وهبة

أعلنت نقابة الإعلاميين، أمس السبت، إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة. جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة التأسيسية للنقابة، بشأن ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات "مهنية وأخلاقية" ببرنامجها، لاسيما الحلقة الخاصة باستضافة الفنان ماجد المصري، حسب القرار. وأشارت النقابة في قرارها الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.

كما بدأ المجلس الأعلى للإعلام التحقيق في مخالفات "شيخ الحارة" بسبب الإساءة للأفارقة، حيث تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس" خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للافارقة.وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر