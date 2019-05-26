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«الإعلاميين» تقرر إيقاف بسمة وهبة لحين تقنين أوضاعها

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أعلنت نقابة الإعلاميين، أمس السبت، إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة. جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة التأسيسية للنقابة، بشأن ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات "مهنية وأخلاقية" ببرنامجها، لاسيما الحلقة الخاصة باستضافة الفنان ماجد المصري، حسب القرار. وأشارت النقابة في قرارها الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.
كما بدأ المجلس الأعلى للإعلام التحقيق في مخالفات "شيخ الحارة" بسبب الإساءة للأفارقة، حيث تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس" خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للافارقة.وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر
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في مثل هذا اليوم.. عودة العريش إلى السيادة المصرية

في مثل هذا اليوم 26 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882 - رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجًا على قبول الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر. في عام 1937: مصر تنضم لعصبة الأمم. في عام 1954: كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم. في عام 1979: عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأحد 26 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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عامل يقتل حلاقًا رفض غلق الكاسيت أثناء صلاة التراويح

لقى "حلاق" مصرعه على يد ،"عامل" في عزبة عثمان التابعة لدائر مركز شرطة المحمودية، أثر خلافات بينهما بشأن ارتفاع صوت كاسيت، بمحل الحلاقة الخاص به أثناء صلاة التراويح؛ ما أثار حفيظة المتهم فقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات، أودت بحياته. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث من مستشفى المحمودية العام يفيد بوصول "محمد م ش" 22 سنة، حلاق ومقيم بناحية عزبة عثمان التابعة لدائرة المركز مصاب بعدة طعنات نافذة وتوفى عقب دخوله المستشفى.
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«الرياضة» تستضيف شباب إفريقيا في إفطار جماعي (صور)

استضافت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب الإفريقي المشارك في فعاليات مهرجان يوم إفريقيا في إفطار جماعي على ضفاف نهر النيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري يوم إفريقيا الـ 56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًّا). شارك في الإفطار الجماعي شباب من دول غينيا كوناكري، والمملكة المغربية، والجزائر، وغانا، وأوغندا، ومدغشقر، وموريتانيا، وزيمبابوي، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون.
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جورج-قرداحى (1)

جورج قرداحي: أوافق على التطبيع مع إسرائيل بشرط

حل الإعلامي جورج قرداحي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، فى برنامج شيخ الحارة المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث بجرأة عن بعض النقاط الهامة فى حياته، مثل ديانته، وحقيقة اعتناقه الإسلام، ورأيه فى التطبيع مع إسرائيل، والموقف الذي يقبل فيه هذه الخطوة، كما كشف عن أفضل الإعلاميين من وجهة نظره، ورد على اتهام البعض له بفبركة برنامجه «المسامح كريم»، ولماذا تم إنهاء التعاقد مع قناة الحياة، فضلا عن الخلافات التى حدثت معه خلال تقديمه برنامج «من سيربح المليون»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاته فى البرنامج، وهذه أبرزها.
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