في مثل هذا اليوم.. عودة العريش إلى السيادة المصرية

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ ص

سيناء

في مثل هذا اليوم 26 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882 - رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجًا على قبول الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر. في عام 1937: مصر تنضم لعصبة الأمم. في عام 1954: كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم. في عام 1979: عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

في عام 2017: مقتل 28 شخصا وإصابة 26 آخرين في هجوم مسلح على حافلات تقل أقباطًا بمحافظة المنيا.في عام 1907: ولد الشيخ أحمد حسن الباقوري، رجل دين مصري.في عام 1946: ولدت عزيزة راشد، ممثلة مصرية.في عام 1957: ولد علاء الأسواني، روائي مصري.في عام 1977: ولد لوكا توني، لاعب كرة قدم إيطالي.في عام 950: وفاة أبو