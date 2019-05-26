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في مثل هذا اليوم.. عودة العريش إلى السيادة المصرية

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ ص
سيناء
سيناء
في مثل هذا اليوم 26 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882 - رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجًا على قبول الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر. في عام 1937: مصر تنضم لعصبة الأمم. في عام 1954: كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم. في عام 1979: عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
في عام 2017: مقتل 28 شخصا وإصابة 26 آخرين في هجوم مسلح على حافلات تقل أقباطًا بمحافظة المنيا.في عام 1907: ولد الشيخ أحمد حسن الباقوري، رجل دين مصري.في عام 1946: ولدت عزيزة راشد، ممثلة مصرية.في عام 1957: ولد علاء الأسواني، روائي مصري.في عام 1977: ولد لوكا توني، لاعب كرة قدم إيطالي.في عام 950: وفاة أبو
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بسمة-وهبة (2)

«الإعلاميين» تقرر إيقاف بسمة وهبة لحين تقنين أوضاعها

أعلنت نقابة الإعلاميين، أمس السبت، إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة. جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة التأسيسية للنقابة، بشأن ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات "مهنية وأخلاقية" ببرنامجها، لاسيما الحلقة الخاصة باستضافة الفنان ماجد المصري، حسب القرار. وأشارت النقابة في قرارها الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأحد 26 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
جثة

عامل يقتل حلاقًا رفض غلق الكاسيت أثناء صلاة التراويح

لقى "حلاق" مصرعه على يد ،"عامل" في عزبة عثمان التابعة لدائر مركز شرطة المحمودية، أثر خلافات بينهما بشأن ارتفاع صوت كاسيت، بمحل الحلاقة الخاص به أثناء صلاة التراويح؛ ما أثار حفيظة المتهم فقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات، أودت بحياته. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث من مستشفى المحمودية العام يفيد بوصول "محمد م ش" 22 سنة، حلاق ومقيم بناحية عزبة عثمان التابعة لدائرة المركز مصاب بعدة طعنات نافذة وتوفى عقب دخوله المستشفى.
إفطار-شباب-إفريقيا‎ (6)

«الرياضة» تستضيف شباب إفريقيا في إفطار جماعي (صور)

استضافت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب الإفريقي المشارك في فعاليات مهرجان يوم إفريقيا في إفطار جماعي على ضفاف نهر النيل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري يوم إفريقيا الـ 56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًّا). شارك في الإفطار الجماعي شباب من دول غينيا كوناكري، والمملكة المغربية، والجزائر، وغانا، وأوغندا، ومدغشقر، وموريتانيا، وزيمبابوي، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون.
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وزير-الدفاع-يفطر-مع-رجال-المنطقة-الجنوبية

وزير الدفاع يفطر مع رجال المنطقة الجنوبية

التقى وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم تناول الإفطار، وذلك في إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة، للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومي المصرى على كل الاتجاهات.
انفاق-قناة-السويس‎ (1)

إعلان مواعيد مرور السيارات في أنفاق قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن أنفاق قناة السويس، أعادت سيناء إلى قلب الوطن وتسهم فى تحقيق تنمية شاملة بسيناء وربطها تماما بالوادى، مؤكدًا أن المشروع ملحمة وطنية بطلها الإنسان المصرى، حيث تم تنفيذه من قبل شركات وطنية مصرية وبإرادة مصرية خالصة، مشيرا إلى أنه تم إنجازه في وقت قياسي وبأقل تكلفة ممكنة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى زراعة البشر فى سيناء وتحقيق تنمية حقيقية، متابعًا بأن قناة السويس تصل بين البحرين الأبيض والأحمر، وبعد الأنفاق "أصبحنا نصل بين قارتي إفريقيا وآسيا"، مؤكدا أن الأنفاق تم إقامتها بأموال الشعب والدولة.
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كل ما تريد معرفته عن أنفاق قناة السويس

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرافقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، اليوم، عددا من المشاريع التنموية بمحافظتي الإسماعيلية ووسط سيناء، حيث شملت المشاريع المفتتحة، مشروع أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.
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السيسي للسفراء: اللي أنتوا شايفينه منظومة عمل 4 سنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه لسفراء الدول الأجنبية، الحاضرين لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى: "اللي أنتوا شايفينه ده، ديه منظومة عمل بقالها على الأقل 4 سنين عشان في الآخر نبقى موجودين في المكان ده، اللي كان جبل ورمل ومليان ألغام ومليان مخلفات حروب شرق القنال"، جاء ذلك افتتاح 12 مشروعات تنمويا في الإسماعيلية ووسط سيناء، اليوم الأحد، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
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