جريمة

مصرع فلاح ونجاة زوجته في انهيار منزلين بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ ص
انهيار منزل - أرشيفية
انهيار منزل - أرشيفية
شهد مركزي المنيا وملوي، فجر اليوم الأحد، انهيار منزلين، مما أسفر عن مصرع فلاح من قرية إبشادات، إذ تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع شخص، نتيجة انهيار منزل من طابقين بقرية إبشادات بمركز ملوي، كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من ثلاث طوابق، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وانتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المراكز والمعاون الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من طابقين وأسفر عن مصرع صاحبه ويدعى "عبد الحميد.ع" 70 عاما فلاح أسفل حائط، بينما نجت زوجته "ا.م".كما انهار عقار مكون من 3 طوابق،
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محمد-مرسي (5)

«اقتحام الحدود وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصد منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
جثة

عامل يقتل حلاقًا رفض غلق الكاسيت أثناء صلاة التراويح

لقى "حلاق" مصرعه على يد ،"عامل" في عزبة عثمان التابعة لدائر مركز شرطة المحمودية، أثر خلافات بينهما بشأن ارتفاع صوت كاسيت، بمحل الحلاقة الخاص به أثناء صلاة التراويح؛ ما أثار حفيظة المتهم فقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات، أودت بحياته. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث من مستشفى المحمودية العام يفيد بوصول "محمد م ش" 22 سنة، حلاق ومقيم بناحية عزبة عثمان التابعة لدائرة المركز مصاب بعدة طعنات نافذة وتوفى عقب دخوله المستشفى.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الداخلية تضبط 198 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحيازة 182 متهما عُثر بحيازتهم على 24 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 3 بنادق رصاص، 11 طبنجة، 121 فرد خرطوش محلية الصنع، 269 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة متنوعة و211 قطعة سلاح أبيض.
تنقيب-عن-الاثار (2)

جلسة أصدقاء وحلم ممنوع| ليلة سقوط 4 منقبين عن الآثار

جلسة معتادة جمعت مالك ورشة بأصدقائه المقربين في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، يشكو حاله وضائقة مالية ألمت به مؤخرا، وحاجته الكبيرة للمال؛ ليبدأ كل منهم في سرد معاناته المالية وراحو يفكرون في طريقة للخلاص من تلك الأزمة، لحظات صمت استمرت دقائق انطلقت بعدها الكلمات من فم مالك الورشة كالرصاص من بندقية آلية، مشيرا إلى أنهم يطرقون باب تجارة الآثار من خلال التنقيب عن الآثار أسفل الورشة ملكه، وبيع القطع الأثرية التي سيتم استخراجها بملايين الجنيهات.
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سرقة-الموبايل-المحمول

طاردت لص موبايلات.. سقوط طالبة من أعلى كوبري بالمنيا

شهدت منطقة الإضافية وسط مدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، إصابى طالبة جامعية بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، إثر سقوطها من أعلى الكوبري، بعد أن قفزت منه، في محاولة منها للإمساك بلص موبايلات خطف هاتفها المحمول في أثناء التحدث به وسيرها أعلى الكوبري. وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بوصول طالبة إلى المستشفى مصابة.
النيابة الإدارية

«متطرف وإرهابي» إحالة عامل في مدرسة بالمنيا للمحاكمة

أحالت هيئة النيابة الإدارية، عاملا بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين بذات المدرسة إداريا، يأتي ذلك في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظائف العامة واجتثاث من يثبت -بحكم بات- تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها؛ حيث تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق ملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.
جثة

أم وابنها قتلا الأب ووضعاه في خزان صرف صحي بالمنيا

تخلصت ربة منزل في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، بالاشتراك مع نجلها الطالب الجامعي من زوجها "والد الطالب"، وقتلاه، بعد أن وضعا له قرص المنوم في كوب من الشاي، ثم خنقه، حتى أصبح جثة هامدة، قبل أن يضعاه داخل خزان صرف صحي في المنزل للتخلص من الجثة؛ وذلك بسبب زواجه من أخرى وتشاجره معهما، وبسبب انبعاث رائحة "الجثة" عقب مرور أيام على الجريمة، أُخطرت أجهزة الأمن التي كشفت الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المشتشفى العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
حبس-متهمه

القبض على إداري ومدير مالي بمستشفى المنيا

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من موظفى مستشفى ملوي العام، لقيامهما باختلاس مبالغ مالية من جهة عملهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهما على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام كلٍ من مدير مالى وإدارى بمستشفى ملوى العام بالمنيا، ومسئول دفتر بذات المستشفى، باختلاس مبالغ مالية بلغ إجماليها 53 ألف جنيه من جهة عملهما دون وجه حق ومن المال العام، عن طريق طرق احتيالية.
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