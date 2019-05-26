مصرع فلاح ونجاة زوجته في انهيار منزلين بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ ص

انهيار منزل - أرشيفية

شهد مركزي المنيا وملوي، فجر اليوم الأحد، انهيار منزلين، مما أسفر عن مصرع فلاح من قرية إبشادات، إذ تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع شخص، نتيجة انهيار منزل من طابقين بقرية إبشادات بمركز ملوي، كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بانهيار عقار مكون من ثلاث طوابق، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وانتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المراكز والمعاون الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من طابقين وأسفر عن مصرع صاحبه ويدعى "عبد الحميد.ع" 70 عاما فلاح أسفل حائط، بينما نجت زوجته "ا.م".كما انهار عقار مكون من 3 طوابق،