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وسط تحذيرات.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ ص
الأرصاد تعلن طقس الأحد
الأرصاد تعلن طقس الأحد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
خلي بالك: الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 20 32 شبين الكوم 20 32 طنطا 19 31 دمنهور 18 28 الإسكندرية 18 27 بلطيم 20 28 مطروح 16 24 السلوم 15 27 سيوة 18 35 بورسعيد 21 26 دمياط 21 26 الزقازيق 19 29 الإسماعيلية
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زحام-مرورى (3)

حادثين وكثافات مرتفعة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، لتسهل عليهم معرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، حيث تسيطر كثافة مرورية مرتفعة على الطريق الدائرى الإقليمي، بسبب زيادة الأحمال من المحافظات إلى القاهرة، بينما ترتفع تلك الكثافة بنزلة الطريق إلى منطقة شبرا الخيمة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام إلى القاهرة الجديدة.
العريش

في مثل هذا اليوم.. عودة العريش إلى السيادة المصرية

في مثل هذا اليوم 26 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882 - رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجًا على قبول الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر. في عام 1937: مصر تنضم لعصبة الأمم. في عام 1954: كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم. في عام 1979: عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
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«الإعلاميين» تقرر إيقاف بسمة وهبة لحين تقنين أوضاعها

أعلنت نقابة الإعلاميين، أمس السبت، إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة. جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة التأسيسية للنقابة، بشأن ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات "مهنية وأخلاقية" ببرنامجها، لاسيما الحلقة الخاصة باستضافة الفنان ماجد المصري، حسب القرار. وأشارت النقابة في قرارها الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.
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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأحد 26 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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الحر مستمر ودرجاته تنخفض.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.
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بداية موجة حر قاسية.. الأرصاد تعلن طقس 16 رمضان

تستعد البلاد بداية من اليوم الثلاثاء، لموجة حارة قاسية ترتفع فيها درجات الحرارة تدريجيا حتى تصل إلى 45 درجة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
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ارتفاع صادم في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 16 رمضان

رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، إلا أن توقعات طقس 16 رمضان تبدو بالمقارنة صادمة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الأرصاد: درجات الحرارة تقترب من 40 في عاشر يوم رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد. وتظهر سحب على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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