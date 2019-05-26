وسط تحذيرات.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ ص

الأرصاد تعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

خلي بالك: الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 20 32 شبين الكوم 20 32 طنطا 19 31 دمنهور 18 28 الإسكندرية 18 27 بلطيم 20 28 مطروح 16 24 السلوم 15 27 سيوة 18 35 بورسعيد 21 26 دمياط 21 26 الزقازيق 19 29 الإسماعيلية