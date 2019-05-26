«اقتحام الحدود وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأحد

قائمة قضايا الفساد المالي حافلة في محاكمة محافظ المنوفية بتهمة الكسب غير المشروع وكذلك جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، ورشوة حي شمال الجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصد منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

حمادة السيد تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة حمادة السيد، لاعب كرة القدم بفريق أسوان سابقا، و43 متهما آخرين في قضية تنظيم ولاية سيناء، فى القضية المنسوب إليهم فيها أنهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء، وفى

حمادة السيد

حادث الواحات

كسب اللبان

رشوة حي شمال الجيزة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة حمادة السيد، لاعب كرة القدم بفريق أسوان سابقا، و43 متهما آخرين في قضية تنظيم ولاية سيناء، فى القضية المنسوب إليهم فيها أنهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء، وفى خارج مصر، تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو إليها.تواصل محكمة جنايات غرب العسكرية محاكمة 43 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الواحات".كشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها.أحالت النيابة المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فقد حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدره.وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها، هو قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالا سعوديا. وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و1022 جراما من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها، وتم ضبطها بمسكنه.

وفى سياق قضايا الفساد المالي تبدأ محكمة جنايات الجيزة نظر أولى جلسات محاكمة مديرة إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة، بتهمة طلب وتقاضي رشوة من تاجر مقابل تعديل الرسومات الهندسية لمحله بمنطقة إمبابة.



قال مقدم البلاغ بالقضية وهو صاحب محل تجاري، إنه توجه إلى حي شمال الجيزة لاستصدار رخصة تعديل معماري لمحله التجاري، والتقى مع المتهمة وطلب منها سرعة البت في طلبه فقايضته بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل سرعة موافقتها على رخصة التعديل فتوجه بعدها إلى هيئة الرقابة الإدارية، وقام بإبلاغها بالواقعة ليتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات واللقاءات بينهما حتى حضرت المتهمة لمحله التجاري وطلبت منه مبلغ الرشوة، فقام ضابط الرقابة بتوفير المبلغ المطلوب من جهاز الرقابة الإدارية وتم تسجيل اللقاءات بينهما في أثناء استلامها الرشوة.

حكم موظفة الإدارة التعليمية



تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حكمها على "إ. غ"، رئيسة قسم الحسابات بإدارة العمرانية التعليمية، بتهمة الكسب غير المشروع.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المتهمة بالسجن 15 عامًا، ورد مبلغ قدره 712 ألفًا و227 جنيهًا، لقيامها باختلاس مبلغ مليون و444 ألفا و806 جنيهات من أموال الإدارة التعليمية، وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ 180 ألف جنيه لنقابة المهن التعليمية و15 ألف جنيه لصندوق المهن التعليمية.

محافظ المنوفية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، عن أن المتهم حصل لنفسه على مبلغ 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.وأظهرت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.