حادثين وكثافات مرتفعة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص

زحام مروري- أرشيفية

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، لتسهل عليهم معرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، حيث تسيطر كثافة مرورية مرتفعة على الطريق الدائرى الإقليمي، بسبب زيادة الأحمال من المحافظات إلى القاهرة، بينما ترتفع تلك الكثافة بنزلة الطريق إلى منطقة شبرا الخيمة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام إلى القاهرة الجديدة.

ويشهد طريق كورنيش النيل بمنطقة المعادي كثافة مرورية مرتفعة، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بسيدة تصادف عبورها الطريق، وتعكف الخدمات المرورية على تسيير الحركة، كما يشهد طريق البدرشين إلى الجيزة، كثافات مرورية مرتفعة، جراء حادث دهس مواطنين، تم نقلهما إلى المستشفى وجارٍ رفع آثار الحادث. وظهرت كثافات متحركة