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حادثين وكثافات مرتفعة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص
زحام مروري- أرشيفية
زحام مروري- أرشيفية
تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، لتسهل عليهم معرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، حيث تسيطر كثافة مرورية مرتفعة على الطريق الدائرى الإقليمي، بسبب زيادة الأحمال من المحافظات إلى القاهرة، بينما ترتفع تلك الكثافة بنزلة الطريق إلى منطقة شبرا الخيمة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام إلى القاهرة الجديدة.
ويشهد طريق كورنيش النيل بمنطقة المعادي كثافة مرورية مرتفعة، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بسيدة تصادف عبورها الطريق، وتعكف الخدمات المرورية على تسيير الحركة، كما يشهد طريق البدرشين إلى الجيزة، كثافات مرورية مرتفعة، جراء حادث دهس مواطنين، تم نقلهما إلى المستشفى وجارٍ رفع آثار الحادث. وظهرت كثافات متحركة
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طقس-معتدل

وسط تحذيرات.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
العريش

في مثل هذا اليوم.. عودة العريش إلى السيادة المصرية

في مثل هذا اليوم 26 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882 - رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجًا على قبول الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر. في عام 1937: مصر تنضم لعصبة الأمم. في عام 1954: كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم. في عام 1979: عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
بسمة-وهبة (2)

«الإعلاميين» تقرر إيقاف بسمة وهبة لحين تقنين أوضاعها

أعلنت نقابة الإعلاميين، أمس السبت، إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة. جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة التأسيسية للنقابة، بشأن ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات "مهنية وأخلاقية" ببرنامجها، لاسيما الحلقة الخاصة باستضافة الفنان ماجد المصري، حسب القرار. وأشارت النقابة في قرارها الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، أنه بعد فحص جداول النقابة وسجل التصاريح، تبين عدم قيد وهبة بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الأحد 26 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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شهادة-ميلاد

إصدار 3 ملايين شهادة ميلاد ووفاة إلكترونية سنويا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg، تعد البوابة الرئيسة للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية في الوقت والمكان والكيفية المناسبة لكل مواطن، موضحة أنه حاليًا تتيح البوابة عدد 100 خدمة على الإصدار الثالث، مشيرة إلى المشروع القومى لتطوير أنظمة المرور الذي يتيح ربط 189 وحدة تراخيص مرور و228 وحدة نيابة بقاعدة بيانات موحدة، وتعدد وسائل تقديم الخدمات من خدمات الشباك، وخدمات مكاتب البريد، وتوافر 6 خدمات على بوابة الحكومة، و6 خدمات لبوابة المرور، بالإضافة إلى تطبيقات المحمول.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يوضح أسباب الاستعجال في المشروعات: كانت هتكلفنا 3 أضعاف

فسر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محور روض الفرج، اليوم، سر الاستعجال في إنجاز المشروعات القومية خلال الأربع سنوات الماضية، على الرغم من أن هناك من يرى أن "استعجلنا غير مبرر"، وقبل التوضيح وجه سؤالا للواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: "لو إحنا قولنا نبدأ دلوقتي المشروعات ديه اللي قولتوا بتكلف 170 مليار دولار، تكلفنا كام؟"، فرد "الفار": "هنضرب في 3، لأن فرق سعر الجنيه اختلف، يعني لما نيجي نقارن بين سعر الجنيه دلوقتي ومن 3 سنين طبقا للتوقيتات اللي بدأنا فيها هيكلفنا مش أقل من 400 مليار".
عبد الفتاح السيسى (2)

السيسي: لو أجلنا المشروعات للفترة الثانية مكناش عملناها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استهدف في السنوات الأربع الماضية، إنجاز أكبر حجم من العمل في المشروعات القومية، مؤكدا أنه كان يقدر جيدا أن كل إنجاز يتم الانتهاء منه، هو توفير في الوقت والجهد والمال، فيما يخص التكلفة، بالإضافة للاستفادة من العوائد، وشدد في كلمته خلال افتتاح محور روض الفرج، اليوم، على أن "حجم الأموال اللي أنفقت في الخمس سنين اللي فاتوا، بدون مبالغة لو إحنا كنا انتظرنا لأي أسباب إننا نطلق هذه المشروعات خلال الفترة التانية اللي إحنا فيها الآن، أتصور أننا قد لا نستطيع أن نطلقها، مش هيبقى معانا نغطي التكلفة المالية للمشروعات ديه".
الدفع-الإلكترونى (1)

6 جهات معفاة من تطبيق الدفع الإلكتروني.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريا رقم (305) لسنة 2019، ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية الخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع الإلكترونى. وتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وهى الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
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