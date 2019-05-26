جريمة

إصابة 3 أشخاص فى حادثي تصادم بالقاهرة والجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص
تصادم مروري
تصادم مروري
أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعات القانونية المقررة على الطريق، بالتزامن مع عبور المصابين، ما لم يمكنه من تفاديهما، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، لعرضه على النيابة للتحقيق.
وفى القاهرة تعرضت سيدة لكسور وإصابات بالغة، بعدما صدمتها سيارة في أثناء عبورها الطريق فى المعادى، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل رجال المرور لتسيير الحركة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى
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احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
حريق

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (7)

انقلاب سيارة ملاكي وتصادم بالجيزة صباح اليوم

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، اليوم الإثنين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وتبين انفجار إطار سيارة ملاكي، ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وانقلاب السيارة وإصابة شخصين بداخلها.
تصفية-عناصر-ارهابية (3)

«الداخلية» تُعلن مقتل 12 إرهابيًا بالشروق و6 أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 12 إرهابيا في مداهمات أمنية، وتبادل إطلاق نيران مع عناصر إرهابية في 6 أكتوبر، والشروق. وقالت الوزارة في بيان لها: إنه استكمالا لجهودها فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى في البلاد.
حادثة-توك-توك

«توك توك» يطيح بأربعة من أسرة واحدة بمدينة نصر

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارين بوقوع حادثين مروريين منفصلين، أحدهما فى القاهرة، والآخر فى الجيزة، الأول كان فى طريق العياط باتجاه الجيزة، وشهد تصادم سيارتين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما رصدت الخدمات المرورية بمدينة نصر حادثا مروريا آخر، تسبب فيه «توك توك»، حيث كان قائده يسير بسرعة جنونية، فصدم 4 مواطنين من أسرة واحدة كانوا يحاولون عبور الطريق بالتزامن مع سير السائق المتهور بسرعة جنونية، وتم ضبط السائق المتسبب فى الحادث.
.رادار-مرور

الرادار يضبط 1655 مخالفة سرعة بالطرق المؤدية للقاهرة

شنت قوات الإدارة العامة للمرور حملات لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة، وسط انتشار الخدمات والحملات المرورية لتيسير حركة السيارات، وفك التكتلات المرورية، خاصة على الطرق السريعة، ومداخل القاهرة والجيزة من المحافظات، بالتزامن مع بدء أيام العمل فى الأسبوع، وزيادة الأحمال بسبب حركة العمال والموظفين الآتين من الأقاليم إلى القاهرة الكبرى، وطبقت الحملات الأمنية مخالفات مرورية بالمئات.
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