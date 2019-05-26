إصابة 3 أشخاص فى حادثي تصادم بالقاهرة والجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص

تصادم مروري

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعات القانونية المقررة على الطريق، بالتزامن مع عبور المصابين، ما لم يمكنه من تفاديهما، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، لعرضه على النيابة للتحقيق.

وفى القاهرة تعرضت سيدة لكسور وإصابات بالغة، بعدما صدمتها سيارة في أثناء عبورها الطريق فى المعادى، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل رجال المرور لتسيير الحركة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى