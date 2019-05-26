سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صحف عربية: طابور من المرشحين لخلافة تيريزا ماي

الصحف تناولت انطلاق معركة «قطع الوريد» ضد ميليشيات الحوثي في محافظة تعز، وأفادت قوات الجيش اليمني مقتل أكثر من 13 عنصرا من المسلحين الحوثيين بمعارك في المحافظة
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
صحف عربية
صحف عربية
تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن العربي والإقليمي والدولي، وأطلعتنا الصحف على تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "أمريكا تشتبه في فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا كشف عن أن شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي، تحوم حول فصيلين، هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد تبلغ الجانب العراقي بذلك.
وأضاف المصدر أن الأمريكيين أبلغوا بغداد أيضا بأنهم قد يلجؤون إلى القيام بعمليات اعتقال لأفراد الفصيلين في العراق، في حال ثبت تورطهما في قصف السفارة، على غرار ما يجري مع جماعات (القاعدة) في اليمن، وأكثر من مكان. وتحت عنوان "واشنطن تعزز.. وطهران ترتعد"، أفادت صحيفة "عكاظ" أنه بينما دفعت واشنطن بمزيد
اقرأ المزيد
احتجاجات-الجزائر (6)

انتخابات الرئاسة الجزائرية بدون مرشحين.. من الفائز؟

ازدادت الأوضاع غموضا في الجزائر وأثيرت المزيد من التساؤلات، بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة ملفاتهم للمجلس الدستوري، استعدادا لخوض سباق الانتخابات المقرر انعقادها في يوليو المقبل، لكن القائمة جاءت خالية من المرشحين تماما، ما يرجح بقوة كافة تأجيل الانتخابات، وهو المطلب الرئيسي الذي نادى به المتظاهرون في الشوارع، ما يعد انتصارا جديدا لهم في مواجهة السلطات القائمة على إدارة شؤون البلاد، والتي تصر على إجراء الانتخابات في 4 يوليو المقبل، بحسب سكاي نيوز.
احتجاجات-الجزائر (6)

حزب التحالف الوطني يعلق مشاركته في انتخابات الجزائر

أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري، اليوم السبت، في بيان له، عقب اجتماع مكتبه الوطني، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، لحين توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري، قائلا إن القرار مبرر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية، معتبرا أن رفض شرائح كبيرة من الشعب الجزائري للإطار الذي ستتم فيه الانتخابات وعدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات (الهيئة العليا للإشراف والرقابة وتعديل قانون الانتخابات).
احتجاجات-الجزائر (3)

«مدنية الدولة» تتصدر الجمعة الـ14 من حراك الجزائر

ثلاثة أشهر هي عمر التظاهرات التي خرجت في الجزائر برفض ولاية جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي نجحت في الإطاحة به، إلا أن شوارع الجزائر لا تزال تعيش على وقع تلك الاحتجاجات المليونية بعد أن تعالت المطالب إلى رحيل النظام بأكمله بعد اقتلاع رأس النظام. وفي الوقت الذي يصر فيه الجيش المسؤول عن الفترة الانتقالية على إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو المقبل، عمت التظاهرات الرافضة لتلك الخطوة أمس شوارع الجزائر للتأكيد على رفض الانتخابات والمطالبة برحيل رموز النظام. مليونية جديدة خرجت في الجمعة الـ14 للحراك وكان شعارها الأبرز "دولة مدنية لا عسكرية".
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: «بريكست» يطيح بـ«تيريزا ماي»

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم، كما تناولت تطورات الصراع بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. وتحت عنوان "بريكست يطيح برئيسة الوزراء ماي ويُدخل بريطانيا في المجهول"، ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أعلنت، أمس الجمعة، استقالتها وهي تحاول أن تحبس دموعها، مقرة بفشلها في إقناع النواب بتأييد اتفاق الخروج "بريكست"، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية تبرز نفي طهران خوض حرب مع واشنطن

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدّر نفي إيران خوض حرب مع أمريكا عناوين الأخبار، كما استعرضت الصحف تطورات الصراع في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "طهران: لن نخوض حربا مباشرة أو بالوكالة مع واشنطن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن أن إيران أعلنت أمس، أنها لن تخوض حربا مع الولايات المتحدة تحت أي ظرف، بينما شن المرشد الإيراني علي خامنئي هجومًا غير مباشر على الرئيس حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، معلنًا تنصله من الاتفاق النووي الإيراني.
صحف-سعودية (1)

صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية:إيران تتحدى نوويا والحوثي يستهدف مكة مجددا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما طالعتنا الصحف بالمحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف مكة المكرمة، وتناولت أيضا تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. تحت عنوان "إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب"، كشفت صحيفة "الحياة السعودية" أنه في خطوة يرجح أن تؤجج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما قد يؤدي إلى صراع محتمل في المستقبل.
صحف-الإمارات

صحف عربية: إيران مرتبكة.. و«البريكست» ينهار

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط، وتصدرت الأوضاع بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "إيران تطلب من أذرعها في المنطقة الاستعداد لخوض حرب بالوكالة"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن صحيفة "الجارديان" كشفت عن أن إيران طلبت من ميليشيات موالية لها الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة تقريرا عن الملف الإيراني في صدر صفحتها الأولى بعنوان "إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org