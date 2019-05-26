جريمة

الأهالي تطارد 3 أشخاص سرقوا شابين بالإكراه بالبدرشين

تحرير:محمد رشدي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص
الأهالي تمسك بسارق -أرشيفية-
الأهالي تمسك بسارق -أرشيفية-
تمكنت مباحث قسم شرطة البدرشين من ضبط متهم بإطلاق النار على شاب في أثناء محاولته وآخرين سرقته بالإكراه، بسبب استغاثة المجني عليه بالمواطنين، الذين طاردوا المتهمين وتمكنوا من ضبط أحدهم. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا يفيد شروع 3 أشخاص فى سرقة شابين بمنطقة المرازيق بالبدرشين، وبإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين هددوا شابين فى محاولة لسرقتهما بالإكراه، وعندما استغاث المجنى عليهما بالمواطنين، أطلق أحد المتهمين النار، ما أسفر عن إصابة أحدهما، إلا أن الأهالى تمكنوا من مطاردة المتهمين وضبط أحدهم.
وحُرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين الهاربين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفي سياق موازٍ، يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم، لكشف ملابسات العثور على جثة عامل أمام منزله فى منطقة البساتين، وسرعة التعرف على مرتكبى الحادث
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احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
حريق

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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توك-توك

مات الجدع.. حكاية مقتل «عريس قنا» بطلقة في الصدر

كعادته كل صباح يخرج "مصطفى" بحثا عن الرزق عبر دراجته النارية ذات الثلات عجلات "توك توك"، يتجول بين الشوارع لجني المال ومن ثم تلبية متطلباته الشخصية وتوفير احتياجات أسرته، سيناريو يومي قلما تبدلت أحداثه إلا أن تلك الأمسية كان السائق البسيط على موعد مع سيناريو مغاير حملت كواليسه قدرا من المخاطر كادت تودي بحياته مع فقدان مصدر رزقه، إلا أن العناية الإلهية وشهامة شاب حالا دون مقتله، وانتهى الأمر بمقتل "الجدع" الذي ضحى بحياته نظير مساعدة الآخرين، ليفارق الحياة بطلقة في الصدر.
محاكمة لجين

المشدد 7 سنوات لعاطل في اتهامه بالسرقة بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، عاطلا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى السلام، وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه، في أثناء محاولته سرقة صاحب كشك بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل، حيث توجه إلى المجنى عليه فى الكشك ملكه بدعوى شراء بعض الأشياء منه، وفي أثناء انشغال الضحية فاجأه المتهم بإشهار سلاح أبيض، واعتدى عليه مسددا له طعنة أصابته فى ذراعه اليمنى، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعى بالرأس إثر سقوطه على الأرض نتيجة الاعتداء عليه، وفر هاربا فور استيلائه على المسروقات.
حشيش

بجلباب وعمة صعيدي..ضابط يوقع تاجري مخدرات بالحوامدية

جمعت علاقة صداقة بين "يوسف" و"محمد"، وتوطدت أواصرها مع قرار الصديقين بدخول عالم الإجرام عبر بوابة تجارة المواد المخدرة، كون الاثنين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش، واتخذا من منطقة سكنهما في مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة مسرحا لتجارتهما الآثمة حتى ذاع صيتهما في غضون فترة قصيرة؛ الأمر الذي أضحى محل رصد ومتابعة عناصر الشرطة السرية الذين أخطروا مسؤولي القسم لإعداد مأمورية والإيقاع بالمتهمين في حالة تلبس ووضع حد لإجرامهما.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (1)

إصابة 4 مواطنين فى تصادم ملاكي وأجرة بالبدرشين

شهد طريق البدرشين فى اتجاه الجيزة تصادما مروريا بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة "ميكروباص" بسبب السرعة الزائدة، وتسبب الحادث فى إصابة 4 مواطنين بإصابات تنوعت ما بين نزيف وكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين العام، بينما أكد الأطباء استدعاء 3 حالات للنقل إلى مستشفى قصر العيني، لاحتياجهم إلى تجهيزات طبية متقدمة غير متوفرة فى مستشفى البدرشين، وتدخلت قوات المرور لرفع آثار الحادث والدفع بأوناش لسحب السيارة الملاكي والميكروباص من على الطريق لتسيير الحركة المرورية.
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