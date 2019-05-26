الأهالي تطارد 3 أشخاص سرقوا شابين بالإكراه بالبدرشين

تحرير:محمد رشدي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

الأهالي تمسك بسارق -أرشيفية-

تمكنت مباحث قسم شرطة البدرشين من ضبط متهم بإطلاق النار على شاب في أثناء محاولته وآخرين سرقته بالإكراه، بسبب استغاثة المجني عليه بالمواطنين، الذين طاردوا المتهمين وتمكنوا من ضبط أحدهم. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا يفيد شروع 3 أشخاص فى سرقة شابين بمنطقة المرازيق بالبدرشين، وبإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين هددوا شابين فى محاولة لسرقتهما بالإكراه، وعندما استغاث المجنى عليهما بالمواطنين، أطلق أحد المتهمين النار، ما أسفر عن إصابة أحدهما، إلا أن الأهالى تمكنوا من مطاردة المتهمين وضبط أحدهم.

وحُرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين الهاربين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفي سياق موازٍ، يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم، لكشف ملابسات العثور على جثة عامل أمام منزله فى منطقة البساتين، وسرعة التعرف على مرتكبى الحادث

وحُرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين الهاربين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وفي سياق موازٍ، يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم، لكشف ملابسات العثور على جثة عامل أمام منزله فى منطقة البساتين، وسرعة التعرف على مرتكبى الحادث وضبطهم.



كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله فى أحد شوارع منطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وتبين أن القتيل "س. ج"، 28 سنة، عامل، وكشفت التحريات الأولية أن هناك أفرادا مشتبها فيهم كانوا على علاقة بالمجنى عليه، وجمعتهم روابط واتفاقات عمل، وجارٍ ضبطهم والتحقيق معهم.



