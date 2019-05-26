رياضة

السنغال تبحث عن التأهل المبكر في مونديال الشباب

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب
تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية في الساعة 3:30 عصرًا بمباراة المكسيك أمام اليابان، وتتذيل المكسيك المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام إيطاليا بنتيجة 2-1، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتعادل مع الإكوادور 1-1، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه إيطاليا نظيرتها الإكوادور الساعة 6:00 مساءً، ويكفي الأزوري تحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من المجموعة.
وفي المجموعة الأولى، يبحث البلد المضيف بولندا عن تحقيق الانتصار الأول له في البطولة، خاصة أنه يتذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتواجه بولندا نظيرتها تاهيتي في تمام الساعة 8:30 مساءً. وتتذيل تاهيتي ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد
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تقنية-الفار

نهائي الكونفدرالية..تركيب شاشة الـ«Var» في برج العرب

قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قام المسئولون التنفيذيون من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقنية الفيديو بتركيب شاشة الـ«var» لحكم مباراة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه.
جماهير الزمالك

برج العرب يفتح أبوابه للجماهير في الثالثة عصرًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
الزمالك والمقاولون‎ (14)

تعرف على تاريخ الزمالك في النهائيات الإفريقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

السعودية تصطدم بفرنسا في مونديال الشباب

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للشباب المقام في بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة السادسة، عندما تواجه البرتغال نظيرتها كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وتشارك البرتغال في البطولة للمرة الـ12، وحققت أفضل إنجازاتها بالتتويج باللقب عامي 1989 و1991، بينما تشارك كوريا الجنوبية للمرة الـ15 وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه الأرجنتين نظيرتها جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8:30 مساءً.
منتخب-نيجيريا-للشباب

كأس العالم للشباب.. نيجيريا تكتسح قطر وفوز نيوزيلندا

اكتسح المنتخب النيجيري نظيره القطري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد النسور الخضراء، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب القطري في تحقيق أي نقطة، في انتظار مباراة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي ستقام على ملعب مييسكي بيلسكو بيالا، في وقت لاحق من اليوم.
.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

قطر تتحدى خبرة نيجيريا بمونديال الشباب

تتواصل اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لكأس العالم للشباب، التي تستضيفها بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الثالثة عندما يواجه منتخب هندوراس نظيره نيوزيلندا في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب لوبلين، وتشارك نيوزيلندا في البطولة للمرة السادسة في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى دور الـ16 في آخر نسختين على أرضها في عام 2015 وفي النسخة الماضية التي استضافتها كوريا الجنوبية في عام 2017، أما هندوراس فتشارك في البطولة للمرة الثامنة في تاريخها، ولم تتمكن في أي مشاركة من تجاوز دور المجموعات وآخرها في النسخة الماضية بكوريا الجنوبية.
منتخب-ايطاليا‎

إيطاليا تعبر المكسيك والسنغال تقسو على تاهيتي

حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على نظيره المكسيكي، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد منتخب الأتزوري، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة التي تضم منتخبي اليابان والإكوادور، ويلتقيان في الجولة ذاتها في وقت لاحق من اليوم على ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك.
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