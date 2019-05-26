السنغال تبحث عن التأهل المبكر في مونديال الشباب

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

كأس العالم للشباب

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للشباب المقام حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية في الساعة 3:30 عصرًا بمباراة المكسيك أمام اليابان، وتتذيل المكسيك المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام إيطاليا بنتيجة 2-1، بينما توجد اليابان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتعادل مع الإكوادور 1-1، وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه إيطاليا نظيرتها الإكوادور الساعة 6:00 مساءً، ويكفي الأزوري تحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من المجموعة.

وفي المجموعة الأولى، يبحث البلد المضيف بولندا عن تحقيق الانتصار الأول له في البطولة، خاصة أنه يتذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتواجه بولندا نظيرتها تاهيتي في تمام الساعة 8:30 مساءً. وتتذيل تاهيتي ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد

وفي المجموعة الأولى، يبحث البلد المضيف بولندا عن تحقيق الانتصار الأول له في البطولة، خاصة أنه يتذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتواجه بولندا نظيرتها تاهيتي في تمام الساعة 8:30 مساءً.



وتتذيل تاهيتي ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام السنغال بثلاثية نظيفة.



وضمن مباريات نفس المجموعة تواجه السنغال نظيرتها كولومبيا في تمام الساعة السادسة مساءً، ويملك كل فريق منهما في رصيده 3 نقاط، وبالتالي انتصار أي منهما على الآخر سيمنح الفائز بطاقة الترشح إلى الدور التالي.



يذكر أن مونديال الشباب يتألف من 6 مجموعات، توجد في كل مجموعة 4 فرق، يتأهل منها الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16 إلى جانب أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث في مجموعتها.



