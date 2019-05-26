النيابة تسأل المباحث: من قتل عامل «بئر أم سلطان»؟

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

جثة - أرشيفية

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل مقتولا أمام منزله بمنطقة البساتين، في ظروف غامضة، وقررت النيابة نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، مع تكليف خبراء الطب الشرعي بإعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث لبيان ظروف وملابسات الحادث، بعد إجراء المناظرة المطلوبة، وقررت النيابة تفريغ عدد من كاميرات المحال التجارية القريبة والملاصقة لمحل سكن المجني عليه، وصولا لأى خيوط تقود رجال المباحث إلى الكشف عن ملابسات الحادث.

جريمة قتل جديدة تضاف إلى أرشيف حوادث شهر رمضان، فلم يراعِ الجاني حرمة هذا الشهر المبارك، وارتكب جريمة قتل عامل البساتين داخل عزبة «بئر أم سلطان»، وسيطرت حالة من الفزع على سكان المنطقة عقب اكتشاف جثة المجني عليه. تلقى قسم البساتين بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة عامل ملقاة أمام منزله،