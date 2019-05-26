جريمة

النيابة تسأل المباحث: من قتل عامل «بئر أم سلطان»؟

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل مقتولا أمام منزله بمنطقة البساتين، في ظروف غامضة، وقررت النيابة نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، مع تكليف خبراء الطب الشرعي بإعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث لبيان ظروف وملابسات الحادث، بعد إجراء المناظرة المطلوبة، وقررت النيابة تفريغ عدد من كاميرات المحال التجارية القريبة والملاصقة لمحل سكن المجني عليه، وصولا لأى خيوط تقود رجال المباحث إلى الكشف عن ملابسات الحادث.
جريمة قتل جديدة تضاف إلى أرشيف حوادث شهر رمضان، فلم يراعِ الجاني حرمة هذا الشهر المبارك، وارتكب جريمة قتل عامل البساتين داخل عزبة «بئر أم سلطان»، وسيطرت حالة من الفزع على سكان المنطقة عقب اكتشاف جثة المجني عليه. تلقى قسم البساتين بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة عامل ملقاة أمام منزله،
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احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
حريق

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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حبس-كلابشات

قبل العيد.. تحريز مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حجز تاجر ألعاب نارية، على ذمة تحريات المباحث، على خلفية ضبطه في أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية، وعثر بداخله على مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الإتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
جلسه-محاكمة-سعاد-الخولى

الجنايات تتنحى عن محاكمة «الخولي» في «غسيل الأموال»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، التنحي عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق، في القضية المتهمة فيها بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها نحو نصف مليون جنيه، وذلك لسابقة نظر هيئة المحكمة قضية الرشوة الأساسية المتهمة فيها «الخولي»، لتأمر المحكمة خلال جلسة اليوم بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
قتل

المتهم بذبح «عجوز عين شمس»: «كنت عايز أسرقها بس»

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع المتهم بذبح ربة منزل عين شمس، في العقد السابع من عمرها، وواجهته بتحريات رجال المباحث حول صعوده لمنزل الضحية ومباغتتها بالضرب بواسطة سكين، أودت بحياتها في الحال، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث.
قفاص-محكمة (1)

تجديد حبس 25 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس 25 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
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