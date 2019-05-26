من يحسم صراع دوري الأبطال في الكالتشيو اليوم؟

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

ميلان وإنتر

تختتم، اليوم الأحد، مباريات موسم 2018- 2019 في الدوري الإيطالي "كالتشيو"، إذ ستحسم خلال مواجهات اليوم هوية الفريق الذي سيتأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، إلى جانب الفرق الهابطة، وضمن يوفنتوس بالفعل التتويج بلقب البطولة، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا رفقة نابولي الوصيف، وسيكون الصراع مشتعلا على خطف المركزين الثالث والرابع للتأهل لدوري الأبطال، ويحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 66 وهو نفس رصيد إنتر في المركز الرابع، ويملك ميلان 65 نقطة في المركز الخامس، وروما 63 نقطة في المركز السادس.

ومن ثم تملك كل الفرق السابق ذكرها فرصة التأهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل، أما صراع الدوري الأوروبي فيتأهل إليه أصحاب المركزين الخامس والسادس، وضمن لاتسيو التأهل لتلك البطولة من الكأس. وعن صراع الهبوط، ضمن كل من فروسينوني وكييفو الهبوط رسميا، ولا يزال المركز الـ18 معلقًا بين جنوة برصيد 37 نقطة