رياضة

من يحسم صراع دوري الأبطال في الكالتشيو اليوم؟

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
ميلان وإنتر
ميلان وإنتر
تختتم، اليوم الأحد، مباريات موسم 2018- 2019 في الدوري الإيطالي "كالتشيو"، إذ ستحسم خلال مواجهات اليوم هوية الفريق الذي سيتأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، إلى جانب الفرق الهابطة، وضمن يوفنتوس بالفعل التتويج بلقب البطولة، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا رفقة نابولي الوصيف، وسيكون الصراع مشتعلا على خطف المركزين الثالث والرابع للتأهل لدوري الأبطال، ويحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 66 وهو نفس رصيد إنتر في المركز الرابع، ويملك ميلان 65 نقطة في المركز الخامس، وروما 63 نقطة في المركز السادس.
ومن ثم تملك كل الفرق السابق ذكرها فرصة التأهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل، أما صراع الدوري الأوروبي فيتأهل إليه أصحاب المركزين الخامس والسادس، وضمن لاتسيو التأهل لتلك البطولة من الكأس. وعن صراع الهبوط، ضمن كل من فروسينوني وكييفو الهبوط رسميا، ولا يزال المركز الـ18 معلقًا بين جنوة برصيد 37 نقطة
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تقنية-الفار

نهائي الكونفدرالية..تركيب شاشة الـ«Var» في برج العرب

قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قام المسئولون التنفيذيون من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقنية الفيديو بتركيب شاشة الـ«var» لحكم مباراة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه.
جماهير الزمالك

برج العرب يفتح أبوابه للجماهير في الثالثة عصرًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
الزمالك والمقاولون‎ (14)

تعرف على تاريخ الزمالك في النهائيات الإفريقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يؤكد رغبته في البقاء مع يوفنتوس

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تقلص عدد دقائق مشاركته في المباريات الموسم المنقضي بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، لتنتشر العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التي تفيد رغبة النجم الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن يوفنتوس وهي التقارير التي أكدها شقيقه، قبل أن يخرج ديبالا لينفي كل تلك التقارير، ويؤكد استمراره في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
انطونيو-كونتى

كونتي يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة إنتر

لم يتول المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب أي فريق منذ رحيله عن تشيلسي الصيف الماضي، ويبدو أنه قريب للعودة من جديد عبر بوابة الإنتر، وفي الوقت الذي أعربت فيه أنديه باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني عن اهتمامها بالتعاقد مع كونتي الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2016- 2017، يبدو أن النيراتزوري هو الأقرب للفوز بالسباق والظفر بتوقيعه، على الرغم من ارتباط اسمه أيضًا بالعودة إلى تدريب ناديه السابق يوفنتوس، وسبق وأن لعب كونتي في صفوف يوفنتوس وأشرف على تدريبه وتوج معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي،
ماسيمليانو-أليجري (1)

ماسيمليانو أليجري يكشف أسباب رحيله عن يوفنتوس

قال المدرب ماسيمليانو أليجري إن إدارة يوفنتوس هي التي قررت رحيله عن الفريق، بعد 5 سنوات توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وقال أليجري: "أرحل عن مجموعة انتصارية قادرة على تكرار نجاحها في إيطاليا، وعلى أن تحظى بحملة جيدة في دوري الأبطال. لسوء الحظ، بعض المواقف حرمتنا من الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم، تحدثنا وناقشنا الأفكار في ما يخص الأفضل لمستقبل يوفنتوس، وقررت الإدارة أن الأفضل هو عدم وجودي، الموسم المقبل".
انتر-وميلان‎

صراع دوري الأبطال يشعل مباريات الكالتشيو اليوم

تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإيطالي، من خلال العديد من المباريات البارزة التي ستحدد نتائجها إلى حد كبير ملامح الفريق الذي سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويستقبل يوفنتوس بطل المسابقة برصيد 89 نقطة، نظيره أتلانتا الرابع برصيد 65 نقطة على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة 8:30 مساءً، بينما يستقبل نابولي الوصيف برصيد 76 نقطة، نظيره إنتر الثالث برصيد 66 نقطة على ملعب سان باولو في تمام الساعة 8:30 مساءً أيضا، أما ميلان السادس برصيد 62 نقطة فيستقبل فروسينوني على ملعب سان سيرو في تمام الساعة 6:00 مساءً.
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