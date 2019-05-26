تصل لـ500 ألف جنيه.. تفاصيل قروض المعاشات في البنوك

تقدم البنوك العاملة في مصر العديد من الخدمات للمواطنين بهدف تفعيل فكرة الشمول المالي، ومنها خدمات مصرفية خاصة بأصحاب المعاشات ومن ضمنها القروض والتمويلات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

أصحاب المعاشات

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات لهم، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو قروضا شخصية، وتتميز بعض البنوك بتقديم مجموعة من التمويلات والقروض الخاصة بأصحاب المعاشات، بهدف مساعدتهم في الحصول على معيشة أقل بعد التقاعد، أو توفير تمويلات لهم لتنفيذ مشروعات أو مساعدتهم في تجهيز وزواج الأبناء، وغيرها، وذلك بفائدة منخفضة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وعادة ما تكون الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على مثل هذه القروض والتمويلات ثابتة في كل البنوك.

ونعرض في هذا التقرير تفاصيل القروض الخاصة بأصحاب المعاشات في البنوك وفقا لما يلي: البنك الأهلي المصري تتعدد أنواع القروض التى يقدمها البنك الأهلي لعملائه، كما تختلف الشروط تبعا لنوع القرض والغرض منه، ومن أهم القروض التي يقدمها البنك الأهلي المصري قرض بضمان المعاش والذي يوفر العديد من المزايا للعملاء