تصل لـ500 ألف جنيه.. تفاصيل قروض المعاشات في البنوك

تقدم البنوك العاملة في مصر العديد من الخدمات للمواطنين بهدف تفعيل فكرة الشمول المالي، ومنها خدمات مصرفية خاصة بأصحاب المعاشات ومن ضمنها القروض والتمويلات
تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات لهم، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو قروضا شخصية، وتتميز بعض البنوك بتقديم مجموعة من التمويلات والقروض الخاصة بأصحاب المعاشات، بهدف مساعدتهم في الحصول على معيشة أقل بعد التقاعد، أو توفير تمويلات لهم لتنفيذ مشروعات أو مساعدتهم في تجهيز وزواج الأبناء، وغيرها، وذلك بفائدة منخفضة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وعادة ما تكون الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على مثل هذه القروض والتمويلات ثابتة في كل البنوك.
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل القروض الخاصة بأصحاب المعاشات في البنوك وفقا لما يلي:
البنك الأهلي المصري
تتعدد أنواع القروض التى يقدمها البنك الأهلي لعملائه، كما تختلف الشروط تبعا لنوع القرض والغرض منه، ومن أهم القروض التي يقدمها البنك الأهلي المصري قرض بضمان المعاش والذي يوفر العديد من المزايا للعملاء
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل القروض الخاصة بأصحاب المعاشات في البنوك وفقا لما يلي:
البنك الأهلي المصري
تتعدد أنواع القروض التى يقدمها البنك الأهلي لعملائه، كما تختلف الشروط تبعا لنوع القرض والغرض منه، ومن أهم القروض التي يقدمها البنك الأهلي المصري قرض بضمان المعاش والذي يوفر العديد من المزايا للعملاء وفق شروط وتسهيلات معينة.
ويشترط البنك الأهلي مجموعة من الشروط لحصول العميل على هذا القرض، ومنها أن يحصل على معاش شهري بمرتب ثابت، وألا يقل الحد الأدنى لصافي المعاش عن 1750 جنيها، إلى جانب ضرورة أن يحدد المتقدم للحصول على القرض محل إقامة ثابت.
المزايا
-يصل مبلغ القرض كحد أقصى إلى 75 ألف جنيه مصري.
-يتيح البنك حرية الاختيار للعملاء فيما يتعلق بسداد القرض، حيث يختار العميل نظام السداد الذي يتناسب معه وتبدأ فترة السداد من 6 أشهر وتصل إلى 60 شهرا.
-إمكانية الحصول على القرض بشكل سريع لا تتجاوز مدة الحصول عليه 72 ساعة.
-إمكانية نقل العميل المديونية إلى بنك آخر.
-إتاحة وثيقة تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.
-وجود مرونة في سداد القرض حسب ظروف كل عميل.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض المعاش
-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
-إيصال مياه أو غاز حديث.
-بيان لمفردات المعاش.
بنك مصر
يقدم بنك مصر قروضا خاصة لأصحاب المعاشات، والمحولة معاشاتهم على البنك، ويمنح القرض للعميل الأصلي صاحب المعاش ولا يتم منحه للمستفيدين والورثة، ويبلغ الحد الأقصى للسن 65 عاما في نهاية مدة القرض، كما يتم منح القرض بشرط انتظام تحويل المعاش بحد أدنى 3 أشهر.
المزايا
-تصل قيمة القرض إلى 100 ألف جنيه.
-فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.
-يتم منح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول مدة القرض.
-إمكانية منح المقترض تمويلا جديدا (استعاضة) بعد مرور 6 أشهر.
-لا يشترط وجود ضامن للعميل.
بنك التعمير والإسكان
يتمتع بهذه النوعية من التمويل أصحاب المعاشات المبكرة وأيضا المحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانونية بشرط ألا يزيد سن العميل على 65 عاما في نهاية فترة التمويل، حيث يتم منح هذا القرض دون اشتراط حد أدنى لقيمة التمويل المطلوب.
ويتحدد الحد الأقصى لقيمة التمويل الجائز منحه فى ضوء قيمة المعاش الشهري وأي دخل آخر مثبت مستنديا للبنك، وبشرط مراعاة مدة السداد ونسبة الخصم من الدخل المحددة بالبرنامج وفقا لما يلي:
-الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع من المعاش يراعى ألا تتجاوز نسبة الخصم (35%).
-الحد الأقصى لمدة سداد القرض 10 سنوات.
المستندات المطلوبة
-بطاقة الرقم القومي (سارية).
-إيصال مرافق (حديث).
-بيان معتمد بمفردات المعاش الشهري والموافقة على تحويل معاش المقترض مع مراعاة أن تكون صادرة من الجهة القائمة بالصرف ومختومة بخاتم الجهة.
-يمكن تقديم أية مستندات تدل على مصادر دخل أخرى (إن وجدت).
بنك الإسكندرية
يقدم بنك الإسكندرية التمويل الشخصي لعملاء المعاشات، وذلك لمن يتم تحويل معاشهم الشهري مباشرة إلى البنك، بشرط أن يكون الحد الأدنى للمعاش الشهري هو 1000 جنيه، وأن يكون الحد الأقصى لعمر العميل عند انتهاء القرض 65 عاما.
المزايا
-الحد الأدنى لقيمة التمويل 5 آلاف جنيه والحد الأقصى يصل إلى 500 ألف جنيه.
-مدة التمويل تصل إلى 10 سنوات.
-الحصول على تأمين مجاني على الحياة خلال مدة التمويل.
-إمكانية اختيار طريقة احتساب العائد (عائد ثابت/ عائد متغير).
-إمكانية تأجيل 12 قسطا على التوالي خلال مدة التمويل.
المستندات المطلوبة
-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
-شهادة حديثة بالمعاش الشهري.
-فواتير حديثة للتليفون أو الكهرباء أو الغاز (لم يمض على تاريخها ثلاثة أشهر بحد أقصى).
-شهادة تحويل المعاش.
-بالنسبة لمعاشات القوات المسلحة يتم استيفاء خطاب تعهد من هيئة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بعدم إيقاف تحويل المعاش إلا بإخطار كتابي من بنك الإسكندرية.
البنك الأهلي الكويتي
يقدم البنك الأهلي الكويتي مجموعة من القروض الخاصة بأصحاب المعاشات، سواء المعاشات المبكرة، أو المحالون للتقاعد لبلوغهم السن القانونية من خلال تقديم برنامج للمعاشات يلبي جميع احتياجاتهم المالية.
المزايا
-تمويل يصل إلى 150 ألف جنيه.
-مدة التمويل تصل إلى 84 شهرا.
-سعر العائد متناقص يبدأ من 19% سنويا.
-إمكانية الحصول على وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة التمويل.
بنك ناصر الاجتماعي
قام بنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بتقديم مجموعة متنوعة من القروض الخاصة بأصحاب المعاشات بشروط ميسرة، ومنها على سبيل المثال قرض الإسكان، وقرض الزواج، والقروض الخاصة بتمويل سداد المصروفات الدراسية، إلى جانب قروض تحسين الدخل.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على هذه القروض، فهي تختلف على حسب نوع القرض، فمثلا بالنسبة لقرض الإسكان فلا بد من وجود صورة عقد السكن، إلى جانب بيان بمفردات المعاش، وبالنسبة لقرض الزواج فيتطلب وجود أصل عقد القران، إلى جانب صورة الرقم القومى للمقترض والابن أو الابنة، وبيان بمفردات المعاش، أما بالنسبة لقرض المدارس فيتطلب خطابا من المدرسة بالسنة الدراسية وقيمة المصروفات، إلى جانب بيان بقيمة المعاش.