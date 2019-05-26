جريمة

ضبط 1665 مخالفة تجاوز سرعة في 24 ساعة

تحرير:محمد رشدي ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
رادار مرور
رادار مرور
قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، بمواصلة حملاتها المرورية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور 1665 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
بينما شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية. كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، من وجودها
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إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

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مرور الجيزة في رحلة فرض الانضباط المروري

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