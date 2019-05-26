ترقية شهيدي شرطة لرتبة استثنائية تكريما لتضحياتهما

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

صلاة الجنازة على أحد شهداء الشرطة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ترقية اسمي ضابطين سابقين بمديرية أمن شمال سيناء، إلى رتبتي الرائد والمقدم، بعد استشهادهما خلال مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في مناطق شمال سيناء، تكريما وتقديرا لجهودهما الأمنية في الحرب على الإرهاب، إذ تمت ترقية الشهيد النقيب محمد صلاح الدين شلبي صلاح الدين ياسين أبو النور، إلى رتبة الرائد، كما تمت ترقية الشهيد الرائد ماجد أحمد محمد أحمد صبري، إلى رتبة المقدم. وتأتي هذه الترقية تكريما لجهود شهيدي الشرطة.

قالت الجريدة الرسمية إن القرار صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 862. تواصل وزارة الداخلية جهودها لمطاردة العناصر الإرهابية بمناطق شمال سيناء، وتبذل جهودا مضنية في نشر الأمن والهدوء في ربوع المنطقة بأكملها، ويدفع