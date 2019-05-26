جريمة

ترقية شهيدي شرطة لرتبة استثنائية تكريما لتضحياتهما

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
صلاة الجنازة على أحد شهداء الشرطة
صلاة الجنازة على أحد شهداء الشرطة
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ترقية اسمي ضابطين سابقين بمديرية أمن شمال سيناء، إلى رتبتي الرائد والمقدم، بعد استشهادهما خلال مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية في مناطق شمال سيناء، تكريما وتقديرا لجهودهما الأمنية في الحرب على الإرهاب، إذ تمت ترقية الشهيد النقيب محمد صلاح الدين شلبي صلاح الدين ياسين أبو النور، إلى رتبة الرائد، كما تمت ترقية الشهيد الرائد ماجد أحمد محمد أحمد صبري، إلى رتبة المقدم. وتأتي هذه الترقية تكريما لجهود شهيدي الشرطة.
قالت الجريدة الرسمية إن القرار صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 862. تواصل وزارة الداخلية جهودها لمطاردة العناصر الإرهابية بمناطق شمال سيناء، وتبذل جهودا مضنية في نشر الأمن والهدوء في ربوع المنطقة بأكملها، ويدفع
اقرأ المزيد
احباط-محاولة-تهريب

إحباط محاولة تهريب 800 كيلو مخدرات ومواد متفجرة

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة جلب مواد محظورة، يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كل المنافذ، إذ وردت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ نويبع بشأن اعتزام شخصين (عامل، سائق)، مقيمين في دمياط، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة باسم العامل على سيارة نقل بمقطورة قيادة السائق، آتية من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (2)

كيف أوقعت الشرطة بعصابة «ميكروباص الدائري»؟

لم يهنأ جيولوجى بشركة بترول بمنطقة التجمع الخامس باستقلاله وسيلة مواصلات من أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين في طريقه إلى منزله بمدينة بدر بعد يوم عمل شاق حتى فوجئ بأنه سقط ضحية تشكيل عصابي للسرقة، حيث هدده 5 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا على حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي قدره 15600 جنيه و2000 دولار، وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار، ليتوجه الضحية إلى قسم شرطة البساتين للإبلاغ عن الواقعة طالبا النجدة لاستعادة المسروقات.
محكمة عسكرية

مرافعة الدفاع تؤجل «حادث الواحات» لـ2 يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث "الواحات الإرهابي" إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شرطيا، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وتلك العناصر التي نصبت كمينا لهم في أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
حريق

حريق «حوش» مقابر في دمنهور.. وتفحم مسنة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، من السيطرة على حريق هائل بـ"حوش" مقابر مكون من غرفة وصالة بمقابر دمنهور خلف مسجد الصحافي، وأسفر الحريق عن تفحم سيدة مسنة وكفيفة تسكن الحوش، وتم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإطفاء. وتبين أن سبب الحريق مصدر حراري "بطيء" وتم إخماد الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
قفاص-محكمة

طرد متهمي بيت المقدس لتعديهم لفظيا على ممثل النيابة

تعالت هتافات المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم بيت المقدس"، داخل القفص الزجاجي خلال جلسة محاكمتهم اليوم السبت، وتعدوا بألفظا خارجة على أعضاء النيابة العامة بعد انتهاء ممثل النيابة من مرافعته في القضية، الأمر الذي دفع القاضي المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى إصدار قرار بطرد المتهمين إلى خارج القاعة نظرا لما وصفه بتأثيرهم على سير الجلسة، وذلك بعد تحذيرهم أكثر من مرة بعدم افتعال أية مشكلات داخل القفص في أثناء سماع مرافعة النيابة.
حريق-عماره-الموسكي-تصوير-هاني-شمشون (2)

تاجر عن مأساة حريق الموسكي: «موسم رمضان اتضرب»

مشاهد الحزن والأسى تسيطر على محيط حريق الموسكي، الذي نشب في عمارة تجارية في حارة اليهود، عقب صلاة الجمعة، حيث بدأ بـ3 محلات لبيع الملابس بالطابق الأول، وسرعان ما امتد إلى باقي الأدوار، وعمارة مجاورة وعدد من المحلات المجاورة، فيما لا تزال جهود رجال الحماية المدنية متواصلة للسيطرة على الحريق، عبر أحد تجار الموسكي، يبلغ من العمر 70 عاما، لـ"التحرير"، عن حزنه جراء الحريق، قائلا: "الناس مصالحها اتعطلت، وإحنا داخلين على رمضان.. الموسم اتضرب، يرضي مين اللي حصل ده، وبضاعة اترمت في الأرض".
صور-حريق-الموسكي-تصوير-هاني-شمشون (9)

مسعف يروي لحظات الخطر في ممر حريق الموسكي: نار جهنم

روى أحد المسعفين، ما يحدث في ممر المؤدي إلى عمارة الموسكي التي نشب فيها الحريق ظهر يوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوضع في الممر أشبه بـ"جهنم"، موضحا لـ"التحرير" أنهم في أثناء إنقاذ 3 من رجال الحماية المدنية أصيبوا باختناق أثناء محاولة إخماد الحريق، كادوا أن يتعرضوا أيضا لاختناق بسبب كثافة الدخان بالممر، وبسؤال عدد من رجال الإسعاف، عن حالات الوفاة أكدوا أنهم لم ينقلوا أي حالات وفاة حتى الآن، وأنه تتم معالجة بعض المصابين في الحال، ولا ينقل للمستشفى إلا الحالات التي تحتاج تدخل طبي، فيما لم تسجل الشرطة أي وفيات في سجلاتها على مدار اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org