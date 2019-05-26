رياضة

فالفيردي عن خسارة الكأس: أفضل من الخروج بربع النهائي

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
إيرنيستو فالفيردي
إيرنيستو فالفيردي
أعرب مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي عن ثقته بقدرته على قلب الأمور مع برشلونة، على الرغم من خيبة الأمل التي مر بها الفريق في نهاية الموسم، وكان آخرها أمس بخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة التي زادت من أوجاع العملاق الكتالوني، الذي ودع قبلها دوري أبطال أوروبا بصورة مهينة أمام ليفربول برباعية نظيفة في نصف النهائي على ملعب الأنفيلد، لتأتي هزيمة أمس وتثير الكثير من الشكوك حول مستقبله مع العملاق الكتالوني، ومع ذلك يبدو أن فالفيردي لا يخطط للرحيل، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال فالفيردي: "يرغب المدربون دائمًا في قلب الأمور، وإذا تم تخييري بين الخسارة في النهائي أو في ربع النهائي، فبكل تأكيد سأفضل الخسارة في المباراة النهائية". وتابع فالفيردي: "وإذا خيرتني بين توديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أو من نصف النهائي، فسأفضل نصف النهائي". وواصل: "لعبنا بصورة جيدة في شوط
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تقنية-الفار

نهائي الكونفدرالية..تركيب شاشة الـ«Var» في برج العرب

قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قام المسئولون التنفيذيون من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقنية الفيديو بتركيب شاشة الـ«var» لحكم مباراة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه.
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برج العرب يفتح أبوابه للجماهير في الثالثة عصرًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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تعرف على تاريخ الزمالك في النهائيات الإفريقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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بيكيه: الأيام تمر ولكن من الصعب نسيان هزيمة ليفربول

أكد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن خسارة برشلونة المؤلمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، لا تزال عالقة بأذهان اللاعبين، مطالبًا زملاءه في الفريق قبل خوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بضرورة تخطي تلك الخيبة سريعًا، قائلا: "عندما نتعرض لخسارة مثل تلك، كل شيء يسير في الطريق الخطأ، أعتقد أننا تأثرنا ذهنيا بما حدث أمام روما الموسم الماضي، تلك المباراة التي لم يمر عليها وقت طويل. بشكل عام، ضغط ليفربول بقوة، وافتقدنا التناغم في التمرير، وكانت المباراة متوترة ولعبت جماهير الأنفيلد دورًا كبيرًا بها".
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برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة فالنسيا

المصائب لا تأتي فرادى، هذا ما يُمكن أن يوصف به الوضع الحالي في نادي برشلونة الإسباني، فبعد الخروج المُهين على يد ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال، وتعرض نجم الفريق لويس سواريز في غضروف الركبة، أعلن النادي الكتالوني، مساء اليوم الأربعاء، عن غياب حارسه الألماني مارك تير شتيجن عن مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، جاء ذلك في بيان رسمي، أكد فيه أن الحارس تعرض لإصابة في ركبته اليمنى، وهو ما يجعله يغيب عن موقعة النهائي.
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أهداف ليفربول أمس تثير جنون لويس سواريز

تحدث مهاجم برشلونة الأوروجوياني لويس سواريز عن عرض البرسا الباهت أمس، أمام ليفربول، وخسارته برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع العملاق الكتالوني المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز بصورة مفاجئة بعد فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو، ليكرر خروجه من دوري الأبطال بتلك الصورة، بعد تفريطه في تقدمه برباعية أيضًا الموسم الماضي في ربع النهائي قبل أن يخسر أمام روما الإيطالي في المباراة الشهيرة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو.
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رئيس برشلونة يتحسر على ريمونتادا ليفربول

اعتذر رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو لجماهير برشلونة، بعد السقوط المدوي للعملاق الكتالوني أمس برباعية نظيفة أمام ليفربول على ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أوروبا، على الرغم من الفوز بثلاثية نظيفة في الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب الكامب نو، ليودع العملاق الكتالوني المسابقة الأوروبية بصورة مشابهة لخروجه العام الماضي عندما خرج من ربع النهائي على يد روما الإيطالي بعد فوزه ذهابًا على أرضه بنتيجة 4-1 قبل أن يخسر في الإياب على ملعب الأولمبيكو بثلاثية نظيفة.
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