فالفيردي عن خسارة الكأس: أفضل من الخروج بربع النهائي

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

إيرنيستو فالفيردي

أعرب مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي عن ثقته بقدرته على قلب الأمور مع برشلونة، على الرغم من خيبة الأمل التي مر بها الفريق في نهاية الموسم، وكان آخرها أمس بخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة التي زادت من أوجاع العملاق الكتالوني، الذي ودع قبلها دوري أبطال أوروبا بصورة مهينة أمام ليفربول برباعية نظيفة في نصف النهائي على ملعب الأنفيلد، لتأتي هزيمة أمس وتثير الكثير من الشكوك حول مستقبله مع العملاق الكتالوني، ومع ذلك يبدو أن فالفيردي لا يخطط للرحيل، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال فالفيردي: "يرغب المدربون دائمًا في قلب الأمور، وإذا تم تخييري بين الخسارة في النهائي أو في ربع النهائي، فبكل تأكيد سأفضل الخسارة في المباراة النهائية". وتابع فالفيردي: "وإذا خيرتني بين توديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أو من نصف النهائي، فسأفضل نصف النهائي". وواصل: "لعبنا بصورة جيدة في شوط

وقال فالفيردي: "يرغب المدربون دائمًا في قلب الأمور، وإذا تم تخييري بين الخسارة في النهائي أو في ربع النهائي، فبكل تأكيد سأفضل الخسارة في المباراة النهائية".



وتابع فالفيردي: "وإذا خيرتني بين توديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أو من نصف النهائي، فسأفضل نصف النهائي".



وواصل: "لعبنا بصورة جيدة في شوط المباراة الأول، ووصلنا بسهولة إلى منطقة جزاء فالنسيا، ولكن افتقرنا إلى الشجاعة".



وأضاف: "هناك فرق بين مباراتي فالنسيا وليفربول، الآن يمكننا الاحتفال بلقب الدوري الإسباني، ولكن الأكيد أننا لم نحقق كل أهدافنا وهي الفوز بكل شيء، فهذا هو طموح المنتصر دائمًا، ولكن في بعض الأحيان يجب أن تتعرض للهزيمة".