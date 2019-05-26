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أحمد صلاح حسني: الجمهور أساس نجاح الفنان مش الفلوس

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
وجه الفنان أحمد صلاح حسني رسالة إلى متابعيه عبر «تويتر»، صباح اليوم الأحد، قائلا: «أشكركم جميعا على الكلام الحلو ده، كلام يعطيني دفعة للأمام وثقة للوصول لأحلامي بخطوات هادئة بلا استعجال، ما زلت في أول المشوار وأمامي طموح كبير لن أصل إليه بدون دعمكم، أنتم أساس نجاح أي فنان، بدونكم رصيد الفنان صفر، حتى لو معاه ملايين الجنيهات.. شكرًا». يأتي ذلك بعد الإشادة بدوره في مسلسل «حكايتي»، حيث يجسد شخصية (علي) الوريث الوحيد لأكبر عائلة بالإسكندرية، والذي وقع فى حب ياسمين صبري، من أول نظرة، ورغم أنها مطاردة من أهلها، فهو قرر أن يساندها.
أحمد صلاح حسني بدأ لاعب كرة قدم بالنادي الأهلي، واحترف في أندية بالدوري الألماني والسويسري والتركي والصيني، وفي 2008 قرر أن يكتفي بمسيرته الكروية، واتجه إلى التلحين الموسيقى، ثم كانت أول تجربة تمثيلية له في مسلسل «شربات لوز» مع يسرا، لكنه اشتهر بعد أن لعب دور (فؤاد) فى الجزء الثالث من «حكايات
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احمد-عز

أحمد عز يرد على هنيدي وأحمد فهمي: أنا أحلى بالحجاب

أمس مازح الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة للأخير من مسلسله "الواد سيد الشحات"، الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر فيها "فهمي" وهو يرتدي زيا رياضيا نسائيا، إضافة إلى الحجاب، وعلق: "مبروووك يا فهمي، أحلى كتير في الحجاب، المهم يكون عن اقتناع"، ليرد عليه "فهمي" في التعليقات قائلًا: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب"، ويجيبه هنيدي مازحًا: "لا ثواني إنت عامل مسلسل؟".
بسمة-وهبة

أول ظهور لبسمة وهبة بعد أزمة «شيخ الحارة» (فيديو)

أزمة كبيرة وقعت فيها الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «شيخ الحارة»، بعد عرض الحلقة الخاصة بالفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي تحدثت فيها عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف، ليخرج بعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤكدًا تلقيه العديد من الشكاوى بشأن هذا البرنامج، وأنه سيباشر التحقيقات مع القائمين عليه. ولم تنتهِ الأزمة عند هذا الحد، إذ أعلنت نقابة الإعلاميين وقف بسمة وهبة عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، على خلفية التقرير الصادر من المرصد الإعلامي للنقابة بشأن التجاوزات المهنية والأخلاقية ببرنامجها بعد حلقة ماجد المصري.
رجاء الجداوي

تفاصيل حالة رجاء الجداوي الصحية بعد نقلها للمستشفى

تعرضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، لتخضع لبعض الفحوصات الطبية، للوقوف على تفاصيل الحالة. وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل وعكة رجاء الجداوي، وقالت في تصريحات لها، إنها تعرضت لأزمة صحية وارتفاع في مستوى ضغط الدم، تطلب نقلها للمستشفى، متابعة: "رجاء الجداوي شعرت ببعض التعب والارهاق الشديد عقب عودتها من دبي، وهي في غرفة عادية، وليست في العناية المركزة، وتحتاج ليومين راحة داخل المستشفى، للاطمئنان عليها، ثم تغادر بعد ذلك".
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صدفة جديدة تجمع «على» و«داليدا» بـ«حكايتي» (فيديو)

لقى المشهد الذى جمع الفنانة ياسمين صبري - «داليدا» - بالفنان أحمد صلاح حسني - «على» - في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «حكايتي» استحسان المشاهدين، والذين أجمعوا على أنه المشهد الأفضل على الإطلاق بالحلقة، حيث كانت الصدفة وراء لقائهما على شاطئ العجمي، بعد أن هربت «داليدا» منه في السابق، وقررت أن تبتعد عنه حتى لا يتأذى بسببها، لكن يبدو أن القدر أراد أن يجمعهما من جديد على يد «صقر البارون» -يجسده الفنان جميل برسوم- والذى تعرف على «داليدا» صدفة بعد أن سكنت أمام الفيلا التي يملكها بالإسكندرية.
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سر تراجع أحمد بدير عن قتل ياسمين صبري في «حكايتي»

تصدرت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل «حكايتي» بطولة الفنانة ياسمين صبري، تريند محرك البحث «جوجل» وذلك بعد أن شهدت الأحداث تطورا كبيرا، وانكشف سر قديم جعل الفنان أحمد بدير يتراجع عن قرار قتل ابنة شقيقه ياسمين صبري، وذلك خوفًا على مستقبل ابنه «أدهم» الذى يجسده أحمد حاتم، ويبدو أن هذا السر لا يعلمه إلا أحمد بدير وجميل برسوم، وله علاقة بالصعيد التي تركتها العائلتان فى الماضى، لوجود ثأر، فخاف الأول على ابنه «أدهم» وخاف الثاني على حفيده «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، بعد أن قتل والده على يد «سليمان» عم «داليدا».
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الجمهور يتفاعل مع رسالة ياسمين صبري لأحمد صلاح حسني

على مدى الأيام الماضية شغلت قصة حب «داليدا» التي تجسدها ياسمين صبري، و«على» يجسده أحمد صلاح حسني، بمسلسل «حكايتي» اهتمام المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعايشوا مع القصة كأنها حقيقة، وخلال الساعات الماضية احتل المشهد الذى جمع بين «على» و«داليدا» بالحلقة الخامسة عشرة من «حكايتي» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قررت «داليدا» أن تتركه وترحل مرة أخرى، حتى لا تكون سببا فى إيذائه، بعد أن صوب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، رصاص مسدسه عليهما، لينتقم من ابنة عمه التي رفضت حبه، بعد أن فكر فى قتلها انتقاما من والدها فيها.
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مسلسل حكايتي (14).. «علي» ينقذ «داليدا» من يد «أدهم»

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «حكايتي» بوصول «أدهم» يجسده أحمد حاتم إلى أتيليه «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، وانتابت «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، حالة من الصدمة والخوف من المصير الذي ينتظرها، واصطحبها معه وحاول أن يطمئنها، لكنها أخذت تبكي وتترجى أن يتركها، وقام رجاله بتكميمها حتى لا تصرخ، وسط شماتة «فريدة» التى أرادت الانتقام منها بعد أن فضحتها أمام الجميع، ووصل «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، إلى الأتيليه، وسأل عن «داليدا» فأخبرته «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن أهلها أخذوها إلى مكان يدعى الخان بالقاهرة.
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