أحمد صلاح حسني: الجمهور أساس نجاح الفنان مش الفلوس

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أحمد صلاح حسني

وجه الفنان أحمد صلاح حسني رسالة إلى متابعيه عبر «تويتر»، صباح اليوم الأحد، قائلا: «أشكركم جميعا على الكلام الحلو ده، كلام يعطيني دفعة للأمام وثقة للوصول لأحلامي بخطوات هادئة بلا استعجال، ما زلت في أول المشوار وأمامي طموح كبير لن أصل إليه بدون دعمكم، أنتم أساس نجاح أي فنان، بدونكم رصيد الفنان صفر، حتى لو معاه ملايين الجنيهات.. شكرًا». يأتي ذلك بعد الإشادة بدوره في مسلسل «حكايتي»، حيث يجسد شخصية (علي) الوريث الوحيد لأكبر عائلة بالإسكندرية، والذي وقع فى حب ياسمين صبري، من أول نظرة، ورغم أنها مطاردة من أهلها، فهو قرر أن يساندها.

أحمد صلاح حسني بدأ لاعب كرة قدم بالنادي الأهلي، واحترف في أندية بالدوري الألماني والسويسري والتركي والصيني، وفي 2008 قرر أن يكتفي بمسيرته الكروية، واتجه إلى التلحين الموسيقى، ثم كانت أول تجربة تمثيلية له في مسلسل «شربات لوز» مع يسرا، لكنه اشتهر بعد أن لعب دور (فؤاد) فى الجزء الثالث من «حكايات