رئيس برشلونة يدافع عن فالفيردي بعد خسارة الكأس

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

إيرنيستو فالفيردي

تعرض المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي إلى انتقادات لاذعة عقب خسارته في نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس السبت، أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، إلا أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لا يرى أنه المسؤول عن تلك الهزيمة، قائلا: "بدأنا التفكير في الموسم المقبل منذ فترة، وهذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ما سيحدث، تُوجنا بلقب الدوري الإسباني، ومن ثم كان الموسم مهما بالنسبة إلينا، وفالفيردي يملك عقدًا معنا وهو مدرب الفريق، وتلك الهزيمة أمام فالنسيا ليست خطأ المدرب، فنحن خلقنا الكثير من الفرص، إلا أن الكرة لم تسكن الشباك".

وعن تقييمه للموسم، قال بارتوميو، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكن اعتبارنا أخفقنا هذا الموسم، فهذا موسم جيد للغاية، لكنه لم يكن مميزا، خسرنا مباراتين هنا وفي ملعب الأنفيلد، وكلفنا ذلك خسارة لقبين". وعن التعاقدات التي سيبرمها برشلونة، وما إذا كان الفريق سيدخل الميركاتو الصيفي بقوة للتدعيم من أجل

وعن تقييمه للموسم، قال بارتوميو، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكن اعتبارنا أخفقنا هذا الموسم، فهذا موسم جيد للغاية، لكنه لم يكن مميزا، خسرنا مباراتين هنا وفي ملعب الأنفيلد، وكلفنا ذلك خسارة لقبين".



وعن التعاقدات التي سيبرمها برشلونة، وما إذا كان الفريق سيدخل الميركاتو الصيفي بقوة للتدعيم من أجل الموسم المقبل، قال بارتوميو: "في كل عام يصل بعض اللاعبين الجدد إلى الفريق".



وأضاف: "نجحنا بالفعل في التعاقد مع فرينيكي دي يونج من أياكس، وسنعمل على التعاقد مع لاعبين آخرين، وسنرى ملف اللاعبين الراحلين، ولكن هذا ليس وقت الحديث عن ذلك".



يذكر أن برشلونة نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، إلا أنه ودع دوري أبطال أوروبا من محطة نصف النهائي بالخسارة أمام ليفربول، وخسر أمس نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.