رياضة

رئيس برشلونة يدافع عن فالفيردي بعد خسارة الكأس

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
إيرنيستو فالفيردي
إيرنيستو فالفيردي
تعرض المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي إلى انتقادات لاذعة عقب خسارته في نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس السبت، أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، إلا أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لا يرى أنه المسؤول عن تلك الهزيمة، قائلا: "بدأنا التفكير في الموسم المقبل منذ فترة، وهذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ما سيحدث، تُوجنا بلقب الدوري الإسباني، ومن ثم كان الموسم مهما بالنسبة إلينا، وفالفيردي يملك عقدًا معنا وهو مدرب الفريق، وتلك الهزيمة أمام فالنسيا ليست خطأ المدرب، فنحن خلقنا الكثير من الفرص، إلا أن الكرة لم تسكن الشباك".
وعن تقييمه للموسم، قال بارتوميو، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكن اعتبارنا أخفقنا هذا الموسم، فهذا موسم جيد للغاية، لكنه لم يكن مميزا، خسرنا مباراتين هنا وفي ملعب الأنفيلد، وكلفنا ذلك خسارة لقبين". وعن التعاقدات التي سيبرمها برشلونة، وما إذا كان الفريق سيدخل الميركاتو الصيفي بقوة للتدعيم من أجل
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تقنية-الفار

نهائي الكونفدرالية..تركيب شاشة الـ«Var» في برج العرب

قبل ساعات من إقامة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قام المسئولون التنفيذيون من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقنية الفيديو بتركيب شاشة الـ«var» لحكم مباراة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه.
جماهير الزمالك

برج العرب يفتح أبوابه للجماهير في الثالثة عصرًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
الزمالك والمقاولون‎ (14)

تعرف على تاريخ الزمالك في النهائيات الإفريقية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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فالفيردي‎

فالفيردي عن خسارة الكأس: أفضل من الخروج بربع النهائي

أعرب مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي عن ثقته بقدرته على قلب الأمور مع برشلونة، على الرغم من خيبة الأمل التي مر بها الفريق في نهاية الموسم، وكان آخرها أمس بخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة التي زادت من أوجاع العملاق الكتالوني، الذي ودع قبلها دوري أبطال أوروبا بصورة مهينة أمام ليفربول برباعية نظيفة في نصف النهائي على ملعب الأنفيلد، لتأتي هزيمة أمس وتثير الكثير من الشكوك حول مستقبله مع العملاق الكتالوني، ومع ذلك يبدو أن فالفيردي لا يخطط للرحيل، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
فالنسيا

فالنسيا يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

توج فريق فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "بينتو فيامارين"، في المباراة النهائية للمسابقة، ليستعيد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007- 2008، وهو اللقب الثامن لهم في تاريخ البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة، الذي يتربع على قمة الأندية المتوجة به برصيد 30 لقبا، وحقق اللقب في آخر 4 مواسم على التوالي، ونجح فالنسيا في تجريد رفقاء ميسي من اللقب.
ميسي‎

ميسي يقود كتيبة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي الكأس

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا رقم 117 والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد بينتو فيامارين. وتواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا 3 مرات من قبل، وأتت المواجهة الأولى في عام 1952، وحينها فاز البارسا بنتيجة 4-2، ومن ثم فاز فالنسيا بنهائي عام 1954 بثلاثية نظيفة، قبل أن يحسم العملاق الكتالوني نهائي موسم 1970- 1971 لصالحه بنتيجة 4- 3.
برشلونة ومانشستر يونايتد (1)

نهائي الكأس.. برشلونة يبحث عن لقبه المفضل ضد فالنسيا

يحتضن ملعب بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، اليوم السبت، نهائي النسخة رقم 117 من كأس ملك إسبانيا، وذلك عندما يواجه برشلونة حامل اللقب، نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويملك برشلونة تاريخًا كبيرًا مع تلك البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقبها بواقع 30 مرة، آخرها الموسم الماضي، وحل العملاق الكتالوني في مركز الوصافة 10 مرات من قبل، آخرها في عام 2014 أمام ريال مدريد، وبدوره توج فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008، وحل وصيفًا 9 مرات، آخرها في عام 1995، أمام ديبورتيفو لاكورونيا.
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