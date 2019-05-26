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أسرار سفينة خوفو.. حملت روح الإله وأعادها الملاخ للحياة

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
سفينة خوفو
سفينة خوفو
زينت شركة "جوجل"، صباح اليوم الأحد، واجهة الصفحة الرئيسية لمحركها البحثي الأشهر في العالم، بصورة لـ"سفينة خوفو" أو "مركب الشمس"، وذلك احتفالا بمرور 65 عاما على اكتشافها.. وترتبط المركب بأسطورة فرعونية قديمة، تروي بأن "رع" إله الشمس عند المصريين القدماء، يكون طفلا عند شروقه، ثم يصبح رجلا كاملا في وقت الظهر، قبل أن يصير عجوزا في المساء ويغرب في الظلمات، حيث يركب مركبين وهي مراكب رع الذي هو قرص الشمس، ويعبر بها النهار، حتى يعلو في السماء، ويعاود الاختفاء عن الأنظار تماما في وقت الغروب، ليبدأ رحلة البحر السماوي خلال الليل.
- اكتشف سفينة خوفو عام 1954، كمال الملاخ عالم المصريات والكاتب الصحفي ومؤسس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.- عثر على سفينة خوفو، في أثناء اكتشاف 7 حفرات في محيط الهرم الأكبر، تحوي في بعضها مراكب، 5 منها خاصة بهرم خوفو واثنان يتبعان أهرام الملكات.- وجدت حفرتي مراكب الشمس جنوب هرم خوفو في حالة جيدة
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توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. انسحبت إسرائيل من مدينة العريش

في مثل هذا اليوم 25 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: انسحبت إسرائيل من مدينة العريش وأعادتها إلى مصر بموجب معاهدة كامب ديفيد. وفي عام 1921: مظاهرات دامية في الإسكندرية بعد خطاب سعد زغلول تجبر وزارة عدلي يكن على الاستقالة. وفي عام 1805: نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكاً على إيطاليا. وفي عام 1810: إعلان استقلال الأرجنتين. وفي عام 1909: القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.
الصودا في الحر

المشروبات الغازية..5 أخطاء تجنبها في الموجة الحارة

مع وجود الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد اليوم الخميس، تبدأ المخاوف حول الإصابة بضربات الشمس أو التشنجات أو الإغماءات وتشغل بال الجميع، وعلى الجانب الآخر تجد الكثير يمزح على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال "الشمس هتنزل الأيام الجاية على الأرض" دون دراية كاملة بضرورة الاستعداد والبعد عما يزيد درجات الحرارة، إذ توجد بعض الأشياء التي يجب تجنبها في مثل هذه الأيام، ومنها الحصول على المياه التي تحتاجها من المشروبات الغازية وغيرها من الأشياء التي نقع بها وتسبب زيادة شعورنا بالحر.
كويكب-يقترب-من الارض

البحوث الفلكية: السبت كويكب ضخم يقترب من الأرض

أصدر معهد البحوث الفلكية، اليوم الخميس، بيانا يقول فيه، إن كويكب ضخم سيقترب من الأرض لكن بشكل آمن، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض، مساء بعد غد السبت، وهو الكويكب 1999 KW4، الذي تم اكتشافه في عام 1999، وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة، إذ أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة تبلغ حوالى 5 ملايين كيلومتر، أي سوف يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وإنه برغم ضخامته لا يمثل أي خطورة على الأرض.
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جوجل-تطلق-مساعد Google الشخصي باللغة العربية في مصر‎ (2)

«جوجل» الخاسر الأكبر من وقف أندرويد على هواتف هواوي

ربما يكلف قرار شركة جوجل حول حظر جميع خدماتها عن الشركة الصينية هواوي، ما يقرب من 425 مليون دولار من العائدات السنوية المفقودة. جاء ذلك التقدير من شركة أبحاث الأسهم Nomura Instinet، التي نشرت هذه الأرقام استجابة للتقارير، حول عدم ترخيص جوجل نظام أندرويد لهواتف الشركة الصينية. لم يعد لجوجل الكثير من الخيارات في هذا الشأن، وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملاق الصيني هواوي، ضمن القائمة السوداء هذا الشهر، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على الشركات الأمريكية، التعامل مع شركة الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الصينية، مرة أخرى.
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3 أسلحة من هواوي الصينية للرد على جوجل الأمريكية

على خلفية الأزمات الكبيرة الواقعة بين الصين وأمريكا، يبدو أن التحديات التي تواجهها شركة هواوي ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم خلال الفترة القليلة الماضية على وشك الزوال نهائياً، فالعملاق الصيني أخذ يرتب لمثل هذه التحديات منذ سنوات طويلة لم نكن نعلم بها شيئا، وسوف نستعرض لكم في السطور القادمة أنظمة التسلح التي تستخدمها هواوي في مواجهة مثل تلك الأزمات والتحديات العالمية التي يمر بها أي كيان تكنولوجي هدفه الوصول للريادة العالمية في مجال تقنية الأجهزة الذكية.
موبايلات هواوي أونور

أشهر التطبيقات المهددة بالتوقف بعد مشكلة هواوي

على خلفية الأزمة التي دارت رحاها في الأيام الأخيرة بين شركة هواوي الصينية وجوجل الأمريكية، هناك مستخدمون كثر بالملايين لهواتف هواوي، فإذا كنت تستخدم حاليًا هاتف هواوي، فسوف تظل قادرا على تحديث تطبيقاتك، لكن لن يصلك تحديثات أمنية حول نظام التشغيل، ولن تتمكن من استخدام متصفح جوجل كروم يوتيوب وخرائط جوجل بالإضافة إلى «جيميل». وبالطبع أغلب المستخدمين يعتمدون على تطبيقات جوجل الأساسية فليس هناك بدائل يمكن تعويضها، خصوصا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والشركة مضطربة وليس هناك أي بشائر بالتفاوض معا حتى الآن.
تطبيقات-هواوي

«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.
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