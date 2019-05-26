تجليات النـار في شهر النـور.. (4)

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

وإذا قلنا لهم إنكم لا تصلحون للدعوة فأنتم لا تزالون صغارا في العمر والفكر والقدر، وإن أعوادكم لم تشتد بعد قالوا إنما نحن مصلحون.. ألا إنهم هم المفسدون لوجدان البسطاء من الناس الذين لا يملكون إلا أن يقولوا (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكلنا ندندن حولها يا أخا العرب.

وإذا قلنا لهم لا تتخذوا من الميديا منابر للخوض علانية في قضايا دينية معقدة، قالوا إنما نستثمر هذه القنوات ويشاهدنا مئات الألوف.. ألا إنهم هم الجارحون لإيماننا وهم يشعرون، لكنهم يتاجرون بنا تجارة بائرة، ولا يدرون أن طائرهم عند الله، ويجعلون الواحد منا يدعو أن يعجل الله لهم قطهم! وإذا قلنا لهم لا إن الفتيا

وإذا قلنا لهم لا تتخذوا من الميديا منابر للخوض علانية في قضايا دينية معقدة، قالوا إنما نستثمر هذه القنوات ويشاهدنا مئات الألوف.. ألا إنهم هم الجارحون لإيماننا وهم يشعرون، لكنهم يتاجرون بنا تجارة بائرة، ولا يدرون أن طائرهم عند الله، ويجعلون الواحد منا يدعو أن يعجل الله لهم قطهم!

وإذا قلنا لهم لا إن الفتيا بغير علم عملية خطرة.. قالوا إن لحوم العلماء مسمومة ونحن علماء ندعو ونفتي.. ألا إنهم يتناسون أن هذه خرافة يروجها هؤلاء الذين يظن البسطاء أنهم علماء، فمثلهم كمثل الذي خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، طبقا لتوصيف التنزيل الحكيم، هم علماء الظاهر.. زينة الأرض والملك، فأين هم من علماء الباطن.. زينة السماء والملكوت، كما قال الإمام الغزالي.. ومثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر، لا هي تشرب الماء، ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع طبقا لتوصيف نبي الله عيسى عليه السلام، وعقوبة هؤلاء موت القلب، وموت القلب هو طلب الدنيا بعمل الآخرة، طبقا لمقولة الحسن بن علي رضي الله عنه.

وإذا قلنا لهم إن كل من هب ودب يدعي أنه (داعية) وإنهم (عيال الفتوى).. قالوا إنهم هم المصلحون! ألا إنهم هم المثيرون للفتن، ما ظهر منها وما بطن، ويتكسبون من قنوات اليوتيوب والفيس وغيرهما.

ولا بأس من استدعاء القول كرتين بأنهم يسيرون في طريق تعبنا من السير فيه، ويعرضون علينا صورا شاهدناها من قبل مئات المرات.. لا يطرحون أفكارا جديدة، ولا يتعاملون مع العصر بأدواته المعرفية والعرفية والأخلاقية والجمالية، وإن خرجوا شطوا وشطحوا وإذا بهم يكفرون المجتمع والناس ويفترس بعضهم بعضا، استجابة لمقتضيات الظهور الإعلامي الفج، حتى يظلوا في المشهد بأي شكل وبأي وجه وبأي لسان، وألسنتهم تقطر السموم الناقعات على المدى البعيد بالذات ناهيكم بالقريب المنظور.

معظمهم لا يحسن اختيار زمن القول ولا مناخه ولا يدرك أدبيات إلقاء القول.. وخذ مثلا من عشرات الأمثلة المثيرة للغيظ، والتي تشمئز منها نفوسنا إنهم يجرحون إيماننا الذي نتشبث به كالقابض على الجمر.. أثارت فتوى أطلقها شخص يزعم أنه داعية أزهري جاء فيها: أن اندفاع "شطاف" المياه بقوة في المرحاض، من شأنه إفطار الصائم وقال الداعية (!!) إن الصائم لا يمكنه إكمال يومه، خاصة أن مياه "الشطاف" بهذه الطريقة ستدخل إلى جوفه!

ومثل فتوى هذا الأخ تلك الفتاوى (الهايفة) من قبل إرضاع الكبير ومضاجعة الموتى وعلى قناة فنية يتنطع (واحد من إياهم) يقول: (لا داعي لتعطل الحياة خمس مرات لأداء الصلاة، بإمكانك أن تصلي وأنت تقود السيارة أو تصلي بقلبك). والمذيع جالس أمامه لا ينطق حرفا واحدا.

وكل أولئك تنسحب عليهم مقولة الغزالي قبل أكثر من ألف عام وهو يصفع هؤلاء السذج الذين يستميتون في إثارة الفتنة والبلبلة والسخرية بآرائهم وفتاويهم.. وتجعل الآخرين يتخذوننا هزوا: (ما أشد حماقة من تدخل الأفاعي والعقارب تحت ثيابه، وهمت بقتله، وهو يطلب مذبة يدفع بها الذباب عن غيره، ممن لا يغنيه ولا ينجيه، مما يلاقيه من تلك الحيات والعقارب إذا همت به).

ثم إن هؤلاء الذين يزعمون أنهم دعاة هم سجناء القراءة التقليدية التاريخية لآيات التنزيل الحكيم، وهي لا تكفي، إذ لا بد من القراءات المعاصرة الكاشفة التي تستثمر علوم ومعارف العصر، وتقنياته وأدواته المعرفية والعرفية والأخلاقية والجمالية، وهي التي تلغي المسافة بين التصورات والتصديقات.

إننا نريد لغة الأعماق البعيدة في التعامل مع الدين، وكفانا التفسيرات الأحادية في النظرة والتلقي، مع الأخذ في الاعتبار أن مصطلح التفسير مصطلح وهمي، فلا أحد، أي أحد، ينبغي أن يتجرأ ويقول إنه يفسر كلام الله!

ألا يعلم هؤلاء أن ثمة مناهج جديدة وعلمية في التعامل مع القرآن العظيم ومع الدين الحنيف؟

هناك المنهج الثوري الذي يثور القرآن ويطلق سراحه من بين أيدي الزاعمين أنهم أوصياء عليه وعلينا.. وهناك المنهج السنني الذي يستقي رؤيته من استقطار سنن الله في الوجود من قيام وسقوط دول وحضارات وأشخاص، والدورات الكونية والإنسانية وغيرها.. وهناك المنهج العلمي الذي ينهل من نحو 750 آية علمية قرآنية، وقد ظلت هذه الآيات بعيدة عن أيدي السادة المفسرين دهرًا.. وهناك المنهج النفسي الذي يستبطن أعماق النفس الإنسانية بعيدا عن النظرات والنظريات البشرية المؤقتة.. وهناك المنهج العددي والرقمي الذي يعتمد على فلسفة الأرقام ومدى استفادتها من وحي القرآن.. وهناك المنهج المعادلاتي الذي يتعامل مع التنزيل الحكيم بشكل معادلاتي لها قوانينها وتفاعلاتها من قبيل (لئن شكرتم لأزيدنكم) وغيرها.

كل هذه المناهج تتجاوز المنهج البياني واللغوي التقليدي لتنفتح طاقات هائلة في النص القرآني.

معظمهم إن لم يكونوا كلهم يصرون على أن يكونوا أسرى النظرة السلفية الجامدة التي تغتال العقل وتجمد التاريخ، وتوقف التطور في المنظور الديني، والجمود شرك لكن أكثرهم لا يعلمون، ولا يريدون.

سأظل أنادي بأعلى صوتي: أطلقوا سراح الدعوة من أيدي هـؤلاء.

اتقوا الله يا فقهاء الحكام والأمراء.. وكفوا عن هذه الألاعيب الفقهية.. كفاكم تخريبا في وعي الشعوب الإسلامية.. وكفاكم تدميرا في وجدان الملايين.. إن الأجيال الجديدة لم تعد تحترمكم ولن.. ولا ينبغي... و... و... سخافات لا أول لها ولا آخر تنفر الناس المؤمنة وتثير السخرية بسذاجتها.

وفقهاء السلاطين لهم وقفات مستفيضة.