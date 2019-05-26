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تجليات النـار في شهر النـور.. (4)

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
رمضان
رمضان
وإذا قلنا لهم إنكم لا تصلحون للدعوة فأنتم لا تزالون صغارا في العمر والفكر والقدر، وإن أعوادكم لم تشتد بعد قالوا إنما نحن مصلحون.. ألا إنهم هم المفسدون لوجدان البسطاء من الناس الذين لا يملكون إلا أن يقولوا (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكلنا ندندن حولها يا أخا العرب.
وإذا قلنا لهم لا تتخذوا من الميديا منابر للخوض علانية في قضايا دينية معقدة، قالوا إنما نستثمر هذه القنوات ويشاهدنا مئات الألوف.. ألا إنهم هم الجارحون لإيماننا وهم يشعرون، لكنهم يتاجرون بنا تجارة بائرة، ولا يدرون أن طائرهم عند الله، ويجعلون الواحد منا يدعو أن يعجل الله لهم قطهم! وإذا قلنا لهم لا إن الفتيا
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جدة تلد-حفيدتها (2)

جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب

3 أبريل الماضي، أذاعت "البي بي سي" خبرا تحت عنوان "جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب"، مفاده «أن السيدة سيسيل إليدغ، 61 عاماً، وضعت حفيدتها "أوما لويز"، التي حملت بها كأم بديلة، ليتمكن ابنها وزوجه، ماثيو إليدغ وإليوت دوغرتي، المثليان، من الإنجاب. وقد تبرعت "ليا" شقيقة دوغرتي، ببويضة للزوجين، في حين استُخدم حيوان منوي من ماثيو لتخصيبها. وبسبب القوانين التي تحتم تسجيل من تلد الطفل على أنها الأم، فإن شهادة ميلاد أوما تحمل اسم الجدة، سيسيل إليدغ في الجزء المخصص لبيانات الأم، وابنها ماثيو في الجزء المخصص للأب. في حين استُبعد دوغرتي من التسجيل في شهادة الميلاد».
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

الوفد السوداني بالقاهرة.. توقيت ودلالات الزيارة

زار القاهرة أمس السبت، 25 مايو، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي. وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول توقيت ودلالات الزيارة.
محل-سمك

جنة الأسماك

ارتسمت على وجهى ابتسامة هازئة عندما رأيت "دكانة" للمأكولات البحرية تعلق لافتة "جنة الأسماك". كانت جنة مزعومة لا تزيد على بضعة أحواض زجاجية معتمة تسبح فيها كائنات بحرية غافلة لا تدرك حقيقة دخولها إلى الأفران. تجاورها مشرحة مكشوفة لحفظ الجثث السمكية المثلجة.
ايران

الأزمة الإيرانية.. إلى أين؟

شغلت الأزمة الإيرانية الأوساط السياسية، حيث تراوحت التوقعات ما بين توقعات بالتهدئة وأخرى بالحرب، ومن ثم يُثار التساؤل حول أي من الاتجاهين سيكون له الغلبة على أرض الواقع، ثم ما التوقعات المستقبلية على المدى القصير؟
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محل-سمك

جنة الأسماك

ارتسمت على وجهى ابتسامة هازئة عندما رأيت "دكانة" للمأكولات البحرية تعلق لافتة "جنة الأسماك". كانت جنة مزعومة لا تزيد على بضعة أحواض زجاجية معتمة تسبح فيها كائنات بحرية غافلة لا تدرك حقيقة دخولها إلى الأفران. تجاورها مشرحة مكشوفة لحفظ الجثث السمكية المثلجة.
رمضان-نايتس

تجليات النار في شهر النور.. (3-4)

ذكرت في مقالي الثاني من هذه السلسلة -التي يفترض أنها نورانية في رمضان، لكنها تحولت في سن القلم إلى نارية مشحونة بالغضب الموضوعي- أن القاسم المشترك الذي يجمع من يسمون أنفسهم (دعاة) ومن يطلقون عليهم هذا المسمى أيضا، أنهم للأسف مجرد شرائط كاسيت.. يعرضون صورا شاهدناها من قبل مئات المرات، ويسيرون بنا في طريق تعبنا من السير فيه، يستخفون ببعضهم وبعض، ويعيشون عالة على تراث الفقهاء العظام، إذ يسرقون أفكارهم خفية ثم يهاجمونهم علنا، وكلهم يشتم بعضهم بعضا، يتلاعنون ويتباغضون، ويزعمون أنهم يحملون توكيلات من السماء للتحدث باسم الدين!!
فوانيس-رمضان

تجليات النار في شهر النور.. «2-4»

عشرات وعشرات ممن يطلقون على أنفسهم -بلا حياء أو خجل- (دعاة....) يزعمون أنهم فقهاء وعلماء.. زعم باطل، مضلِّل ومضلَّل.. كما سنرى..! وما هم بدعاة، وما هم بشيوخ، وما هم بعلماء.. إن هم إلا مجرد (شرائط كاسيت) و(أوعية) تغلي بحجارة السباب والسب والشتم والشتائم.
رمضان

تجليات النار في شهر النور.. «1-4»

إذن.. نحن كفار قريش؟ إذ إننا لا نطبق الشريعة الإسلامية، ولا ندين بدين الإسلام، ولا نؤمن بجميع الأنبياء والرسل والمرسلين، ولا نعرف ولا نعترف بمحمد رسول الله، ولا نقرأ القرآن، ولا نقيم حدود الله، ولا نؤدي العبادات، ولا نمارس الشعائر، ولا نفرق بين الحلال والحرام، بل نزهق الحق بالباطل، ولا نلتزم بتكاليف الإيمان، ولا نستند إلى قواعد الإسلام، بل إن كفار قريش كانوا أحسن حالا منا!
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