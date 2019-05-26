التعليم تواجه شاومينج في تسريب امتحان الرياضيات لأولى ثانوي

تحرير:أمينة محمود ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي

قال المسؤولون عن منصة الامتحانات، إن 380 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، أداوا امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وهي الفترة الصباحية المخصصة للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، وعلى أن يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، الامتحان في الفترة المسائية المقررة في الواحدة ظهرا، ونفى المسؤلون ما يتردد عن تسريب امتحان الرياضيات على صفحات ومواقع الغش الإلكتروني مثل شاومينج، خلال الساعات الماضية.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أنها تتابع سير امتحان الرياضيات، لحظة بلحظة داخل جميع لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هناك فريقا لضبط محاولات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وانطلقت يوم الأحد الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي